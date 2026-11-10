エンバペがモナコで10代の逸材として名を上げていた頃、リヴァプールとクロップ監督との交渉が行われた。当時の話し合いについて、『ジ・アスレティック』にこう語っている。「そう、リヴァプールに行くところだった。母はユルゲン・クロップの大ファンで、母にとって一番行ってほしいクラブはリヴァプールだった。僕にそこへ行ってほしかったんだ」

「でも、僕は母の言うことを聞かなかった。自分の街、パリでプレーしたかったからだ。何者かになる前に自分の国を離れたくなかった。でも母はいつも、『リヴァプールに行くのよ。アンフィールドでプレーするなんて、あなたにとってすごいことになるわ』と言っていた。僕は『分かったよ！』という感じだった」

「母は交渉の最初の段階で現地へ行った。街を訪れ、スタジアムへ行き、人々に会った。『素晴らしいクラブよ。みんなとても親切で、家族のようなクラブであり、ビッグクラブでもある』と言っていた。母はアンフィールドに行って、すっかり気に入ったんだ。僕があのスタジアムにいる姿を思い描きたくて、雰囲気を感じるために一人で何試合か観戦した」

「僕たちはずっと話をしていた。『母さんはどう思う？』と聞くと、『私としては、あなたはリヴァプールに行くべきよ』と言う。僕は『分かった、分かった、分かった！』と答えた。ユルゲン・クロップは素晴らしい監督だったからね。実際に会って、とても良い関係を築いた。彼を大いに尊敬していた」

エンバペは、当時リヴァプールの監督だったクロップと飛行機の中で会った時のことも語った。「機内にいた時のことを覚えている。彼が自分の構想を説明している間、飛行機は上空を何度も旋回していた」

「僕は『説得する必要はないですよ。あなたはユルゲン・クロップで、リヴァプールは偉大なクラブです。もちろん、ここにいる以上、僕にも関心はあります。でも、ほかにも良い選択肢や構想があります』と言った。そして、『どんな決断をしても良い決断になります。世界有数のビッグクラブについて話しているのですから』と伝えた」

「面白い話だよ。でも最終的には、PSGに行くことを決めた。パリで生まれ育った僕にとって、地元でスターになれることを示す以上にうれしいことはなかったからだ」