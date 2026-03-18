リヴァプールは好調なスタートを切り、25分にソボスライが先制点を挙げた。コーナーキックからアレクシス・マカリスターがペナルティエリアの端で待ち構えていたこのミッドフィルダーにパスを送り、ハンガリー代表のソボスライはそのパスを受けてゴール前へ走り込み、ゴール隅へ低いシュートを叩き込んだ。

しかし、試合を支配した前半において、リヴァプールはもっと得点を挙げるべきだった。サラーとフロリアン・ヴィルツはともに好機を逃し、マカリスターのヘディングシュートはクロスバーを叩いた。さらに、前半終了間際にソボスライがPKを獲得したが、サラーのキックは精度を欠き、GKウグルカン・チャキルに難なく防がれた。

リヴァプールの「エジプトの王」は後半開始早々にその失態を挽回した。ソボスライとマカリストルの好プレーから、サラはヒューゴ・エキティケに絶好のチャンスを演出してゴールを決めさせ、2試合合計スコアを2-1とした。その数秒後、サラのシュートをチャキルが弾き返したボールをライアン・グラヴェンベルフが押し込み、試合は事実上決着がついた。

ホームチームは完全に試合を支配し、60分にはサラーが左サイドから切り込んでカキルをかわす見事なシュートを決め、自身のチャンピオンズリーグ通算50ゴール目を記録した。このゴールがサラーの最後の活躍となり、彼は直後に交代を申し出てピッチを去った。これは、リヴァプールにとってまたしても素晴らしい欧州の夜における唯一の残念な瞬間だった。

GOALがアンフィールドでのリヴァプールの選手たちを評価する...