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リヴァプールはPSGに2-0で敗れたが、「運が良かった」とアルネ・スロット監督。チャンピオンズリーグ準々決勝のパフォーマンスに厳しい評価。
スロットは、レッズが「運が良かった」と認めた
リヴァプールはパリで苦戦。ルイス・エンリケ率いるパリ・サンジェルマンが終始主導した。ホームチームの攻撃にプレミアリーグ首位のチームは動揺し、スロット監督は実力差を認め、「もっと失点していてもおかしくなかった」と語った。
試合後、TNTスポーツの取材に応じたスロット監督は「2-0で済んだのは幸運だった。最初の失点は痛かったが、まだ勝ち残れている。アンフィールドで逆転できると信じている」と語った。
- AFP
PSGのプレス対策
スロット監督は、敗因として自チームのプレス戦術が機能しなかった点を挙げた。リヴァプールはホームチームのペースを乱そうとしたが、PSGの中盤は高い技術でプレスを突破。カウンターに無防備な状態にさらされた。 試合の流れを変えるだけのチャンスを作れたか問われると、スロットは「イエスでもありノーでもある。もっとチャンスを作りたかったという意味ではイエス。だが相手はマンツーマンでも突破し、我々にスペースを与えなかった。後半も同様で、良い位置を取れた場面はあった」と語った。
なぜスロットはサラーをベンチに置いたのか？
この日の最大話題は、モハメド・サラーがピッチに立たなかったこと。リヴァプールはリードを許し、第2戦へ望みを繋ぐ得点が欲しい状況だった。しかしエジプトの星はベンチに留まった。代わりにアレクサンダー・イサクらが交代で出場。スロット監督は「終盤は守備の安定を優先した」と説明した。 「終盤は試合を乗り切ることが最優先だった」と説明。「何が起こるか分からない。昨季もモを交代直後、ハーヴェイ・エリオットが終了5分前に得点を挙げた。20〜25分間ペナルティエリアで守備に追われたので、今後の試合のためにも体力を温存させた」
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アンフィールドへの復帰の望みは残っている。
内容は精彩を欠いたが、2点差で踏みとどまったことでリヴァプールに第2戦へのわずかな希望が残った。 リヴァプールはホームで逆転した実績があり、スロット監督もアンフィールドの雰囲気に期待する。来週逆転できなければ欧州大会から敗退する。その前にプレミアリーグでフルハムをホームに迎え、国内リーグにも集中しなければならない。