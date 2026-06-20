リヴァプール・エコー紙によると、リヴァプールはRBライプツィヒのウインガー、ディオマンデをクラブ史上最高額となる8600万ポンド（約1億ユーロ）で獲得する準備を進めている。新体制の下で攻撃陣を強化したいリヴァプールとライプツィヒは木曜日に交渉を大幅に進めた。

それでもドイツの報道によると、最初のオファーはすでに拒否された。ライプツィヒは19歳の同選手に残ってほしいと強く希望し、市場価値を守るため多額の違約金を設定した新契約への署名を働きかけている。