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リヴァプール移籍完了後、ロナルド・アラウホがフィルジル・ファン・ダイクを「手本」と指名
アラウホ、ファン・ダイクとのコンビ結成に照準
27歳のアラウホは、最近までバルセロナでクラブキャプテンを務め、在籍中にラ・リーガ3連覇を成し遂げるなど、輝かしい実績を引っ提げてアンフィールドにやって来た。アラウホ加入の最も興味深いポイントの一つは、リヴァプール主将ファン・ダイクとどのような守備のコンビを築くかという点だ。ウルグアイ代表DFは、このオランダ代表DFが以前から遠くから見て尊敬してきた存在だとすぐに明かした。
クラブ公式サイトでアラウホは、新たなチームメイトを絶賛し、次のように語っている。「ヴィルヒルがどれほど素晴らしい選手かは、誰もが知っている。彼はチームにとって本当に大きな基準となる存在であり、個人的にも僕にとって一種の模範であり、指標となる存在なんだ。ぜひ彼と並んでプレーし、ピッチ内外で一緒に時間を過ごせることを楽しみにしている。その機会を得られることにワクワクしているし、彼から学びながら、一緒にプレーできるのが楽しみだ。ハードワークを続ければ、コンビとしても守備陣としても、一緒に良いことを成し遂げられると思う」
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アンフィールドへの迅速な移籍を進める
移籍市場はしばしば停滞しがちだが、アラウホにとってマージーサイドへの移籍は電光石火の展開だった。リヴァプールからの関心が具体化すると、DFは即座に決断したという。イラオラの下でプレーし、リヴァプールほどの格を持つクラブに加わる機会は断るにはあまりに魅力的で、リクルートチームは手続きを見事な速さで進めた。
「正直に言って、本当に、本当に早かった。あのプロセスをこれほど迅速に進めてくれたこと、連絡をくれたこと、そして関心を示してくれたことについて、リヴァプールにはとても感謝している。スポーティングディレクターと、それから監督とも話をした。ここに来ることに少しの迷いもなかった。素晴らしいクラブであり、素晴らしい存在感を持つクラブで、自分にとってここでサッカーを楽しむ素晴らしいチャンスでもある。早くピッチに出て、プレーを楽しみ始めたい」とアラウホは語った。
プレミアリーグとアンフィールドを受け入れる
アラウホのフィジカル面の特長、すなわちスピード、空中戦の強さ、そしてフィジカルの強さは、イングランドのフットボールの厳しさにうってつけに見える。これまでのキャリアをラ・リーガで過ごしてきた同選手は、世界で最も競争の激しいリーグだと考える舞台で自分を試すことを今は心待ちにしている。ピッチ上での技術的な挑戦に加え、アンフィールドの伝説的な雰囲気も、その決断に大きな役割を果たした。
「間違いなくそうだ。自分の特長はこのリーグにとても合うと思う。イングランドのリーグのプレースタイルは、選手としての自分の良さに完璧に合うはずだ。ずっとプレーしたいと思っていたリーグでもある。非常に、非常に競争が激しいし、そう言う人もいる。いや、そう言っていいだろう。世界最高のリーグだ。だから、とても興奮しているし、大きな希望もある。本当に早くスタートしたいと思っていることは間違いない」と彼女は述べた。
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ウルグアイのレガシーを受け継いで
アラウホは、伝説的なルイス・スアレスや現在のFWダルウィン・ヌニェスに続き、リヴァプールでプレーする誇るべきウルグアイ人選手の系譜に新たに加わった。また、アンフィールドで今なお愛される存在であるスアレスから、個人的に激励のメッセージを受け取ったことも明かした。
「もちろん子どもの頃、リヴァプールでルイスがああした素晴らしい試合をする姿を見ていた。彼が成し遂げたこと、このクラブで過ごした時間の中で築いた歴史は誰もが知っている。ほんの数分前にも彼から幸運を祈るメッセージをもらった。『幸運を。君は素晴らしいクラブに加入したし、ここでの時間が最高のものになることを願っている』という内容だった。間違いなく目標はタイトルを勝ち取り、何かを成し遂げることだ」とアラウホは締めくくった。
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