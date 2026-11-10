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「リヴァプールへ行く」キリアン・エンバペのプレミアリーグ移籍を大胆予想。レアル・マドリーの「銀河系スター」のパリ・サンジェルマン復帰は否定
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エンバペ、チャンピオンズリーグ制覇もバロンドール受賞もいまだ果たせず
フランス代表のエンバペは、同国代表の歴代最多得点者で、夏にはFIFAの看板大会でも同様の記録を打ち立てた。2024年、悲願のチャンピオンズリーグ制覇を求めてPSGに別れを告げた。
エンバペがパルク・デ・プランスを去るとすぐに、リーグ・アンの強豪PSGは初の欧州タイトルを獲得し、その後、同タイトルを連覇した。エンバペは、バロンドールでの評価もなかなか得られないなか、PSGに残っていればどうなっていたかと考えずにはいられない状況だ。
レアル・マドリーは、チームの象徴である背番号10のエンバペに最高の栄誉をもたらすつもりだが、いつかは以前から抱いてきた夢を別の場所で追うことを考えざるを得なくなるかもしれない。母国に戻るのか、それともイングランドでの新たなスタートに魅力を感じるのか。過去にはアーセナル、リヴァプール、マンチェスター・シティ、チェルシーなどの関心が伝えられたこともある。
エンバペはレアル・マドリー退団後、どこへ行く可能性があるのか？
マドリードで強く求めていたタイトルを獲得できなかったエムバペが、次にどこへ行く可能性があるかを問われた元PSGのMFムルンブは、パリマッチ・オンラインカジノとの提携による取材でGOALにこう語った。「それは皮肉だ。彼のPSGからの去り方は、決して良いものではなかったからね」
「誰もが知っていると思うけど、彼もインタビューで何度も話していたように、夢はレアル・マドリーでプレーすることだった。ただ、レアル・マドリーの後については、もし彼がこのクラブを離れたいと思うなら、という話になる。長くとどまるだろうから、大きな『もし』だけどね。それでも退団を望むなら、間違いなくリヴァプールに行くだろう」
その大胆な発言について詳しく聞かれると、ムルンブはこう付け加えた。「彼は以前にもそう言っていた。当時、ユルゲン・クロップと話をしていたし、彼は本当にリヴァプールのファンなんだ。それが彼にとってもクラブにとっても最善の選択肢だろう」
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エンバペが語った、リヴァプールとクロップ監督との飛行中の機内での話し合い
エンバペがモナコで10代の逸材として名を上げていた頃、リヴァプールとクロップ監督との交渉が行われた。当時の話し合いについて、『ジ・アスレティック』にこう語っている。「そう、リヴァプールに行くところだった。母はユルゲン・クロップの大ファンで、母にとって一番行ってほしいクラブはリヴァプールだった。僕にそこへ行ってほしかったんだ」
「でも、僕は母の言うことを聞かなかった。自分の街、パリでプレーしたかったからだ。何者かになる前に自分の国を離れたくなかった。でも母はいつも、『リヴァプールに行くのよ。アンフィールドでプレーするなんて、あなたにとってすごいことになるわ』と言っていた。僕は『分かったよ！』という感じだった」
「母は交渉の最初の段階で現地へ行った。街を訪れ、スタジアムへ行き、人々に会った。『素晴らしいクラブよ。みんなとても親切で、家族のようなクラブであり、ビッグクラブでもある』と言っていた。母はアンフィールドに行って、すっかり気に入ったんだ。僕があのスタジアムにいる姿を思い描きたくて、雰囲気を感じるために一人で何試合か観戦した」
「僕たちはずっと話をしていた。『母さんはどう思う？』と聞くと、『私としては、あなたはリヴァプールに行くべきよ』と言う。僕は『分かった、分かった、分かった！』と答えた。ユルゲン・クロップは素晴らしい監督だったからね。実際に会って、とても良い関係を築いた。彼を大いに尊敬していた」
エンバペは、当時リヴァプールの監督だったクロップと飛行機の中で会った時のことも語った。「機内にいた時のことを覚えている。彼が自分の構想を説明している間、飛行機は上空を何度も旋回していた」
「僕は『説得する必要はないですよ。あなたはユルゲン・クロップで、リヴァプールは偉大なクラブです。もちろん、ここにいる以上、僕にも関心はあります。でも、ほかにも良い選択肢や構想があります』と言った。そして、『どんな決断をしても良い決断になります。世界有数のビッグクラブについて話しているのですから』と伝えた」
「面白い話だよ。でも最終的には、PSGに行くことを決めた。パリで生まれ育った僕にとって、地元でスターになれることを示す以上にうれしいことはなかったからだ」
なぜエムバペ、メッシ、ネイマールの3人はPSGで機能しなかったのか
エムバペはPSGで6年間を過ごし、308試合で256得点を記録してクラブ歴代最多得点者となった。一時はバロンドールを8度受賞したリオネル・メッシ、ブラジルのスーパースターであるネイマールとともにプレーしたが、その可能性を目に見える成果につなげることはできなかった。
このプロジェクトが失敗した理由を問われたムルンブは、強い自我を持つ選手が多すぎて一つのロッカールームに収まりきらなかったとしばしば論じられることについて、こう語った。「哲学の問題だと思う。ルイス・エンリケはチーム内で最高の相性を見いだしている」
「先ほども言ったように、チームは一人の大物選手や一人のリーダーを中心とするものではない。［アクラフ］・ハキミとヌーノ・メンデスがピッチの高い位置を取り、［フヴィチャ］・クヴァラツヘリアとデジレ・ドゥエも守備ができる。そういう形のチームだ。だから選手たちは互いのために働く。自分たちが何をしたいかを分かっている。そして、あなたが言ったように、ロッカールームにはもう自我のぶつかり合いがない。だから、そういう形で取り組むのはとても簡単なんだ」
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2026-27シーズンのチャンピオンズリーグ制覇を巡る争いが始まった
PSGは今季、3季連続の欧州制覇に向けて再び争いに加わっており、すでにバルセロナを相手に注目に値する勝利を収めている。レアル・マドリーも、いつものようにチャンピオンズリーグ優勝を狙う有力候補だ。
エンバペは最も象徴的なトロフィーを手にすることを強く望んでいるだろう。そのため、リヴァプールでのプレーや、アンフィールド以外を舞台にしたプレミアリーグでの挑戦をめぐる話は棚上げされ、何年も先まで再び取り沙汰されないことになる。
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