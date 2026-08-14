ルンドゴーの退団に際し、マージーサイドのクラブは心のこもった感謝を示し、ケガからの困難な復帰期間を通じて見せたMFの献身性と粘り強さを称えた。

クラブの公式声明で、リヴァプール・ウィメンは移籍を次のように発表した。「MFのマージーサイドでの3年半にわたる時間は、ドイツへの移籍によって幕を閉じる。ルンドゴーは2023年1月にリヴァプールに加入し、クラブでの最初の18カ月で31試合に出場した。2度の前十字じん帯損傷という不運に見舞われたことで、このデンマーク人選手は過去2シーズンで11試合に出場するにとどまった。今後はリヴァプールに別れを告げ、女子ブンデスリーガのアイントラハトに合流する。LFCウィメンの全員がソフィーの貢献に感謝し、今後の幸運を祈っている」

24歳の本人はドイツ移籍を振り返り、アンフィールドのファンへ感情のこもった別れのメッセージを寄せた。「リヴァプール。ここ3年半、私にとって第二の故郷だった。別れを告げるのがこんなに難しいなんて思ってもいなかった。でも、想像していた以上のものを胸に私はここを去る。

「私は一生持ち続ける思い出をつくった。でも何より大切なのは、一生ものの友情を得られたこと。私はそのことにずっと感謝し続ける。リヴァプールのバッジを身に着けることは夢の実現だった。これはこれからもずっと誇りに思うことだ！ すべてのファンの前でプレーできたことは本当に特別だった。みんなのサポートは、あなたたちが思う以上の意味があった。そして今、私もみんなの一人になる！ ありがとう、リヴァプール。ソフ x」