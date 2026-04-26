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リヴァプールは1億2500万ポンドの移籍金に見合う活躍を期待するが、ヴァージル・ファン・ダイクは4得点を挙げたアレクサンダー・イサクについて「心配していない」と語った。
イサックにとっての「主な引き金」
ファン・ダイクは、デビューシーズンで4得点と苦戦するイサクを全面的に支持する。
イサクは土曜のクリスタル・パレス戦で先制点を決め、高額移籍金とコンディション不良に悩んできた彼にとって大きな一歩となった。
ファン・ダイクは「ストライカーにとって得点は命。アレックスのゴールは素晴らしかった」と語った。「私は彼の才能をチームメイトとして見てきた。試合に出場し、自信を積み、得点を重ねることが彼の原動力になる。
彼については全く心配していない。我々は彼にゴール以上のものを求めているし、それが彼にできることだ。彼はただ前進し続け、努力し続け、コンディションを維持し、クラブにとって重要な存在であり続けなければならない。なぜなら、彼はそうなるだろうし、すでにそうなっているからだ。」
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デビューシーズンの悪夢を乗り越えて
この26歳のフォワードは、昨年8月にニューカッスル・ユナイテッドから英国記録となる1億2500万ポンドで移籍して以来、苦難が続いている。アンフィールドでは腓骨骨折の手術など度重なる怪我に悩まされてきた。
ファン・ダイクは、このスウェーデン人選手が厳しい1年を過ごしたと認め、「怪我の連続とタイミングの悪さが響いた。 しかし今は体調も万全で、彼がチームにもたらすものは皆が知っている。あとは彼がそれを示し続けるだけだ。できればワールドカップが終わってからにしてほしい。ワールドカップでは我々は対戦相手になるから、その時は少し気楽にプレーできるだろう！」
イサクとヴィルツを中心にチームを構築する
パレス戦で、イサクとヴィルツが初めて同時に得点を挙げた。2人の移籍金は計2億4000万ポンドを超える。ファン・ダイクは、彼らがアンフィールドの水準に適応すれば、クラブの未来を築くと確信している。
「それが当初からの計画だった」とオランダ人DFは説明した。「この2人はチームにインパクトをもたらすために加入した。誰にとっても簡単なシーズンではないが、彼らの高い質は明らかだ」
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リヴァプール、欧州大会出場権獲得を目指す
クリスタル・パレス戦の勝利でリヴァプールは勝ち点58とし、プレミアリーグ4位に浮上。3位マンチェスター・ユナイテッドとは得失点差のみ。
アルネ・スロット監督率いるチームは来週日曜にマンチェスター・ユナイテッドと対戦し、勝てば順位を上げ、来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権をほぼ確定できる。