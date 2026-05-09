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Gakpo Jones Slot Liverpool GFXGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

翻訳者：

リヴァプール対チェルシー戦の選手評価：コディ・ガクポは存在感を消し、カーティス・ジョーンズは孤立。アーネ・スロット監督は、期待外れの引き分けで再び批判を受ける。

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コーディ・ガクポ
カーティス・ジョーンズ
アルネ・スロット
リヴァプール 対 チェルシー
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土曜日の試合で、リヴァプールのチャンピオンズリーグ出場権獲得へ小さなつまずきが生じた。苦戦中のチェルシーが反撃し、アンフィールドで1-1の引き分けに持ち込み、貴重な勝ち点1を獲得した。ライアン・グラヴェンベルクが序盤に見事なシュートで先制したが、リヴァプールの支配力は衰え、守備の隙を突かれたことでチェルシーに流れを取り戻され、ホームチームは勝ちを逃した。

開始6分でグラヴェンベルフがゴール上隅を突いた。直後、ファン・ダイクが追加機のチャンスを逃した。リヴァプールは優位に立つと思われた。 しかし組織力に欠ける守備陣はチェルシー、特にマルク・ククレラに攻め込まれ、右SBで起用されたカーティス・ジョーンズの経験不足も露呈した。チェルシーは同サイドから何度もチャンスを作り、ジョルジ・ママルダシュヴィリは連続してセーブを強いられた。

前半終了間際のセットプレーでリヴァプールの弱点がまた露呈した。 エンツォ・フェルナンデスの低いクロスをウェスリー・フォファナが押し込み、マークしていたコディ・ガクポは反応できなかった。

チェルシーが優位に立った直後のハーフタイムはリヴァプールに幸運をもたらしたが、後半早々リードを許す危機はVARが救った。パーマーの勝ち越し弾と思われた場面で、ククレジャがわずかにオフサイドだったためだ。

後半はリヴァプールが押し込む展開が続く。ジョーンズのヘディングはオフサイドで取り消され、ソボスライはヨルゲンセンの好守に阻まれた後、ポストに当てた。終盤にはヴァン・ダイクもポストを叩いた。 それでもプレミアリーグで6連敗中のチェルシーを相手に追加点は奪えず、悔しい引き分けに終わった。アルネ・スロット監督率いるチームは来季チャンピオンズリーグ出場圏内にあるが、この試合で大きく前進できなかったのは痛手だ。

GOALがアンフィールドでのリヴァプールの選手を採点。

  • Giorgi Mamardashvili Liverpool 2025-26Getty Images

    ゴールキーパーとディフェンス

    ジョルジ・ママルダシュヴィリ（7/10）：

    終始素早くゴールラインを割り、機敏な動きと堅実なセービングで好守を連発。

    カーティス・ジョーンズ（4/10）：

    本来のポジションではない役割で起用され、ポジショニングの悪さが露呈。終始リヴァプールに脅威を与えた。

    イブラヒマ・コナテ（5/10）：

    自身の不調が隣でプレーするジョーンズのミスを悪化させた。

    ヴァージル・ファン・ダイク（6/10）：

    守備陣ではまだマシだったが、基準は低かった。序盤の決定機を活かし切れず、終盤にはバーを叩いた。

    ミロス・ケルケズ（5/10）：

    悪いプレーではなかったが、決定的なインパクトは残せなかった。

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  • 中盤

    ライアン・グラヴェンベルク（7/10）：

    序盤の絶妙なシュートで先制し、中盤では粘り強くプレーした。

    アレクシス・マカリスト（5/10）：

    重要なタックルもあったが、1対1では苦戦。

    ドミニク・ソボシュライ（6/10）：

    目立たない展開が続いたが、後半にリズムを取り戻し、ヨルゲンセンの好守を誘うシュートとポスト直撃があった。

  • 攻撃

    ジェレミー・フリンポン（6/10）：

    前半は精彩を欠いたが、後半は守備でジョーンズを助け、攻撃でも存在感を示した。それでも期待には届かなかった。

    コディ・ガクポ（4/10）：

    試合に絡めず、ボールを受けた際のプレーも自信に欠けた。ジョーンズのヘディングアシストはオフサイドで取り消され、痛手となった。

    リオ・ングモハ（7/10）：

    終始チームで最も活発だった。ボールを持つたびにチャンスを作り、実際に幾度も成功させた。60分を過ぎて交代を命じられた際には、アンフィールドからブーイングが起きた。

  • Arne Slot 2026Getty Images

    サブメンバーとマネージャー

    アレクサンダー・イサク（5/10）：

    約30分間出場したが、試合に馴染めず存在感を示せなかった。

    ジョー・ゴメス（評価なし）：

    苦戦する守備陣を補強するため、終盤の15分程度に出場した。

    フェデリコ・キエーザ（出場なし）：

    終盤に投入された交代選手。

    アルネ・スロット（4/10）：

    右SBには選択肢があったがジョーンズ起用は裏目。ハーフタイムに補強を図ったものの、ゴメスが投入されるまで改善せず。ングモハ交代は批判されても仕方がない。

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