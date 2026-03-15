リヴァプール対トッテナム戦の選手評価：決定力抜群のドミニク・ソボスライがまたも活躍――しかし、アンディ・ロバートソンとジョー・ゴメスは惨憺たる守備を見せ、気落ちするような引き分けに終わった

ここ最近の苦戦にもかかわらず、スパーズは試合の流れをうまく掴み、1月に加入したソウザが遠距離からアリソン・ベッカーを脅かした。しかし、先制点を挙げたのはリヴァプールだった。ソボスライが25ヤードからのフリーキックをカーブをかけて決めたが、ググリエルモ・ヴィカリオはもっとうまく対応すべきだった。

コディ・ガクポがペナルティエリアの端から放ったシュートはヴィカリオに弾かれてポストを叩いたが、トッテナムも脅威を与え続け、リシャルリソンはまずヘディングを枠外に外し、続いてコーナーキックからアリソンに好セーブを強いた。

後半開始直後、リシャルリソンがゴール前に抜け出したが、ブラジル代表のチームメイトであるアリソンに再びゴールを阻まれた。一方、10代の若き選手リオ・ングモハは絶好の位置からシュートを放ったが、枠の上へと外してしまった。これは彼にとって、目を引くプレミアリーグデビュー戦となった。

リバプールは試合を締めくくるべくモハメド・サラーとウーゴ・エキティケを投入したが、その直後に再び不意打ちを食らった。ランダル・コロ・ムアニの好プレーからリシャルリソンがシュートを放ち、アリソンをかわしてゴールネットを揺らしたのだ。

GOALがアンフィールドでのリヴァプール選手たちを評価する...