リヴァプール戦でハットトリックを達成したアーリング・ハーランドは「最高に嬉しい」と語り、マンチェスター・シティのスター選手は、アルネ・スロット監督率いるチームに対して「心理的な壁があった」と示唆した

「本当に嬉しいよ、久しぶりだ」と彼はBBCスポーツに対し、自身のハットトリックについて語った。「そろそろやるべき時だったし、リヴァプール相手に決めることができて嬉しい。またウェンブリーに行けること、そしてペップが過去10年間でこれほど何度も成し遂げてきたことは、信じられないほど素晴らしいことだ。 統計を見れば、僕たちがウェンブリーにどれだけ多く出場してきたか、本当に信じられないほどだ。これほど一貫して出場し続けるとは、10年で23回なんて、正気の沙汰じゃないよ。」

シティは、リヴァプールが互角に戦えるかと思われた試合の苦しい立ち上がりを見せたが、前半終了前には状況が一変した。

「素晴らしい試合だった。決勝戦同様、今日も我々は高いレベルを見せられた。この勢いを維持し、前進し続けなければならない」とハーランドは語った。さらに彼は、決定力の高さを強調し、次のように付け加えた。「ハーフタイム直前に得点できたのは理想的だ。25分以降のプレーは素晴らしかった。もっと安定感を持ち、これをさらに繰り返していく必要がある。」