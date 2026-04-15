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リヴァプールはPSG戦で「勝つべきだった」。アルネ・スロット監督はバロンドール受賞のウスマン・デンベレに感嘆した。
リヴァプールは試合を支配したが、決定力に欠けていた
リヴァプールは第1戦のビハインドを覆そうと21本もシュートを放ったが、アンフィールドでもチャンピオンズリーグ王者は強かった。デムベレの2ゴールで合計4-0となり、敗退が決まった。 この結果、プレミアリーグ勢はフランス王者相手に2年連続で敗退し、今季のタイトル獲得の望みは消えた。
- AFP
スロットは逃したチャンスを悔やんでいる
試合終了のホイッスルが鳴り、リヴァプールの監督は激しいプレーへの誇りとスコアへの悔しさを語った。第1戦は2-0で負けただけでも幸運だったが、第2戦は圧倒的な優位を生かせなかったと述べた。
試合後、TNTスポーツの取材に「先週は2-0で負けただけで、我々は得るべき以上の結果を得た。しかし今日は得るべきものより少ない結果だった」と語った。 今日は勝つべきだった。多くのチャンスを作りながら無得点に終わったのは、相手の質の高さとウスマン・デンベレの決定力があったからだ。彼がバロンドールを取った理由が示された」
チームの激しさについては「1-0になっても信じられないほどだった。xGは2点以上だった」と語った。来季CL出場について問われると「もちろんだ。そのために進んでいる」と答えた。
デムベレの影がイングランドに漂う
デンベレの活躍が勝利を導いた。2得点を挙げ、世界最高峰の証しを示した。 彼は過去5試合のイングランドでのCLアウェイ戦で5ゴールに関与し、プレミアリーグの「天敵」としての地位を確立した。高い決定力でチームはプレッシャーを耐え抜き、バイエルンまたはレアルとの準決勝へ進んだ。王者は欧州王座の防衛を続ける。
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レッズはダービーに注力
トップ4争いが佳境を迎える中、リヴァプールは日曜日にヒル・ディキンソン・スタジアムで行われるエヴァートンとの「マージーサイド・ダービー」に臨む。アキレス腱断裂で9ヶ月離脱するエキティケの穴を埋め、スロット監督は得点力回復が急務だ。欧州5枠目の出場権を確保し、来季のトップレベル大会復帰を狙う。