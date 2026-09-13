Getty Images Sport
翻訳者：
リヴァプール指揮官アンドニ・イラオラが、フラム戦のドロー後におけるブラドリー・バルコラの突然の役割変更について、その戦術的理由を明かす
戦術的進化とポジションの柔軟性
週半ばの欧州大会での勝利では右サイドで起用されていたフランス人選手だが、プレミアリーグ初先発では左に回った。イラオラ監督は、ウイングの選手たちがピッチの片側に固定されているとの見方をすぐに否定し、流動的な戦術アプローチを強調した。元PSGのこの選手は、シーズンを通してリヴァプールにとって多才な武器になると見込まれている。
バルコラを左へ移した判断について問われたイラオラ監督は、次のように説明した。「私は何度も言ってきたと思うが、私たちには4人のウイングがいる。そしておそらくシーズン前なら、彼らはそこでより多くプレーしてきたから、右ウイングより左ウイングの方が多いとみんな言っていただろう。ウイングは全員が右でも左でもプレーする。相手とのマッチアップ次第でもあるし、どの位置ならより危険な存在になれると我々が考えるかにもよる。時には守備面での要求次第でもあるし、我々がどう感じ、どう分析するかにもよる。ブラッドリーもそうだし、4人全員がすでに両サイドでプレーしていると思うし、シーズンを通してずっとこうなるだろう」
- Getty Images Sport
バルコラのポテンシャルとフィジカル面の成長
アンフィールドでは無得点に終わったものの、イラオラ監督はバルコラのパフォーマンスに楽観材料を見いだした。大きな期待を背負って加入したこのフランス人の若手は、週半ばのアトレティコ・マドリー戦では反対サイドでプレーしていた中、この日は左サイドでそのクオリティーの片りんを見せた。イラオラ監督は、このウインガーがプレシーズンで出場時間を確保できなかったことで準備期間が分断されており、イングランドのフットボールのフィジカル面にまだ順応している段階だと強調した。
「ブラッドリーについては、フィジカルコンディションも作り上げているところだ。プレシーズンでまったく出場時間がなかったし、今日はプレーできた時間の中にも良い部分があったと思う。3日前のアトレティコ・マドリー戦よりも、少し長くプレーしたのではないかと思う」とイラオラ監督は述べた。
「セカンドポストで良いチャンスがあった。相手にシュートはブロックされたが、そこにうまく入っていった。おそらく、彼にはもっとできることがあるのは分かっている。ただ今は出場時間を与え、彼の自信を積み上げていくことが大事だ。彼は今後、さらに多くのものをもたらしてくれる選手だ」
遠藤のポジション争いと守備の安定感
指揮官はまた、ここ最近の試合で先発のチャンスを得るのに苦労している遠藤航の現状についても言及した。ライアン・グラフェンベルフ、アレクシス・マック・アリスター、ドミニク・ソボスライらを擁する中盤は層が厚く、日本代表MFはチーム内で厳しい競争に直面している。それでも出場時間が限られている状況について、イラオラ監督はベテランMFが依然としてチームにとって重要な一員であり、今後日程が過密になる中で必要な存在になるとの見解を示した。
「ワタはプレシーズンのかなりの部分を失ってしまったと思う。まだベストの状態ではないと思うが、トレーニングではとても良い動きをしている。問題は、彼のポジションで彼の前に多くの選手がいることだ。ライアン、アレクシス、ドムを試すためにもプレー時間を与えているし、彼はいま私が起用している多くの選手たちと争っている。でも、ワタが私の好きな選手であることは間違いないし、間違いなく彼にも出番は来る」と語った。
- AFP
ホームでの心地よさと今後への展望
ホームでの引き分けがリバプールのような格のクラブで称賛されることはめったにないが、イラオラはアンフィールドの雰囲気が問題ではないという考えを強く示した。指揮官は、チームが再びリズムを取り戻せば、観衆の後押しが決定的な要因になるとの確信を崩していない。
「私はそれを感じていない。3日前のアトレティコ・マドリー戦でも感じなかった。私はホームでプレーする方がいい。間違いなくその方がいい。私はホームにいる方がいい。理由を外に求めることはできない。ピッチの中、自分たちの中に理由を見つけなければならない。自分たちがプッシュすれば、人々は私たちとともにいてくれると分かっている。これは100パーセントだ」とイラオラは締めくくった。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。