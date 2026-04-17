リヴァプールがウォートンに関心を持つ最大の理由は、マカリストールの去就が不透明だからだ。アルゼンチン代表でW杯を制し、クラブのプレミアリーグ優勝にも貢献した彼だが、今シーズンは精彩を欠いている。契約は残り2年となり、クラブは彼の将来を真剣に考える必要がある。

さらに育成選手カーティス・ジョーンズもアンフィールドを去る可能性がある。1月にはインテルやトッテナムへの移籍が噂され、セリエA首位のインテルは今夏も関心を示すと見られる。ウォートンは冷静なゲームコントロールとボール保持力を備え、2人の穴を埋める理想的な候補だ。