試合終了のホイッスルが鳴り、リヴァプールの監督は激しいプレーへの誇りとスコアへの悔しさを語った。第1戦は2-0で負けただけでも幸運だったが、第2戦は圧倒的な優位を生かせなかったと述べた。

試合後、TNTスポーツの取材に「先週は2-0で負けただけで、我々は得るべき以上の結果を得た。しかし今日は得るべきものより少ない結果だった」と語った。 今日は勝つべきだった。多くのチャンスを作りながら無得点に終わったのは、相手の質の高さとウスマン・デンベレの決定力があったからだ。彼がバロンドールを取った理由が示された」

チームの激しさについては「1-0になっても信じられないほどだった。xGは2点以上だった」と語った。来季CL出場について問われると「もちろんだ。そのために進んでいる」と答えた。