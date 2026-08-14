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リヴァプール・ウィメンMFソフィー・ルンドゴーがアイントラハト・フランクフルトへ完全移籍を完了
ルンドゴーがフランクフルト移籍を決定づける
デンマーク人MFルンドゴーアは、フランクフルトへの完全移籍を完了し、リヴァプール・ウィメンでの3年半にわたる在籍に正式に終止符を打った。24歳の同選手は2023年1月にフォルトゥナ・ヨーリングから加入し、マージーサイドでの最初の18カ月で31試合に出場するなど、すぐに存在感を示した。しかし、前季は膝の靱帯損傷と足の骨折からの過酷なリハビリ期間の影響で出場機会が大きく制限され、途中出場3試合にとどまった。
- Getty Images Sport
リヴァプール、MFの退団を発表
ルンドゴーの退団に際し、マージーサイドのクラブは心のこもった感謝を示し、ケガからの困難な復帰期間を通じて見せたMFの献身性と粘り強さを称えた。
クラブの公式声明で、リヴァプール・ウィメンは移籍を次のように発表した。「MFのマージーサイドでの3年半にわたる時間は、ドイツへの移籍によって幕を閉じる。ルンドゴーは2023年1月にリヴァプールに加入し、クラブでの最初の18カ月で31試合に出場した。2度の前十字じん帯損傷という不運に見舞われたことで、このデンマーク人選手は過去2シーズンで11試合に出場するにとどまった。今後はリヴァプールに別れを告げ、女子ブンデスリーガのアイントラハトに合流する。LFCウィメンの全員がソフィーの貢献に感謝し、今後の幸運を祈っている」
24歳の本人はドイツ移籍を振り返り、アンフィールドのファンへ感情のこもった別れのメッセージを寄せた。「リヴァプール。ここ3年半、私にとって第二の故郷だった。別れを告げるのがこんなに難しいなんて思ってもいなかった。でも、想像していた以上のものを胸に私はここを去る。
「私は一生持ち続ける思い出をつくった。でも何より大切なのは、一生ものの友情を得られたこと。私はそのことにずっと感謝し続ける。リヴァプールのバッジを身に着けることは夢の実現だった。これはこれからもずっと誇りに思うことだ！ すべてのファンの前でプレーできたことは本当に特別だった。みんなのサポートは、あなたたちが思う以上の意味があった。そして今、私もみんなの一人になる！ ありがとう、リヴァプール。ソフ x」
ドイツでの新たなスタート
フラウエン・ブンデスリーガ行きは、ルンドゴーアにとって欧州女子サッカー屈指のリーグの一つで最高の状態を取り戻す絶好の機会となる。元デンマーク年代別代表の彼女は、フランクフルトの中盤で重要なアンカーとしての地位を確立できるだけの技術力と将来性を備えていると広く評価されている。リヴァプールにとってこの移籍を認めることは、熾烈な争いが予想されるウィメンズ・スーパーリーグに向け、ギャレス・テイラー監督が進める継続的なチーム刷新のさらなる一歩となる。
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デンマーク人を待ち受けるブンデスリーガでの挑戦
ルンドゴーは今後、フランクフルトでの環境にいち早く順応することに焦点を移し、国内大会と欧州大会を前に先発の座確保を目指す。新天地は、フラウエン・ブンデスリーガ上位争いを維持するため、中盤に実績あるクオリティーと選手層の厚みを必要としている。デンマーク人MFにとっては、ドイツで自身の真の能力を示すためにも、中断のないシーズンを通して万全のコンディションを維持することが当面の最優先事項となる。
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