リヴァプール移籍完了後、ロナルド・アラウホがフィルジル・ファン・ダイクを「手本」と指名

移籍市場はしばしば停滞しがちだが、アラウホにとってマージーサイドへの移籍は電光石火の展開だった。リヴァプールからの関心が具体化すると、DFは即座に決断したという。イラオラの下でプレーし、リヴァプールほどの格を持つクラブに加わる機会は断るにはあまりに魅力的で、リクルートチームは手続きを見事な速さで進めた。

「正直に言って、本当に、本当に早かった。あのプロセスをこれほど迅速に進めてくれたこと、連絡をくれたこと、そして関心を示してくれたことについて、リヴァプールにはとても感謝している。スポーティングディレクターと、それから監督とも話をした。ここに来ることに少しの迷いもなかった。素晴らしいクラブであり、素晴らしい存在感を持つクラブで、自分にとってここでサッカーを楽しむ素晴らしいチャンスでもある。早くピッチに出て、プレーを楽しみ始めたい」とアラウホは語った。