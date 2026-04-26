リヴァプールは1億2500万ポンドの移籍金に見合う活躍を期待するが、ヴァージル・ファン・ダイクは4得点を挙げたアレクサンダー・イサクについて「心配していない」と語った。

ファン・ダイクは、デビューシーズンで4得点と苦戦するイサクを全面的に支持する。

イサクは土曜のクリスタル・パレス戦で先制点を決め、高額移籍金とコンディション不良に悩んできた彼にとって大きな一歩となった。

ファン・ダイクは「ストライカーにとって得点は命。アレックスのゴールは素晴らしかった」と語った。「私は彼の才能をチームメイトとして見てきた。試合に出場し、自信を積み、得点を重ねることが彼の原動力になる。

彼については全く心配していない。我々は彼にゴール以上のものを求めているし、それが彼にできることだ。彼はただ前進し続け、努力し続け、コンディションを維持し、クラブにとって重要な存在であり続けなければならない。なぜなら、彼はそうなるだろうし、すでにそうなっているからだ。」