リヴァプール対ブライトン戦：ダニー・ウェルベックが2得点！アーネ・スロット監督率いるチームが惨敗する中、ヴィルジル・ファン・ダイクとイブラヒマ・コナテは精彩を欠いた

試合開始からわずか7分、ヒューゴ・エキティケはジェームズ・ミルナーとの接触により負傷し、交代を余儀なくされた。そして10分も経たないうちに、ブライトンが先制点を挙げた。元インテル・マイアミのスター、ディエゴ・ゴメスの素晴らしいクロスに、ウェルベックがファーサイドでヘディングを決めたのだ。

しかし、ケルケズが反撃に出た。ゴールキーパーのジョルジ・ママルダシュヴィリからのロングボールに飛び出し、バート・フェルブルッゲンへヘディングで戻そうとしたルイス・ダンクの守備ミスを突いて、このハンガリー人選手は巧みなループシュートでゴールを決めた。

後半、ブライトンは激しいプレッシャーをかけ続け、ウェルベックが2点目を追加した。ジャック・ヒンシェルウッドがファン・ダイクの背後を抜け出し、ストライカーにパスを送ると、オフサイドの抗議があったものの、ウェルベックは2ゴール目を決めた。

リヴァプールは終盤に同点ゴールを狙って攻め込んだが、チャンスを作り続けたのはブライトンの方だった。カーティス・ジョーンズがゴールライン上でシュートをブロックし、点差を1点に留めた。

GOALがAMEXスタジアムでのリヴァプール選手たちを評価する...