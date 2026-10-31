アンフィールドの照明の下では、戦術の定石が崩れ去り、筋書きのないドラマが繰り広げられる夜がまれにある。2009年4月、プレミアリーグの優勝争いが極限の緊張に達するなか、4万4424人の観客は守備の常識を覆す計8ゴールの激闘を目撃した。リヴァプールの共同オーナー、トム・ヒックスとジョージ・ジレットがスタンドから見守るなか、イングランドを代表する強豪2チームは、互いに立っていられなくなるほど激しく攻め合った。
リヴァプール対アーセナルの名勝負：アンフィールドで4-4の引き分け、アンドレイ・アルシャヴィンが4得点
- Getty Images Sport
アンフィールド包囲戦とロシアが絡む意外な展開
大黒柱の主将スティーブン・ジェラードを欠きながらも、ベニテス率いるリヴァプールは立ち上がりから激しく攻め、アーセン・ヴェンゲル率いるアーセナルを自陣深くに押し込んだ。休みなく攻め続けるトーレスを先頭に、ホームチームはゴールへ猛攻を仕掛けたが、意外な壁となったのがウカシュ・ファビアンスキだった。わずか数日前のFAカップ準決勝での敗戦後に厳しい批判を浴びていたポーランド人GKは、前半に奮闘。トーレスのシュートを2度防ぎ、ベナユンの強烈なシュートも手ではじき出した。
しかしサッカーでは、圧倒的に攻めても決め切れなければ報われないことが多い。前半終了9分前、ハビエル・マスチェラーノがボールを奪われると、サミル・ナスリとセスク・ファブレガスがホームチームの守備を崩し、アルシャビンがクロスバーの下をたたく強烈なシュートを決めた。後半、コップの大声援を受けたリヴァプールは、開始から11分以内に逆転。ディルク・カイトが2度お膳立てをし、まず49分にクロスからトーレスが力強いヘディングシュートを決めると、続いてファーサイドのベナユンへボールを送り、ベナユンが勇敢に合わせたシュートをファビアンスキの頭上へ浮かせて決めた。
- Getty Images Sport
4ゴールの猛攻とアディショナルタイムの劇的な救い
アンフィールドが勝利を予感したそのとき、並外れた才能を持つアルシャビンが後半中盤のわずか3分間でリヴァプールを苦しめた。67分、アルバロ・アルベロアのためらいを突いてボールを奪ったロシア人選手は、約18メートルから強烈なシュートを放ち、ペペ・レイナを破る。さらに、ファビオ・アウレリオがクリアを蹴り損ねたところを逃さず、アーセナルの3点目を決めた。だが、混乱は収まらない。そのわずか2分後、トーレスが鋭い反転から再び同点弾を決めた。スペイン人FWのハットトリックを阻んだのは、キーラン・ギブスによるゴールライン上でのクリアだけだった。
残り時間が少なくなると、リヴァプールは守備のリスクを顧みず攻めに出たが、手痛いカウンターを浴びた。90分、自陣のCKから途中出場のセオ・ウォルコットが猛烈な速攻を仕掛け、アルシャビンのお膳立てをすると、アルシャビンが豪快に4点目を決めた。敗戦が迫るなか、慌ただしい5分間のアディショナルタイムも終盤に差しかかったところで、ベナユンが選手の密集するエリア内で押し込み、4-4の引き分けに持ち込んだ。その後、主審のハワード・ウェブは、アブ・ディアビのハンドを訴える最後のアピールを取り合わなかった。
- AFP
スタンディングオベーションと薄れゆく夢
試合終了の笛が鳴ると、疲れ切った選手たちは、十分に値するスタンディングオベーションを受けながらピッチを後にした。守備のミスが相次ぎ、監督や戦術家にとっては決して喜べる試合ではなかった。それでも、サッカーを愛する者にとっては、並外れた才能が彩る見事な一戦だった。
しかしリヴァプールにとって、終盤の同点ゴールによる安堵は苦い現実を覆い隠すものだった。勝ち点1を得て得失点差でマンチェスター・ユナイテッドを上回ったものの、サー・アレックス・ファーガソン監督率いる前回王者は、消化試合数が重要な2試合分少なかった。アンフィールドで必要だったのは冷静な試合運びだったが、そこにあったのは壮絶な混乱だけ。アルシャビンの4ゴールという圧巻の活躍によって、リヴァプールの優勝への望みは大きく傷ついた。
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。