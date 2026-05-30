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リヴァプール解任直後、アルネ・スロットは欧州ビッグクラブと交渉中
欧州の強豪クラブがスロット獲得へ迅速に動いている。
リヴァプール退団が発表された直後、スロット氏がACミランの次期監督候補に急浮上した。在任後半は苦戦したが、欧州での評価は依然高く、ミランはライバルに先んじて獲得を目指している。
ジャーナリストのサシャ・タヴォリエリ氏によると、スロットはすでにサン・シーロでマッシミリアーノ・アッレグリの後任最有力候補。アッレグリはセリエA5位で2年連続CL出場権を逃し解任された。ミランはスロットの代理人と交渉中という。
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アンフィールドの時代が終わる
スロット監督は2シーズンを率いた後、土曜日にリヴァプールの監督を解任された。クラブは声明で47歳の彼の貢献に感謝を示した。オーナー陣は、特に昨夏ディオゴ・ジョタの死後にチームを導いた困難な状況を評価した。
在任中の113試合では66勝18分29敗。最大の功績は2024-25シーズンのプレミアリーグ制覇で、クラブ2度目・35年ぶりのリーグタイトルをもたらした。それでもファンとの関係悪化は解任を止められなかった。
戦術的な摩擦とサラーの姿勢
優勝の喜びは短く、スロット監督は今シーズン勢いを保てなかった。 前任者のハイテンポなスタイルとは対照的な、保守的で「退屈」と映るサッカーにサポーターは不満を募らせた。関係が悪化したモハメド・サラーは今夏退団を決断し、ユルゲン・クロップ体制で育まれた「ヘビーメタル・フットボール」への回帰を公に訴えた。
AXAトレーニングセンター周辺の緊張が高まる中、クラブは来季に向けてチームに活を入れるため、方針転換を決断した。
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リヴァプール監督の座を争うレース
スロットがイタリア移籍へ動き出す中、後任選びがアンフィールドの注目点となっている。ボーンマスを6位に導き、クラブ初のヨーロッパリーグ出場権を獲得させたアンドニ・イラオラ監督が最有力候補だ。
それでもリヴァプールは候補を広げており、レンズのピエール・サージュ監督、クリスタル・パレスのオリバー・グラスナー監督、シュトゥットガルトのセバスティアン・ホーネス監督もリストに挙げられている。