リヴァプール、コロンビアの強豪から10代選手獲得間近

リヴァプールの補強は止まらない。アンドニ・イラオラ監督は、スカウトチームが新たな注目選手獲得へ「全力で動いている」と明かした。 プレシーズン開始前に取材に応じたスペイン人監督は、ウイングのビクトル・ムニョスとDFジェレミー・ジャケの早期加入で基盤は整ったとしながらも、「まだ足りない」と強調。

「すでに2人を獲得したが、まだ足りない。監督としては初日から全員にいてほしいが、市場がそうはいかないことも理解している。それでも、私たちは全力で交渉を続けている」とイラオラは語った。