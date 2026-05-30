リヴァプール、アルネ・スロット監督を解任

リヴァプールのオーナー陣は共同声明で、2026-27シーズンに向けてチームを再軌道に乗せるには「変化が必要」と表明した。

声明には「クラブとして、これは困難な決断だった。アルネは在籍中、リヴァプールFCに大きな貢献をもたらし、成功をもたらした」と記されている。

彼の成果は、勤勉さと献身、卓越した専門知識に支えられており、彼が真のリーダーであることを証明した。

彼が責任を積極的に受け入れる姿勢は、ヘッドコーチ就任時、プレミアリーグ制覇時、そして今季の困難な局面でも明らかでした。

それでもクラブが進化し続けるには変化が必要だと判断しました。繰り返しになりますが、これは軽率な決定ではありません。

この場を借りてアルネに感謝したい。彼はリヴァプールの20回目のリーグ優勝をもたらし、クラブ史に名を刻んだ。

その偉業は、就任1年目で成し遂げられたものであり、卓越した指導とリーダーシップの証です。

また、ディオゴを失った極めて困難な時期にも、彼はクラブを導き、その思いやりと人間性は彼の人柄を雄弁に語っています。

彼の将来的な成功と健闘を祈念する。リヴァプールでの功績は揺るぎなく、時を経てさらに価値を高めると確信している。

それでも、チームの方向性を変えることが最善だと判断しました。この決断は、アルネの貢献や彼への敬意を損なうものではなく、単に異なるアプローチが必要であることを意味します。

「私たちはアルネに感謝し、プレミアリーグ優勝の栄冠を手に、彼と家族がいつでもアンフィールドに歓迎されることを確信して送り出す。」