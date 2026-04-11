アーネ・スロット監督はパリ・サンジェルマン戦（0-2敗北）でサラーをベンチに留めた。しかし前半終了5分前、サラーはワンタッチシュートでリヴァプールの2点目を決めた。

その攻撃の起点となり、直前にはステップオーバーからカーブをかけて先制したのも彼だった。

この活躍を受け、チャンピオンズリーグ準々決勝第2戦ではサラーとングモハの同時先発を望む声が強まりそうだ。

以下、GOALは、この試合で欧州カップ戦への士気を高め、プレミアリーグ5位を固めて来季出場への希望をつないだリバプールの全選手を採点する。