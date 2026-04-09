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Muhammad Zaki

翻訳者：

「リヴァプール再建の最適任者」――アルネ・スロット監督の後任には元チェルシー監督を

アルネ・スロット
リヴァプール
チェルシー
パリ・サンジェルマン 対 リヴァプール
チャンピオンズ リーグ
プレミアリーグ
エンツォ・マレスカ

リヴァプールに対し、アーネ・スロット監督を解任し、後任に元チェルシー監督エンツォ・マレスカを招聘してアンフィールドの再建を主導すべきとの声が上がっている。1年足らず前にチームをプレミアリーグ優勝に導いたものの、国内リーグと欧州大会での不振によりスロット監督への批判が高まっている。

  • パリでの敗戦を受け、スロットが批判されている。

    チャンピオンズリーグでパリ・サンジェルマンに0-2で敗れ、リーグでも首位アーセナルに21点差をつけられたリヴァプール。タイトル無冠と欧州敗退の危機に、アンフィールドのオランダ人監督のハネムーン期間は突然終わった。

    特にパルク・デ・プランスでの内容は惨憺たるもので、スロット監督の采配にも批判が集まる。試合後、指揮官は「2－0で済んだのは幸運だった」と認め、相手がさらに得点を重ねてもおかしくない状況だったと語った。

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    マテラッツィが「理想的な」後継者を指名

    W杯優勝経験のあるイタリア人DFマルコ・マテラッツィは、アンフィールドに変化が必要だと語り、同胞で元チェルシー監督エンツォ・マレスカを理想的な後任候補に挙げた。マレスカはチェルシーをカンファレンスリーグとクラブW杯制覇に導いた後、1月に退任し、現在フリーだ。

    マテラッツィは『Hajper』の取材に、46歳のマレスカが適任だと語る。「マレスカはレアル・マドリードを再び優勝させられるか？もちろん可能だ。セビージャでの経験でスペイン語も流暢だが、来季プレミアリーグで監督をするチャンスもある。ニューカッスル？私には合わない。 マンチェスター・ユナイテッドも良いが、シティとのつながりが強すぎる。エンツォ・マレスカにとって最も適しているのはリヴァプールだ。彼はリヴァプールの再建を率い、新たなビジョンを示す最適な監督だ。」

  • チェルシーの伝統とチームへの忠誠心

    マレスカは西ロンドンを去ってもなお高い評価を受けており、チェルシーの現選手たちも彼がチームに与えた影響を語っている。在任中、彼は混乱するチームに安定をもたらしたとされ、日々共に働いたスタッフも同意見だ。

    DFマルク・ククレジャは「監督が自信を与え、タイトル争いの舞台を整えてくれるなら、命懸けで戦う。マレスカの退任は大きな打撃だった。クラブの決断だが、私なら残留をさせた」と惜しんだ。 

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    スロットの存続をかけた苦戦

    スロット監督の采配は批判を受けている。特にモハメド・サラーを出場させなかったことが問題視されている。監督は「生き残りが最優先だった」と弁明したが、かつての輝きはないとの声は止まない。 リヴァプールは、薄れるトップ4入りの望みと、欧州カップ戦での大逆転が必要という現実の板挟みにある。スロットがPSGを突破できなければ、アンフィールドのベンチにはマレスカの影がさらに色濃くのしかかるだろう。

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