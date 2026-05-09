リヴァプール対チェルシー戦の選手評価：コディ・ガクポは存在感を消し、カーティス・ジョーンズは孤立。アーネ・スロット監督は、期待外れの引き分けで再び批判を受ける。

開始6分でグラヴェンベルフが先制し、直後にファン・ダイクも好機を迎えた。リヴァプールは優位に立つと思われた。 しかし組織力に欠ける守備陣はチェルシー、特にマルク・ククレラに何度も突かれ、右SBで起用されたカーティス・ジョーンズの経験不足も露呈した。ブルーズはこのサイドから好機を量産し、ジョルジ・ママルダシュヴィリは連続でセーブを強いられた。

前半終了間際のセットプレーで再び弱点が露呈し、チェルシーに同点弾を許した。 エンツォ・フェルナンデスの低いクロスをウェスリー・フォファナが押し込み、マークしていたコディ・ガクポは反応できなかった。

チェルシーが優位に立った直後のハーフタイムはリヴァプールに幸運をもたらしたが、後半早々にはVARがチェルシーの得点をオフサイドで取り消した。

後半はリヴァプールが押し込む展開が続く。ジョーンズのヘディングはオフサイドで取り消され、ソボスライのシュートはヨルゲンセンの好守に阻まれた。さらにソボスライはポストを叩き、終盤にはファン・ダイクもクロスバーに当てた。 プレミアリーグで6連敗中のチェルシーを相手に追加点は奪えず、悔しい引き分け。アルネ・スロット監督率いるリヴァプールは来季CL出場圏内だが、この試合で大きく前進できなかったのは痛手だ。

GOALがアンフィールドでのリヴァプールの選手を採点。