セスコにとって、この日の午後は感情のジェットコースターだった。プレミアリーグ11得点目を決めた直後、彼は負傷で途中退場した。リヴァプールのDFイブラヒマ・コナテとの接触で、オールド・トラッフォードの広告看板に激突したのだ。

この衝撃で、持病が悪化したとみられる。