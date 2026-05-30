リヴァプール解任直後、アルネ・スロットは欧州ビッグクラブと交渉中

スロット監督は2シーズンを率いた後、土曜日にリヴァプールの監督を解任された。クラブは声明で47歳の彼の貢献に感謝を示した。オーナー陣は、特に昨夏ディオゴ・ジョタの死後にチームを導いた困難な状況を評価した。

在任中の113試合では66勝18分29敗。最大の功績は2024-25シーズンのプレミアリーグ制覇で、クラブ2度目・35年ぶりのリーグタイトルをもたらした。それでもファンとの関係悪化は解任を止められなかった。