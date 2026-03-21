Goal.com
ライブ
Liverpool BrightonGetty/GOAL
Harry Sherlock

翻訳者：

リヴァプール対ブライトン戦：ダニー・ウェルベックが2得点！アーネ・スロット監督率いるチームが惨敗する中、ヴィルジル・ファン・ダイクとイブラヒマ・コナテは精彩を欠いた

土曜日にアメックス・スタジアムで行われた試合で、リヴァプールはブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンに2-1で敗れた。ダニー・ウェルベックの2得点により、シーガルズが勝ち点3を手にした。試合開始から10分以内にヒューゴ・エキティケが負傷退場した影響で、ミロス・ケルケズのゴールがあったにもかかわらず、リヴァプールのプレーはまとまりを欠いていた。ベンチで采配に手詰まりの状態にあるように見えるアルネ・スロット監督にとって、これはまたしても痛恨の結果となった。

試合開始からわずか7分、ヒューゴ・エキティケはジェームズ・ミルナーとの接触により負傷し、交代を余儀なくされた。そして10分も経たないうちに、ブライトンが先制点を挙げた。元インテル・マイアミのスター、ディエゴ・ゴメスの素晴らしいクロスに、ウェルベックがファーサイドでヘディングを決めたのだ。 

しかし、ケルケズが反撃に出た。ゴールキーパーのジョルジ・ママルダシュヴィリからのロングボールに飛び出し、バート・フェルブルッゲンへヘディングで戻そうとしたルイス・ダンクの守備ミスを突いて、このハンガリー人選手は巧みなループシュートでゴールを決めた。 

後半、ブライトンは激しいプレッシャーをかけ続け、ウェルベックが2点目を追加した。ジャック・ヒンシェルウッドがファン・ダイクの背後を抜け出し、ストライカーにパスを送ると、オフサイドの抗議があったものの、ウェルベックは2ゴール目を決めた。

リヴァプールは終盤に同点ゴールを狙って攻め込んだが、チャンスを作り続けたのはブライトンの方だった。カーティス・ジョーンズがゴールライン上でシュートをブロックし、点差を1点に留めた。

GOALがAMEXスタジアムでのリヴァプール選手たちを評価する...

  • FBL-ENG-PR-BRIGHTON-LIVERPOOLAFP

    ゴールキーパーとディフェンス

    ジョルジ・ママルダシュヴィリ（6/10）：

    ウェルベックのゴールにつながる場面でボールを失った。痛恨のミスだ。ウェルベックの2点目については、ディフェンダー陣に裏切られた形だ。いくつかの好セーブも見せたが、ママルダシュヴィリのようにボールを粗雑に扱うわけにはいかない。チームに代償を払わせるからだ。

    ジェレミー・フリンポン（5/10）：

    前半に激しいタックルを数度受けたが、粘り強くプレーを続けた。ミンテの抑え込みに終始苦戦し、リヴァプールが攻勢に出た後半に交代となった。 

    イブラヒマ・コナテ（4/10）：

    ファーポストでの空中戦でウェルベックに負けた。ファウルを主張したが、判定は下されなかった。2点目も対応できなかった。途中交代。彼はまだレベルが足りない。

    ヴィルジル・ファン・ダイク（5/10）：

    ウェルベックが得点した際、クリアをコナテに任せたが、彼も同様に反応が遅かった。ヒンシェルウッドに背後を取られた時は居眠りしていたようだ。かつての面影はない。

    ミロス・ケルケズ（6/10）：

    見事な同点ゴールを決めた。ロングボールに賭け、巧みなフィニッシュでリヴァプールを同点に追いつかせた。常にエネルギッシュだが、守備面では課題が多い。途中交代。

    • 広告
  • Brighton & Hove Albion v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    中盤

    ライアン・グラヴェンベルフ（5/10）：

    中盤でのプレーは堅実だったが、ウェルベックの2点目が決まる前に深く下がりすぎてマークを外してしまった。試合が進むにつれて存在感が薄れていった。

    アレクシス・マカリスト（5/10）：

    前半に素晴らしいヘディングシュートを放ったが、相手GKの好セーブに阻まれた。ブライトンにマークされ、最終ライン付近での影響力不足に苛立ちを見せた。

    ドミニク・ソボシュライ（6/10）：

    常に試合に関与していた。常に前線への展開を模索していたが、セットプレーでの魔法のようなプレーは欠けていた。他のどのミッドフィルダーよりも多くのチャンスを作り出した。この日は調子が良くなかったとはいえ、彼はリヴァプールのベストプレイヤーだ。

  • FBL-ENG-PR-BRIGHTON-LIVERPOOLAFP

    攻撃

    フロリアン・ヴィルツ（7/10）：

    見事にチームに溶け込み、常に前向きな姿勢を見せた。さらに、守備でも通用するフィジカルな強さをプレーに加えた。力強いパフォーマンスだったが、ブライトンの守備陣を崩すことはできなかった。

    ヒューゴ・エキティケ（評価なし）：

    序盤にジェームズ・ミルナーとの激しい接触で負傷し、治療を要した。プレーを続けようとしたが、身体的に無理と判断され、7分に交代した。

    コディ・ガクポ（5/10）：

    ゴールに向かって数本のシュートを放ったが、突破することはできなかった。常にオフサイドライン付近でプレーしていたが、リヴァプールは彼をフリーにすることができなかった。もどかしい午後となった。

  • FBL-ENG-PR-BRIGHTON-LIVERPOOLAFP

    サブメンバーとマネージャー

    カーティス・ジョーンズ（6/10）：

    開始わずか7分でエキティケと交代して出場。相手ゴールキーパーに素晴らしいセーブを1度強いたが、それ以外は目立った活躍はなかった。

    リオ・ングモハ（5/10）：

    フリンポングに代わって出場。ボールに触れる機会がなかった。 

    フェデリコ・キエーザ（評価なし）：

    コナテに代わって出場。存在感を示せなかった。

    アンドルー・ロバートソン (評価なし)：

    ケルケズと交代。バックラインに定着した。 

    アルネ・スロット（4/10）：

    リヴァプールは手詰まり状態のようだ。試合の流れが全くなく、エキティケの退場後は攻撃の起点となる選手が不在となり、スロット監督の交代策も効果を発揮しなかった。彼はこの状況を打開する方法を知っているのだろうか？その判断は依然として定まっていない。 

FAカップ
マンチェスター・シティ crest
マンチェスター・シティ
MCI
リヴァプール crest
リヴァプール
LIV