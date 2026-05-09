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Gakpo Jones Slot Liverpool GFXGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

翻訳者：

リヴァプール対チェルシー戦の選手評価：コディ・ガクポは存在感を消し、カーティス・ジョーンズは孤立。アーネ・スロット監督は、期待外れの引き分けで再び批判を受ける。

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アルネ・スロット
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リヴァプール 対 チェルシー
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土曜日の試合で、リヴァプールのチャンピオンズリーグ出場権獲得へ小さなつまずきがあった。苦戦中のチェルシーが反撃し、アンフィールドで1-1の引き分けに持ち込み貴重な勝ち点を得た。序盤にライアン・グラヴェンベルクが先制したが、リヴァプールの支配力は衰え、守備の隙を突かれたことでチェルシーに流れが傾き、ホームチームは勝ちを逃した。

開始6分でグラヴェンベルフが先制し、直後にファン・ダイクも好機を迎えた。リヴァプールは優位に立つと思われた。 しかし組織力に欠ける守備陣はチェルシー、特にマルク・ククレラに何度も突かれ、右SBで起用されたカーティス・ジョーンズの経験不足も露呈した。ブルーズはこのサイドから好機を量産し、ジョルジ・ママルダシュヴィリは連続でセーブを強いられた。

前半終了間際のセットプレーで再び弱点が露呈し、チェルシーに同点弾を許した。 エンツォ・フェルナンデスの低いクロスをウェスリー・フォファナが押し込み、マークしていたコディ・ガクポは反応できなかった。

チェルシーが優位に立った直後のハーフタイムはリヴァプールに幸運をもたらしたが、後半早々にはVARがチェルシーの得点をオフサイドで取り消した。

後半はリヴァプールが押し込む展開が続く。ジョーンズのヘディングはオフサイドで取り消され、ソボスライのシュートはヨルゲンセンの好守に阻まれた。さらにソボスライはポストを叩き、終盤にはファン・ダイクもクロスバーに当てた。 プレミアリーグで6連敗中のチェルシーを相手に追加点は奪えず、悔しい引き分け。アルネ・スロット監督率いるリヴァプールは来季CL出場圏内だが、この試合で大きく前進できなかったのは痛手だ。

GOALがアンフィールドでのリヴァプールの選手を採点。

  • Liverpool v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    ゴールキーパーとディフェンス

    ジョルジ・ママルダシュヴィリ（7/10）：

    終始素早くゴールラインを割り、機敏な動きと堅実なセーブで存在感を示した。

    カーティス・ジョーンズ（4/10）：

    本来のポジションではない役割で起用され、ポジショニングの悪さが露呈。終始リヴァプールに脅威を与えた。

    イブラヒマ・コナテ（5/10）：

    自身の不調が隣でプレーするジョーンズのミスを悪化させた。

    ヴァージル・ファン・ダイク（6/10）：

    守備陣ではまだマシだったが基準は低め。序盤の決定機を生かすべきで、終盤のバー直撃も決めたい。

    ミロス・ケルケズ（5/10）：

    悪いプレーではなかったが、決定的なインパクトは残せなかった。

    • 広告
  • Liverpool v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    中盤

    ライアン・グラヴェンベルフ（7/10）：

    序盤の絶妙なシュートで先制。粘り強い中盤のプレーが光った。

    アレクシス・マカリスト（5/10）：

    重要なタックルもあったが、1対1では苦戦。

    ドミニク・ソボシュライ（6/10）：

    目立たなかったが、後半は調子を上げ、ヨルゲンセンに好セーブを強いるシュートとポストを叩くシュートを決めた。

  • Liverpool v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    攻撃

    ジェレミー・フリンポン（6/10）：

    前半は低調だったが、後半は改善。守備でジョーンズを助け、攻撃でも存在感を示したものの、期待には届かなかった。

    コディ・ガクポ（4/10）：

    ボールが回ってきても自信に欠け、ジョーンズのヘディングをアシストした場面もオフサイドで取り消された。

    リオ・ングモハ（7/10）：

    終始チームで最も活発だった。ボールを持つたびにチャンスを作り、実際に幾度も成功させた。60分を過ぎた交代時にはアンフィールドからブーイングが響き、その評価を裏付けた。

  • Arne Slot 2026Getty Images

    サブメンバーとマネージャー

    アレクサンダー・イサク（5/10）：

    約30分間出場したが、試合に馴染めず存在感を示せなかった。

    ジョー・ゴメス（出場なし）：

    苦戦する守備陣補強のため終盤15分ほど出場。

    フェデリコ・キエーザ（出場なし）：

    終盤に投入されたもう一人の選手。

    アルネ・スロット（4/10）：

    右SBには複数の選択肢があったが、ジョーンズは頻繁に裏を取られた。ハーフタイムにサポートを増やしたが、ゴメスが投入されるまで問題は解決せず、ングモハ交代も批判された。

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