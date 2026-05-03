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Robertson Szoboszlai Slot Liverpool GFXGetty/GOAL
Tom Maston

翻訳者：

リヴァプール対マンチェスター・ユナイテッドの選手評価：アンディ・ロバートソンとアレクシス・マカリスターが不調。ドミニク・ソボスライの活躍も実らず。

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マンチェスター・ユナイテッド 対 リヴァプール

リヴァプールは日曜日、マンチェスター・ユナイテッドとの試合で2–3と逆転負け。前半2点ビハインドからドミニク・ソボスライとコディ・ガクポのゴールで同点にしたが、コビー・マイヌーが決勝点。マイケル・キャリック監督率いるユナイテッドが勝ち点3を獲得した。

アルネ・スロット監督率いるチームは、開始14分で0-2とビハインドを背負った。まずマテウス・クーニャのシュートがディフレクトして右隅へ。続いてブルーノ・フェルナンデスのシュートをフレディ・ウッドマンが弾いたボールをベンジャミン・セスコが押し込んだ。

リヴァプールは前半中盤、ガクポのシュートがわずかに枠を外れた。直後、ムベウモのパスからフェルナンデスがハーフボレーを放ったがポストを外れ、追加点を許さなかった。

前半は一方的な展開に見えたが、後半開始2分、ソボスライがハーフウェイラインでアマド・ディアロのミスを拾ってドリブル突破し、右足で流し込んだ。

この得点がリヴァプールを覚醒させ、直後に同点。自陣ペナルティエリアでセネ・ランメンスがボールを失い、ソボスライのパスをガクポが押し込んだ。リヴァプールは流れを握り、イブラヒマ・コナテのフリーキックもランメンスが好守。

ユナイテッドはようやく流れを掴み、カゼミーロがリバプールのペナルティエリアでフリーになるも、ウッドマンが正面のヘディングを阻止。こぼれ球をマイヌーが拾い、ゴール隅に叩き込んだ。 同点弾一番手はリオ・ングモハだったが、アウェーチームは及ばず。来季CL出場へは残り3試合で4ポイントが必要だ。

GOALがオールド・トラッフォードでのリヴァプールの選手たちを採点する。

  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    ゴールキーパーとディフェンス

    フレディ・ウッドマン（5/10）：

    2失点目ではセスコからボールを奪う機会があったものの、クリアミスも散見された。

    カーティス・ジョーンズ（5/10）：

    前半は好守があったものの苦戦。後半は改善。

    イブラヒマ・コナテ（5/10）：

    前半はセスコに苦戦したが、相手がハーフタイムで退場すると落ち着きを取り戻した。

    ヴァージル・ファン・ダイク（6/10）：

    危ない場面はあったが、チーム内で最も安定していた。

    アンディ・ロバートソン (3/10)：

    左サイドはムベウモとフェルナンデスに突かれ、前半は翻弄された。ボール保持時のプレーも精彩を欠き、後半早々に交代。忘れたい一日となった。

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  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    中盤

    ライアン・グラヴェンベルフ（5/10）：

    前半はボールを前線へ運ぼうと試みたが、ボールを失う場面が多く、フェルナンデスに広大なスペースを与えてしまった。後半はマイヌーを翻弄し、格段に良いプレーを見せた。

    アレクシス・マカリスト（4/10）：

    前半はパスに勢いがなく、フィジカルでも押し負かされた。後半は中盤を支配し、ラムメンスからボールを奪って同点ゴールを演出。ただし、彼のクリアミスがマインーにゴール許した。

    ドミニク・ソボスライ（9/10）：

    前半はチームで最も活躍し、鮮やかなドリブルと冷静さで1点を返した。その後も絶妙なタッチでガクポにアシストし、セットプレーのキックも相手守備陣に大きな脅威を与えた。今回もリヴァプールの要だった。

  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    攻撃

    ジェレミー・フリンポン（4/10）：

    前半は存在感なし。後半にショーを苦しめたが、長期的なサラーの代役にはならない。

    フロリアン・ヴィルツ（5/10）：

    起用されたフォールスナインの役割には全く適していなかった。より深い位置に下がる方がはるかに良かったが、プレッシャーをかけられると依然として苦戦している。

    コディ・ガクポ（7/10）：

    前半はペナルティエリアから放ったシュートが枠を外れたが、後にリバプールの同点弾を押し込んだ。負傷者が相次ぐ中、最年長の攻撃手として及第点のパフォーマンスだった。

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    サブメンバーとマネージャー

    ミロス・ケルケズ（5/10）：

    背後をカバーし、ムベウモの独走を阻止した点は評価できる。それでも守備力にはまだ疑問が残る。

    リオ・ングモハ（5/10）：

    ドリブルで相手を脅かしたが、途中出場直後にショーをマークし損ない、マイヌーのゴールにつながった。

    フェデリコ・キエーザ（評価なし）：

    試合終了5分前に投入された。

    アルネ・スロット（4/10）：

    前半はユナイテッドの攻勢に対応できず、ヴィルツを「フェイク9」で起用した判断は失敗。後半は戦術を微調整して反撃したが、前王者は11敗目を喫した。

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