週半ばの欧州大会での勝利では右サイドで起用されていたフランス人選手だが、プレミアリーグ初先発では左に回った。イラオラ監督は、ウイングの選手たちがピッチの片側に固定されているとの見方をすぐに否定し、流動的な戦術アプローチを強調した。元PSGのこの選手は、シーズンを通してリヴァプールにとって多才な武器になると見込まれている。

バルコラを左へ移した判断について問われたイラオラ監督は、次のように説明した。「私は何度も言ってきたと思うが、私たちには4人のウイングがいる。そしておそらくシーズン前なら、彼らはそこでより多くプレーしてきたから、右ウイングより左ウイングの方が多いとみんな言っていただろう。ウイングは全員が右でも左でもプレーする。相手とのマッチアップ次第でもあるし、どの位置ならより危険な存在になれると我々が考えるかにもよる。時には守備面での要求次第でもあるし、我々がどう感じ、どう分析するかにもよる。ブラッドリーもそうだし、4人全員がすでに両サイドでプレーしていると思うし、シーズンを通してずっとこうなるだろう」