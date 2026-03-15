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Robertson Szoboszlai Liverpool Spurs GFXGetty/GOAL
Tom Maston

翻訳者：

リヴァプール対トッテナム戦：ドミニク・ソボスライがまたも決定的な活躍を見せるも、アンディ・ロバートソンとジョー・ゴメスは惨憺たる守備を見せ、気落ちするような引き分けに終わる

リヴァプールは日曜日、苦戦中のトッテナムと1-1で引き分けたため、プレミアリーグのトップ4入りを果たすチャンスを逃した。ドミニク・ソボスライが今季4本目となる直接フリーキックを決め、アルネ・スロット監督率いるチームが勝利を収めるかに見えたが、リシャルリソンが試合終了間際に現れ、スパーズに勝ち点1をもたらした。

ここ最近の苦戦にもかかわらず、スパーズは試合の流れをうまく掴み、1月に加入したソウザが遠距離からアリソン・ベッカーを脅かした。しかし、先制点を挙げたのはリヴァプールだった。ソボスライが25ヤードからのフリーキックをカーブをかけて決めたが、ググリエルモ・ヴィカリオはもっと良いセーブをすべきだった。

コディ・ガクポがペナルティエリアの端から放ったシュートはヴィカリオに弾かれてポストを叩いたが、トッテナムも脅威を与え続け、リシャルリソンはまずヘディングを枠外に外し、続いてコーナーキックからアリソンに好セーブを強いた。

後半開始直後、リシャルリソンがゴール前に抜け出したが、ブラジル代表のチームメイトであるアリソンに再びゴールを阻まれた。一方、10代の若き選手リオ・ングモハは絶好の位置からシュートを放ったが、枠の上へと外してしまった。これは彼にとって、目を引くプレミアリーグデビュー戦となった。

リバプールは試合を締めくくるべくモハメド・サラーとウーゴ・エキティケを投入したが、その直後に再び不意打ちを食らった。ランダル・コロ・ムアニの好プレーからリシャルリソンがシュートを放ち、アリソンをかわしてゴールネットを揺らしたのだ。

GOALがアンフィールドでのリヴァプール選手たちを評価する...

  • Liverpool v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    ゴールキーパーとディフェンス

    アリソン・ベッカー（8/10）：

    ソウザとリシャルリソン（3度）のシュートを阻止するために、最高のパフォーマンスを発揮しなければならなかった。ラインをうまく飛び出し、冷静沈着にロングボールを処理した。

    ドミニク・ソボスライ（8/10）：

    テルや他の選手への対応において、守備面で非常に良かった。攻撃参加時のボール運びも巧みだった。またしてもフリーキックからのゴールでパフォーマンスを締めくくった。

    ジョー・ゴメス (4/10)：

    ソランケとの対決で時折苦戦した。自信に欠けているように見えた。

    ヴァージル・ファン・ダイク（6/10）：

    リシャルリソンとの対決で何度か劣勢に立たされたが、時折見事な挽回を見せた。

    アンディ・ロバートソン (4/10)：

    数回のミスがカウンターの好機を台無しにした。コロ・ムアニへのマークが甘かったことが、リシャルリソンの同点ゴールに直結した。

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  • Liverpool v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    中盤

    ライアン・グラヴェンベルフ（7/10）：

    長い脚を駆使して中盤でボールを奪い返し、リヴァプールの攻撃の起点となった。

    アレクシス・マカリスト（6/10）：

    常にボールを受け、できるだけ早く展開しようと努めていた。特にングモハへのパスなど、知的なプレーも見せた。しかし、最終ライン付近ではボールを失う場面が多すぎた。

    フロリアン・ヴィルツ（7/10）：

    前半はトッテナムのペナルティエリア周辺を縦横無尽に駆け回り、試合を支配した。後半に入ってやや勢いが落ち、60分に交代した。

  • Liverpool v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    攻撃

    ジェレミー・フリンポン（5/10）：

    スペンスと互角の攻防を繰り広げ、時折優位に立つ場面もあった。しかし、最終ライン付近での決定力に欠けていた。

    コディ・ガクポ（5/10）：

    センターフォワードとして起用され、ボールのないところでも倦むことなく動き回った。ビカリオにポストに弾かれたシュートがあったが、それ以外の決定的なシュートやパスは物足りなかった。

    リオ・ングモハ（8/10）：

    プレミアリーグ初先発という重圧の中で徐々に試合に馴染んでいったが、60分過ぎに交代する頃にはピッチ上で最も脅威となる選手となっていた。ポロを何度も置き去りにし、決定力がもう少しあればゴールを決めて試合を決定づけていたはずだ。

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-TOTTENHAMAFP

    サブメンバーとマネージャー

    ヒューゴ・エキティケ（5/10）：

    カウンター攻撃で脅威を見せたが、最終的なパスやシュートは精度を欠き、終盤のカウンター攻撃でも同様だった。

    モハメド・サラー（7/10）：

    フリンポングと交代して登場すると、まさにチームの活気となった。チャンスを作り出し、ビカリオにシュートをセーブされた。

    カーティス・ジョーンズ（6/10）：

    ヴィルツほど鋭さには欠けたが、30分間堅実なプレーを見せた。

    トレイ・ニョニ（評価なし）：

    試合終了間際の約8分間、ガクポに代わって出場した。

    フェデリコ・キエーザ（評価なし）：

    リバプールが勝ち越し点を狙う中、アディショナルタイムに投入された。

    アルネ・スロット（4/10）：

    トッテナムの好調ぶりを考えれば、悲惨な結果だ。主力選手を休ませることはできたものの、ローテーションのすべてが功を奏したわけではない。終盤に勝ち点を逃す結果となり、決定力不足がまたしても痛手となった。

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