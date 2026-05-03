リヴァプール対マンチェスター・ユナイテッドの選手評価：アンディ・ロバートソンとアレクシス・マカリスターが不調。ドミニク・ソボスライの活躍も実らず。

アルネ・スロット監督率いるチームは、開始14分で0-2とビハインドを背負った。まずマテウス・クーニャのシュートがディフレクトして右隅へ。続いてブルーノ・フェルナンデスのシュートをフレディ・ウッドマンが弾いたボールをベンジャミン・セスコが押し込んだ。

リヴァプールは前半中盤、ガクポのシュートがわずかに枠を外れた。直後、ムベウモのパスからフェルナンデスがハーフボレーを放ったがポストを外れ、追加点を許さなかった。

前半は一方的な展開に見えたが、後半開始2分、ソボスライがハーフウェイラインでアマド・ディアロのミスを拾ってドリブル突破し、右足で流し込んだ。

この得点がリヴァプールを覚醒させ、直後に同点。自陣ペナルティエリアでセネ・ランメンスがボールを失い、ソボスライのパスをガクポが押し込んだ。リヴァプールは流れを握り、イブラヒマ・コナテのフリーキックもランメンスが好守。

ユナイテッドはようやく流れを掴み、カゼミーロがリバプールのペナルティエリアでフリーになるも、ウッドマンが正面のヘディングを阻止。こぼれ球をマイヌーが拾い、ゴール隅に叩き込んだ。 同点弾一番手はリオ・ングモハだったが、アウェーチームは及ばず。来季CL出場へは残り3試合で4ポイントが必要だ。

GOALがオールド・トラッフォードでのリヴァプールの選手たちを採点する。