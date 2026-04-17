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Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

翻訳者：

リヴァプールは8000万ポンドのプレミアリーグMFの獲得を希望。アレクシス・マカリスターの将来は不透明。

リヴァプール
アレクシス・マクアリスター
アダム・ウォートン
クリスタル・パレス
移籍情報
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リヴァプールは来季に向けて中盤を刷新するため、クリスタル・パレスのスター、アダム・ウォートン獲得競争に参入した。アレクシス・マカリストラーら複数主力の退団が報じられ、チームは過渡期にある。

  • パレスのスター選手ウォートンへの関心が最高潮に達している

    talkSPORTによると、リヴァプールがイングランド代表ウォートン獲得レースに参入した。22歳の彼はセルハースト・パーク移籍後、急速に頭角を現した。クリスタル・パレスは少なくとも8000万ポンドの移籍金を要求するとされる。

    アルネ・スロット監督の下、チームは中盤の補強を模索。ライアン・グラヴェンベルフとドミニク・ソボスライがスタメンに定着しているものの、スポーツディレクターのリチャード・ヒューズとマイケル・エドワーズは、オランダ人監督の下にさらなる技術的質を求めている。

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    マック・アリスターとジョーンズをめぐる不透明感

    リヴァプールがウォートンに関心を持つ最大の理由は、マカリストールの去就が不透明だからだ。アルゼンチン代表でW杯を制し、クラブのプレミアリーグ優勝にも貢献した彼だが、今シーズンは精彩を欠いている。契約は残り2年となり、クラブは彼の将来を真剣に考える必要がある。

    さらに育成選手カーティス・ジョーンズもアンフィールドを去る可能性がある。1月にはインテルやトッテナムへの移籍が噂され、セリエA首位のインテルは今夏も関心を示すと見られる。ウォートンは冷静なゲームコントロールとボール保持力を備え、2人の穴を埋める理想的な候補だ。

  • マンチェスター・ユナイテッド対レアル・マドリードの激戦

    マージーサイドのクラブにとって、ウォートンの獲得は容易ではない。宿敵マンチェスター・ユナイテッドがライバルだ。ユナイテッドは今夏、中盤再編を計画。ベテランのカゼミーロが退団し、キャプテンのブルーノ・フェルナンデスは契約最終年を迎える。さらにレアル・マドリードもウォートンを注視している。

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    パレスは粘り強く戦う決意だ

    選手本人はより高いレベルで力を試したいと報じられているが、クリスタル・パレスはウォートンを残留させたい考えだ。マイケル・オリゼ、エベレチ・エゼ、マルク・ゲヒを既に放出したクラブは、高額な移籍金が支払われない限り、さらなる主力流出は許さない方針だ。

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