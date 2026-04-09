リヴァプールはPSGに2-0で敗れたが、「運が良かった」とアルネ・スロット監督。チャンピオンズリーグ準々決勝のパフォーマンスに厳しい評価。

スロット監督は、敗因として自チームのプレス戦術が機能しなかった点を挙げた。リヴァプールはホームチームのペースを乱そうとしたが、PSGの中盤は高い技術でプレスを突破。カウンターに無防備な状態にさらされた。 試合の流れを変えるだけのチャンスを作れたか問われると、スロットは「イエスでもありノーでもある。もっとチャンスを作りたかったという意味ではイエス。だが相手はマンツーマンでも突破し、我々にスペースを与えなかった。後半も同様で、良い位置を取れた場面はあった」と語った。