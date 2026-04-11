アーネ・スロット監督はパリ・サンジェルマン戦（0-2敗北）でサラーをベンチに留めた。しかし前半終了5分前、サラーはワンタッチシュートでリヴァプールの2点目を決めた。
その攻撃の起点となり、直前にはステップオーバーからカーブをかけて先制したのも彼だった。
この活躍を受け、チャンピオンズリーグ準々決勝第2戦ではサラーとングモハの同時先発を望む声が強まりそうだ。
以下、GOALは、この試合で欧州カップ戦への士気を高め、プレミアリーグ5位を固めて来季出場への希望をつないだリバプールの全選手を採点する。
アーネ・スロット監督はパリ・サンジェルマン戦（0-2敗北）でサラーをベンチに留めた。しかし前半終了5分前、サラーはワンタッチシュートでリヴァプールの2点目を決めた。
その攻撃の起点となり、直前にはステップオーバーからカーブをかけて先制したのも彼だった。
この活躍を受け、チャンピオンズリーグ準々決勝第2戦ではサラーとングモハの同時先発を望む声が強まりそうだ。
以下、GOALは、この試合で欧州カップ戦への士気を高め、プレミアリーグ5位を固めて来季出場への希望をつないだリバプールの全選手を採点する。
ジョルジ・ママルダシュヴィリ（7/10）：
忙しくはなかったが、前半に堅実な好セーブを連発。自信をつけており、負傷中のアリソン不在のリヴァプールにとって心強い存在だ。
ジェレミー・フリンポン（7/10）：
後半途中で交代したが、火曜日の試合に備えて温存されたようだ。前半は右サイドで活発に動き、守備も堅実だった。
イブラヒマ・コナテ（7/10）：
パリでの苦戦とは打って変わり、落ち着いて対応。大きなミスや集中力の欠如はなし。
ヴィルジル・ファン・ダイク（7/10）：
コナテ同様、パルク・デ・プランスでの5バックでは苦戦したが、この日は安定した守備と正確なボール配給でチームを牽引した。
アンディ・ロバートソン (7/10)：
左サイドバックでエネルギッシュかつ粘り強い守備を見せ、PSG戦での先発入りを強くアピール。退団発表後初出場での活躍は喜ばしい。
ドミニク・ソボスライ（7/10）：
PSG戦ではスロット監督の奇妙なフォーメーションに戸惑ったが、フラム戦では本来のダイナミックな動きを取り戻し、フォワードに多くのチャンスを作った。
カーティス・ジョーンズ（6/10）：
前半は正確なプレーと高い運動量で好調だったが、ハーフタイム直前に負った筋肉系のトラブルで前半のみで交代。
フロリアン・ヴィルツ（7/10）：
PSG戦を見据えて早々に交代。本調子ではなく後半は存在感が薄れたが、特にングモハとの連携は良かった。
モハメド・サラー（8/10）：
アンフィールドでこれより良いパフォーマンスもあったが、サラハらしいゴールで自信を取り戻した。火曜日の試合へ好材料だ。
コディ・ガクポ（6/10）：
ウーゴ・エキティケが休養、アレクサンダー・イサクも未完調のため、オランダ人選手が最前線に起用された。エリア内でボールをキープしサラーの得点をアシストしたが、自身は決定機を活かせず悔しさが残った。
リオ・ングモハ（8/10）：
今季リヴァプールの最大の驚きで、見ていて純粋に楽しい。まだ若いが、自信とスピードでボールを操る。PSG戦では開始直後から自由にプレーさせるべきだ。
ライアン・グラヴェンベルフ（6/10）：
スロット監督から待望の休養を与えられたが、ジョーンズの負傷で後半から出場した。
アレクシス・マカリスト（6/10）：
後半中盤、ヴィルツに代わって10番のポジションに入り、活気を示した。
ジョー・ゴメス (5/10)：
フリンポンに代わり右SBに入ったが、自陣深い位置での拙いパスで失点危機を招いた。
アレクサンダー・イサク（6/10）：
ングモハに代わり前線へ。決定機は作れなかったが鋭い動き。
トレイ・ニョニ（評価なし）：
試合終了間際にサラーと交代。
アルネ・スロット（7/10）：
交代策は成功。チームは前半、久々に活力を示した。サラーとングモハの先発復帰は効果的だった。問題は、火曜日にこの2人を同時に起用するかだ。