「リヴァプール再建の最適任者」――アルネ・スロット監督の後任には元チェルシー監督を

チャンピオンズリーグでパリ・サンジェルマンに0-2で敗れ、リーグでも首位アーセナルに21点差をつけられたリヴァプール。タイトル無冠と欧州敗退の危機に、アンフィールドのオランダ人監督のハネムーン期間は突然終わった。

特にパルク・デ・プランスでの内容は惨憺たるもので、スロット監督の采配にも批判が集まる。試合後、指揮官は「2－0で済んだのは幸運だった」と認め、相手がさらに得点を重ねてもおかしくない状況だったと語った。