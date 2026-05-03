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FBL-ENG-PR-MAN UTD-LIVERPOOLAFP
Mohamed Saeed

翻訳者：

リヴァプール戦勝利後、足を引きずって退場したFWベンジャミン・セスコについて、マイケル・キャリックが負傷の懸念を報告した。

ベンヤミン・シェシュコ
マイケル・キャリック
マンチェスター・ユナイテッド
リヴァプール
プレミアリーグ

マンチェスター・ユナイテッドは、日曜日のリヴァプール戦で前半に得点を挙げたストライカー、ベンジャミン・セスコがハーフタイムに途中交代し、そのコンディションを心配している。接触プレーによる負傷で、暫定監督のマイケル・キャリックは選手起用に頭を悩ませることとなった。

  • 既存の問題の悪化

    セスコにとって、この日の午後は感情のジェットコースターだった。プレミアリーグ11得点目を決めた直後、彼は負傷で途中退場した。リヴァプールのDFイブラヒマ・コナテとの接触で、オールド・トラッフォードの広告看板に激突したのだ。

    この衝撃で、持病が悪化したとみられる。

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  • West Ham United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    キャリックが打撃の真相を明かす

    セスコが足を引きずってピッチを去る姿はユナイテッドファンにとって心配だが、キャリックは動揺を隠さなかった。

    試合後、スカイ・スポーツの取材に応じたキャリックは「彼は以前からすねに少し問題を抱えていた。ボードに押し付けられた際、その痛む箇所に直撃してしまった」と説明した。 「そういうことだったんだ」と語った。ハーフタイムの交代は予防措置で、22歳の彼がどのくらい離脱するかは不明だ。



  • 懸念があるにもかかわらず、キャリックは冷静さを保っている

    退場前、セスコは2点目のゴールを決め、大きな議論を呼んだ。ボールは指に当たってネットへ。VARが3分間確認し、ゴールは認定された。リヴァプールのベンチは納得できない様子だった。

    プレミアリーグ・マッチセンターは「判定を覆す証拠はない」と説明し、ゴールは認められた。この幸運でユナイテッドはリードを保ってハーフタイムへ。しかし主力FWを失い、後半はアマド・ディアロが代役を務めた。


  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    チャンピオンズリーグ出場権を確保

    主将の負傷懸念にもかかわらず、ユナイテッドは3－2で勝利し来季CL出場権を確定した。

    混乱期を乗り越えチームを安定させたキャリックにとって、これは記念すべき結果となった。セスコとマテウス・クーニャのゴール、終盤のコビー・マイヌーの決勝点で勝ち点3はマンチェスターに残った。

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