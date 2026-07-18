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リヴァプール、コロンビアの強豪から10代選手獲得間近
リヴァプール、75万ポンドの移籍契約をまとめる見通し
『The Athletic』によると、リヴァプールはコロンビアのユース代表MFマルティネスを約75万ポンドで獲得する見込みだ。17歳の彼は最終手続きのためすでにマージーサイドへ移動したが、正式加入は来夏となる。
リヴァプールは彼が慣れた環境で成長できるよう、来季もアトレティコ・ナシオナルに残す。この1年間、クラブはトレーニングに直接関与し、イングランド挑戦前に貴重な経験を積ませる。
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コロンビアでの偵察任務が実を結んだ
4月の南米U-17選手権でコロンビア代表として活躍したこの10代選手は、クラブスカウトの注目を集めた。マルティネスは大会を通じて存在感を示し、決勝ではアルゼンチンを破って優勝した。
この獲得は、南米スカウト責任者のフェルナンド・トロイアーニ、アカデミー採用責任者のクリス・ダウリング、グローバル・タレント・ディレクターのマット・ニューベリーらが協力して実現した。
長期的な未来を見据えた取り組み
マルティネス獲得は将来を見据えたものだが、リヴァプールは最近、世界中の若手有望選手獲得も活発化させている。1月にはセネガルU-21代表DFモル・タラ・ンディアイェをアミティエFCから100万ポンドで、オーストリア・ウィーンからセンターバックのイフェアニ・ンドゥクウェを250万ポンドでそれぞれ獲得した。
これらの補強は、エリート育成選手争奪戦で常に先頭を走りたいというクラブの意志を示す。リヴァプールは、マルティネスを早期に確保したことで、将来トップチームで通用する選手を手に入れたと期待している。
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イラオラ、夏の補強をさらに要求
リヴァプールの補強は止まらない。アンドニ・イラオラ監督は、スカウトチームが新たな注目選手獲得へ「全力で動いている」と明かした。 プレシーズン開始前に取材に応じたスペイン人監督は、ウイングのビクトル・ムニョスとDFジェレミー・ジャケの早期加入で基盤は整ったとしながらも、「まだ足りない」と強調。
「すでに2人を獲得したが、まだ足りない。監督としては初日から全員にいてほしいが、市場がそうはいかないことも理解している。それでも、私たちは全力で交渉を続けている」とイラオラは語った。
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