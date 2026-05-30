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リヴァプール、アルネ・スロット監督を解任
スロットがリヴァプールから解任された
リヴァプールは2025-26シーズン、プレミアリーグ5位でチャンピオンズリーグ出場権を辛うじて確保。スロット監督との契約を解除した。
加入1年目は優勝という成果を挙げたが、チャンピオンズリーグではPSGに、FAカップではリヴァプールにそれぞれ準々決勝で敗れた。
クラブは公式声明で「リヴァプールFCはアルネ・スロットのヘッドコーチ即時退任と後任選定中であることを確認する。
「彼はプレミアリーグ優勝という実績を残し、我々の深い感謝と敬意を込めてクラブを去ることとなる。」
- AFP
「クラブが前進し続けるには、変化が必要だ」
リヴァプールのオーナー陣は共同声明で、2026-27シーズンに向けてチームを再軌道に乗せるには「変化が必要」と表明した。
声明には「クラブとして、これは困難な決断だった。アルネは在籍中、リヴァプールFCに大きな貢献をもたらし、成功をもたらした」と記されている。
彼の成果は、勤勉さと献身、卓越した専門知識に支えられており、彼が真のリーダーであることを証明した。
彼が責任を積極的に受け入れる姿勢は、ヘッドコーチ就任時、プレミアリーグ制覇時、そして今季の困難な局面でも明らかでした。
それでもクラブが進化し続けるには変化が必要だと判断しました。繰り返しになりますが、これは軽率な決定ではありません。
この場を借りてアルネに感謝したい。彼はリヴァプールの20回目のリーグ優勝をもたらし、クラブ史に名を刻んだ。
その偉業は、就任1年目で成し遂げられたものであり、卓越した指導とリーダーシップの証です。
また、ディオゴを失った極めて困難な時期にも、彼はクラブを導き、その思いやりと人間性は彼の人柄を雄弁に語っています。
彼の将来的な成功と健闘を祈念する。リヴァプールでの功績は揺るぎなく、時を経てさらに価値を高めると確信している。
それでも、チームの方向性を変えることが最善だと判断しました。この決断は、アルネの貢献や彼への敬意を損なうものではなく、単に異なるアプローチが必要であることを意味します。
「私たちはアルネに感謝し、プレミアリーグ優勝の栄冠を手に、彼と家族がいつでもアンフィールドに歓迎されることを確信して送り出す。」
巨額の投資にもかかわらず、レッズは後退している
リヴァプールは夏に大型補強を行ったため、多くの人が今シーズンもプレミアリーグ王座を維持すると予想した。 リヴァプールはアレクサンダー・イサク、フロリアン・ヴィルツ、ジェレミー・フリンポン、ミロス・ケルケズを獲得するため約4億4600万ポンドを投じた。この額はプレミアリーグの単一市場での支出記録だが、彼らは怪我や不調で期待に応えられていない。
一方、夏に加入したウーゴ・エキティケは17得点をマークし、数少ない光明だった。しかし4月に前十字靭帯を損傷し、シーズンとW杯出場を絶った。
ファンからの不満やモハメド・サラーとの確執もスロット監督を苦しめた。今夏退団するサラーは声明で、クロップ体制下で成功した「ヘビーメタル」サッカーへの回帰を訴えた。
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スロットの後任にはイラオラが最有力視されている。
ボーンマスを退任するアンドニ・イラオラ監督が、リバプールの次期監督候補として最有力視されている。彼はボーンマスで評価を大きく高め、2024-25シーズンは9位、今季は6位と躍進させた。
『ザ・アスレティック』によると、リヴァプールはシュトゥットガルトのセバスティアン・ホーネスやランス監督のピエール・サージュとも交渉する可能性があるが、現時点ではイラオラが最有力だ。