ファン・ダイクは、今後も代表でプレーすることを決断する前に、明確さと安心感が必要だったと認めた。しかし、シャビとのやり取りについてリヴァプールのスターは、適切な条件が整えば、説得にそれほど時間はかからなかったと述べた。

ファン・ダイクは「もちろん、とても大きな決断だった」と語った。「自分は自信を感じる必要があったし、敬意と喜び、そして自分が求めるすべてのものが組み合わさっていると感じる必要があった。それは最初の瞬間からそうだったので、話し合いはそれほど長くなる必要はなかった」

このDFは今、新たな代表キャリアの章を始めることに意欲を見せている。さらに「とても良かったので、本当に重要な4試合に向けて合流するのを楽しみにしている。少なくとも次の2年間を素晴らしい時間にしよう」と付け加えた。



