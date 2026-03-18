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Liverpool Galatasaray ratings GFXGetty/GOAL
Gill Clark

翻訳者：

リヴァプール対ガラタサライ戦の選手評価：モハメド・サラーが「ゼロからヒーロー」へ、ドミニク・ソボシュライも再び活躍し、リヴァプールがチャンピオンズリーグで大勝

リヴァプールは水曜日、アンフィールドで行われたガラタサライ戦に4-0で勝利し、チャンピオンズリーグの準々決勝進出を決めた。アルネ・スロット監督率いるチームは、先週トルコで喫した0-1の敗戦を、ホームのサポーターの前で見せた圧倒的なパフォーマンスで雪辱した。ドミニク・ソボスライは再びチームを牽引する活躍を見せ、モハメド・サラーも前半にPKを外したものの、試合の主役の一人となった。

リヴァプールは好調なスタートを切り、25分にソボスライが先制点を挙げた。コーナーキックからアレクシス・マカリスターがペナルティエリアの端で待ち構えていたこのミッドフィルダーにパスを送り、ハンガリー代表のソボスライはそのパスを受けてゴール前へ走り込み、ゴール隅へ低いシュートを叩き込んだ。

しかし、試合を支配した前半において、リヴァプールはもっと得点を挙げるべきだった。サラーとフロリアン・ヴィルツはともに好機を逃し、マカリスターのヘディングシュートはクロスバーを叩いた。さらに、前半終了間際にソボスライがPKを獲得したが、サラーのキックは精度を欠き、GKウグルカン・チャキルに難なく防がれた。

リヴァプールの「エジプトの王」は後半開始早々にその失態を挽回した。ソボスライとマカリストルの好プレーから、サラはヒューゴ・エキティケに絶好のチャンスを演出してゴールを決めさせ、2試合合計スコアを2-1とした。その数秒後、サラのシュートをチャキルが弾き返したボールをライアン・グラヴェンベルフが押し込み、試合は事実上決着がついた。

ホームチームは完全に試合を支配し、60分にはサラーが左サイドから切り込んでカキルをかわす見事なシュートを決め、自身のチャンピオンズリーグ通算50ゴール目を記録した。このゴールがサラーの最後の活躍となり、彼は直後に交代を申し出てピッチを去った。これは、リヴァプールにとってまたしても素晴らしい欧州の夜における唯一の残念な瞬間だった。

GOALがアンフィールドでのリヴァプールの選手たちを評価する...

  • Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    ゴールキーパーとディフェンス

    アリソン・ベッカー（7/10）：

    前半はほとんど出番がなく、後半はチームが相手を圧倒する様子をただ見守っていた。

    ジェレミー・フリンポン（7/10）：

    危険なイルマズと対峙し、よく持ちこたえた。攻撃面でも光る場面があった。

    イブラヒマ・コナテ（6/10）：

    オシムヘンの負傷に助けられた。同ストライカーは途中退場するまで苦戦を強いられていた。

    ヴァージル・ファン・ダイク（7/10）：

    守備面では終始安定していた。セットプレーでの空中戦でも脅威となった。

    ミロス・ケルケズ（8/10）：

    サイドバックとして素晴らしいパフォーマンスを見せ、攻撃参加でもいくつかの好プレーを披露した。 

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  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-GALATASARAYAFP

    中盤

    ドミニク・ソボシュライ（9/10）：

    リヴァプールのMFがまたも素晴らしい活躍を見せた。先制点を決め、PKを獲得し、リヴァプールの2点目にも貢献した。 

    ライアン・グラヴェンベルフ（8/10）：

    中盤で存在感を発揮し、両チームの点差を広げる3点目を決めた。

    アレクシス・マカリスト（7/10）：

    前半にクロスバーを叩き、先制点でソボスライにアシストを供給し、2点目でも重要な役割を果たした。

  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-GALATASARAYAFP

    攻撃

    モハメド・サラー（9/10）：

    前半に決定機とPKを逃したが、後半に挽回した。2つのゴールに関与した後、得意のカーブをかけたシュートでチャンピオンズリーグ通算50得点目を挙げた。怪我をしたようで、終盤に交代した。

    ウーゴ・エキティケ（8/10）：

    フランス人選手は時折安定感を欠いたが、決定的なチャンスをしっかりとものにした。

    フロリアン・ヴィルツ（7/10）：

    前半に至近距離からのシュートがディフレクトしてバーを越える場面があったが、サラーとの見事な連携からリヴァプールの4点目を決めた。

  • Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    サブメンバーとマネージャー

    コディ・ガクポ（6/10）：

    サラーに代わって出場したが、得点には絡めなかった。

    カーティス・ジョーンズ (6/10)：

    フリンポンに代わって出場した。

    フェデリコ・キエーザ（評価なし）：

    試合終了間際の途中出場。

    トレイ・ニョニ（評価なし）：

    最後の数分間のみ出場した。

    リオ・ングモハ（データなし）：

    彼もまた試合終了間際に投入された。

    アルネ・スロット（7/10）：

    チームは大幅に改善されたプレーを見せ、勝利にふさわしい内容で余裕を持って準々決勝進出を決めた。この結果とパフォーマンスにより、リヴァプールの指揮官にかかるプレッシャーは、少なくとも当面の間は和らぐだろう。

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