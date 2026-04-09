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「リヴァプール再建の最適任者」――アルネ・スロット監督の後任には元チェルシー監督を
パリでの敗戦を受け、スロットが批判されている。
チャンピオンズリーグでパリ・サンジェルマンに0-2で敗れ、リーグでも首位アーセナルに21点差をつけられたリヴァプール。タイトル無冠と欧州敗退の危機に、アンフィールドのオランダ人監督のハネムーン期間は突然終わった。
特にパルク・デ・プランスでの内容は惨憺たるもので、スロット監督の采配にも批判が集まる。試合後、指揮官は「2－0で済んだのは幸運だった」と認め、相手がさらに得点を重ねてもおかしくない状況だったと語った。
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マテラッツィが「理想的な」後継者を指名
W杯優勝経験のあるイタリア人DFマルコ・マテラッツィは、アンフィールドに変化が必要だと語り、同胞で元チェルシー監督エンツォ・マレスカを理想的な後任候補に挙げた。マレスカはチェルシーをカンファレンスリーグとクラブW杯制覇に導いた後、1月に退任し、現在フリーだ。
マテラッツィは『Hajper』の取材に、46歳のマレスカが適任だと語る。「マレスカはレアル・マドリードを再び優勝させられるか？もちろん可能だ。セビージャでの経験でスペイン語も流暢だが、来季プレミアリーグで監督をするチャンスもある。ニューカッスル？私には合わない。 マンチェスター・ユナイテッドも良いが、シティとのつながりが強すぎる。エンツォ・マレスカにとって最も適しているのはリヴァプールだ。彼はリヴァプールの再建を率い、新たなビジョンを示す最適な監督だ。」
チェルシーの伝統とチームへの忠誠心
マレスカは西ロンドンを去ってもなお高い評価を受けており、チェルシーの現選手たちも彼がチームに与えた影響を語っている。在任中、彼は混乱するチームに安定をもたらしたとされ、日々共に働いたスタッフも同意見だ。
DFマルク・ククレジャは「監督が自信を与え、タイトル争いの舞台を整えてくれるなら、命懸けで戦う。マレスカの退任は大きな打撃だった。クラブの決断だが、私なら残留をさせた」と惜しんだ。
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スロットの存続をかけた苦戦
スロット監督の采配は批判を受けている。特にモハメド・サラーを出場させなかったことが問題視されている。監督は「生き残りが最優先だった」と弁明したが、かつての輝きはないとの声は止まない。 リヴァプールは、薄れるトップ4入りの望みと、欧州カップ戦での大逆転が必要という現実の板挟みにある。スロットがPSGを突破できなければ、アンフィールドのベンチにはマレスカの影がさらに色濃くのしかかるだろう。