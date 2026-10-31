大黒柱の主将スティーブン・ジェラードを欠きながらも、ベニテス率いるリヴァプールは立ち上がりから激しく攻め、アーセン・ヴェンゲル率いるアーセナルを自陣深くに押し込んだ。休みなく攻め続けるトーレスを先頭に、ホームチームはゴールへ猛攻を仕掛けたが、意外な壁となったのがウカシュ・ファビアンスキだった。わずか数日前のFAカップ準決勝での敗戦後に厳しい批判を浴びていたポーランド人GKは、前半に奮闘。トーレスのシュートを2度防ぎ、ベナユンの強烈なシュートも手ではじき出した。

しかしサッカーでは、圧倒的に攻めても決め切れなければ報われないことが多い。前半終了9分前、ハビエル・マスチェラーノがボールを奪われると、サミル・ナスリとセスク・ファブレガスがホームチームの守備を崩し、アルシャビンがクロスバーの下をたたく強烈なシュートを決めた。後半、コップの大声援を受けたリヴァプールは、開始から11分以内に逆転。ディルク・カイトが2度お膳立てをし、まず49分にクロスからトーレスが力強いヘディングシュートを決めると、続いてファーサイドのベナユンへボールを送り、ベナユンが勇敢に合わせたシュートをファビアンスキの頭上へ浮かせて決めた。