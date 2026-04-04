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リヴァプール戦でハットトリックを達成したアーリング・ハーランドは「最高に嬉しい」と語り、マンチェスター・シティのスター選手は、アルネ・スロット監督率いるチームに対して「心理的な壁があった」と示唆した
ハットトリックを達成したヒーロー、ハーランド
ハーランドは39分、PKを決めてシティの得点ラッシュの口火を切り、ハーフタイム直前にさらに1点を追加した。アントワーヌ・セメニョが3-0とした直後、このノルウェー人ストライカーは57分、ニコ・オライリーからのパスを受け、ジョルジ・ママルダシュヴィリを力強く抜き去り、ハットトリックを達成した。
この勝利によりFAカップ準決勝進出が決定し、ペップ・グアルディオラ監督率いるシティがイングランドのナショナルスタジアムでプレーするという長年の伝統がまたも守られた。ハランドも大いに喜んでいる。
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絶妙なタイミングがシティのレッズ撃破を導いた
「本当に嬉しいよ、久しぶりだ」と彼はBBCスポーツに対し、自身のハットトリックについて語った。「そろそろやるべき時だったし、リヴァプール相手に決めることができて嬉しい。またウェンブリーに行けること、そしてペップが過去10年間でこれほど何度も成し遂げてきたことは、信じられないほど素晴らしいことだ。 統計を見れば、僕たちがウェンブリーにどれだけ多く出場してきたか、本当に信じられないほどだ。これほど一貫して出場し続けるとは、10年で23回なんて、正気の沙汰じゃないよ。」
シティは、リヴァプールが互角に戦えるかと思われた試合の苦しい立ち上がりを見せたが、前半終了前には状況が一変した。
「素晴らしい試合だった。決勝戦同様、今日も我々は高いレベルを見せられた。この勢いを維持し、前進し続けなければならない」とハーランドは語った。さらに彼は、決定力の高さを強調し、次のように付け加えた。「ハーフタイム直前に得点できたのは理想的だ。25分以降のプレーは素晴らしかった。もっと安定感を持ち、これをさらに繰り返していく必要がある。」
ハーランドには心理的な優位性があったのだろうか？
両チームの前回対戦（2月）は物議を醸す試合となった。1-1の同点で迎えた終盤、マテウス・ヌネスがゴールキーパーのアリソンによるファウルで倒され、シティにPKが与えられた。ハランドがキッカーを務め、これを決めて勝ち点3を確保した。その前の対戦では、ハランドがPKを失敗したものの、シティは3-0で勝利を収めていた。
今回PKを決めたことで心理的なアドバンテージを得たかと問われると、彼はこう答えた。「そう言えるかもしれないが、前回のリヴァプール戦でも95分にゴールを決めたから、あれが彼らにとって心理的なプレッシャーになったとも言えるだろう」
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リヴァプールを大敗させたシティ、さらなる勝利を狙う
今シーズンすでにカラバオ・カップを制したシティは、FAカップも視野に入れ、少なくとも国内2冠の達成を目指している。リーグ戦ではアーセナルに9ポイント差をつけられているものの、試合数が1試合少ないため、プレミアリーグでの連覇は難しいものの、不可能ではない。リヴァプール戦での不本意なスタートから立ち直り、歴史的な勝利を収めたハランドとシティのチームメイトたちは、アーセナルが崩れ始めたら即座にその隙を突く準備ができている。
「素晴らしい試合だった。決勝戦同様、今日も我々は高いレベルを見せることができた。この勢いを維持し、前進し続けなければならない」と彼は語った。