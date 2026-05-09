リヴァプール対チェルシー戦の選手評価：コディ・ガクポは存在感を消し、カーティス・ジョーンズは孤立。アーネ・スロット監督は、期待外れの引き分けで再び批判を受ける。

開始6分でグラヴェンベルフがゴール上隅を突いた。直後、ファン・ダイクが追加機のチャンスを逃した。リヴァプールは優位に立つと思われた。 しかし組織力に欠ける守備陣はチェルシー、特にマルク・ククレラに攻め込まれ、右SBで起用されたカーティス・ジョーンズの経験不足も露呈した。チェルシーは同サイドから何度もチャンスを作り、ジョルジ・ママルダシュヴィリは連続してセーブを強いられた。

前半終了間際のセットプレーでリヴァプールの弱点がまた露呈した。 エンツォ・フェルナンデスの低いクロスをウェスリー・フォファナが押し込み、マークしていたコディ・ガクポは反応できなかった。

チェルシーが優位に立った直後のハーフタイムはリヴァプールに幸運をもたらしたが、後半早々リードを許す危機はVARが救った。パーマーの勝ち越し弾と思われた場面で、ククレジャがわずかにオフサイドだったためだ。

後半はリヴァプールが押し込む展開が続く。ジョーンズのヘディングはオフサイドで取り消され、ソボスライはヨルゲンセンの好守に阻まれた後、ポストに当てた。終盤にはヴァン・ダイクもポストを叩いた。 それでもプレミアリーグで6連敗中のチェルシーを相手に追加点は奪えず、悔しい引き分けに終わった。アルネ・スロット監督率いるチームは来季チャンピオンズリーグ出場圏内にあるが、この試合で大きく前進できなかったのは痛手だ。

GOALがアンフィールドでのリヴァプールの選手を採点。