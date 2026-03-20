AFP
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リヴァプール戦で攻撃陣が負傷し病院へ搬送される中、ヴィクター・オシメンとノア・ラングが戦いの傷跡を披露
オシメンが前腕を骨折した
オシムヘンのこの日の試合は、始まる前に終わってしまった。前半、空中戦での競り合いで、このナイジェリア人ストライカーはイブラヒマ・コナテと激しく衝突し、リヴァプールのディフェンダーがオシムヘンの腕の上に激しく着地した。明らかに痛みを訴え、ピッチ上で腕に包帯を巻かれたにもかかわらず、25歳のオシムヘンは我慢強くプレーを続け、前半45分間を戦い抜いた。 しかし、ハーフタイムの検査で怪我の程度が判明し、後半の出場は回避された。その後、ガラタサライは公式声明で、病院での検査の結果、オシムヘンの右前腕に骨折が確認されたことを明らかにした。
- Getty Images Sport
ラングの負傷がガラタサライの苦境に追い打ちをかける
オシムヘンのこの夜は辛いものだったが、後半にラングに起きた出来事はそれ以上に悲惨なものだった。 ハーフタイムにオシムヘンと交代してピッチに入ったこのオランダ人ウイングは、アリソンのゴール裏にある広告看板に親指を挟んでしまった。その結果、ラングは親指を部分的に切断する重傷を負い、リヴァプールの医師を含む医療スタッフによる手厚い治療を必要とした。彼は担架でピッチを運び出され、直ちに病院へ搬送された。ガラタサライは、ラングが右親指に深刻な裂傷を負ったことを確認し、同クラブの医療チーム立ち会いのもと、数時間以内にリヴァプールで手術を受ける予定であると発表した。
インスタグラムの投稿で気分が明るくなる
両選手の負傷はいずれも深刻なものだが、二人はこの不運を共に分かち合う中で、どこかユーモアを見出しているようだった。ラングのインスタグラム・ストーリーには、ビデオ通話でニヤリと笑うオシムヘンの姿が映っており、二人とも包帯を巻いた手足を披露していた。二人がどれくらいの期間戦線離脱することになるかはまだ明らかになっていないが、両選手とも元気そうな様子を見れば、ガラタサライのファンも安心できるだろう。 instagram/noano/
リヴァプールにUCL残留の望みが残された
この2人の負傷という痛手は、すでに屈辱的な欧州大会敗退という結果に、さらに暗い余韻を残すものとなった。リヴァプールは、第1戦での0-1の敗北を、第2戦での4-0の勝利で覆した。アンフィールドで行われたほぼ一方的な試合で、ドミニク・ソボシュライ、ウーゴ・エキティケ、ライアン・グラヴェンベルフ、モハメド・サラーがそれぞれ得点を挙げた。 アルネ・スロット監督は、オシムヘンの離脱が試合に大きな影響を与えたことを認め、それが相手チームにとってはかなり有利に働いたと語った。ガラタサライは現在、トルコ・スーパーリーグの首位に立っており、今後は国内での成功に注力することになるが、2人の主力アタッカーが長期離脱する可能性があることは、タイトル獲得への野望にとって依然として大きな痛手である。
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