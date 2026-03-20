リヴァプール戦で攻撃陣が負傷し病院へ搬送される中、ヴィクター・オシメンとノア・ラングが戦いの傷跡を披露

この2人の負傷という痛手は、すでに屈辱的な欧州大会敗退という結果に、さらに暗い余韻を残すものとなった。リヴァプールは、第1戦での0-1の敗北を、第2戦での4-0の勝利で覆した。アンフィールドで行われたほぼ一方的な試合で、ドミニク・ソボシュライ、ウーゴ・エキティケ、ライアン・グラヴェンベルフ、モハメド・サラーがそれぞれ得点を挙げた。 アルネ・スロット監督は、オシムヘンの離脱が試合に大きな影響を与えたことを認め、それが相手チームにとってはかなり有利に働いたと語った。ガラタサライは現在、トルコ・スーパーリーグの首位に立っており、今後は国内での成功に注力することになるが、2人の主力アタッカーが長期離脱する可能性があることは、タイトル獲得への野望にとって依然として大きな痛手である。