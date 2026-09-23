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リヴァプール主将フィルジル・ファン・ダイクが明かす。「大きな」シャビとの話し合いの末、なぜオランダ代表引退を拒否したのか
オランダの将来は確保された
代表通算96試合出場のこの選手は、ワールドカップでの惨憺たる敗退を受け、代表チームから退くことを検討していた。ロナルド・クーマンは6月、モロッコに衝撃のベスト32敗退を喫した後にその職を離れ、センターバックは自身の代表での将来について思いを巡らせていた。
しかし、元バルセロナ監督シャビの新代表監督就任が状況を一変させた。2人の非常に実りあるやり取りが、このDFに今後のサイクルへ向けて力を尽くし、引き続き招集可能な状態でいる決断を下させた。
- AFP
率直な会話
ファン・ダイクは、今後も代表でプレーすることを決断する前に、明確さと安心感が必要だったと認めた。しかし、シャビとのやり取りについてリヴァプールのスターは、適切な条件が整えば、説得にそれほど時間はかからなかったと述べた。
ファン・ダイクは「もちろん、とても大きな決断だった」と語った。「自分は自信を感じる必要があったし、敬意と喜び、そして自分が求めるすべてのものが組み合わさっていると感じる必要があった。それは最初の瞬間からそうだったので、話し合いはそれほど長くなる必要はなかった」
このDFは今、新たな代表キャリアの章を始めることに意欲を見せている。さらに「とても良かったので、本当に重要な4試合に向けて合流するのを楽しみにしている。少なくとも次の2年間を素晴らしい時間にしよう」と付け加えた。
守備の土台作り
国際舞台を離れても、ファン・ダイクは粘り強いリヴァプールの最終ラインを支え続けている。リヴァプールは日曜日、プレミアリーグでボーンマスに1-0で勝利し、国内では3試合連続のクリーンシートを記録した。これは、2024-25シーズンのアーネ・スロット体制最初の3試合以来の達成である。
主将は、この堅守をチーム全体の功績だとすぐに強調した。「クリーンシートはいつだって良い兆候だ」とファン・ダイクは説明した。「前線の選手たちも中盤の選手たちもハードワークしているし、それは積み上げていくうえで素晴らしい土台になる」
また、ファン・ダイクは21歳の今夏加入選手ジェレミー・ジャケとの連係が深まっていることにも触れ、早くも称賛を集める若手有望株に対し、地に足をつけ続けるよう促した。「彼は非常に有望だが、努力を続けて冷静でいるかどうかは本人次第だ。まだ改善できることはあるが、試合に出ながら学んでいくものだ」
- DeFodi Images
ネーションズリーグの試金石が迫る
シャビ新体制の下で、オランダはさっそく厳しい試練に直面する。オランダ代表は木曜日、UEFAネーションズリーグ初戦でドイツ代表と注目の一戦を戦う。ドイツは現在、元リヴァプール指揮官のユルゲン・クロップが率いている。
ファン・ダイクにとって、これはかつてのクラブ監督と代表の舞台で相対する特別な機会となる。同時に、オランダ代表にとってはワールドカップでの失意から立ち直り、シャビ時代の土台を築くための重要な出発点でもある。
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