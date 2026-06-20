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リヴァプールは、RBライプツィヒのヤン・ディオマンデに8600万ポンドの大型オファーを提示する見込みだ。1度目のオファーは拒否された。
リヴァプール、移籍金記録を塗り替える準備万端
リヴァプール・エコー紙によると、リヴァプールはRBライプツィヒのウインガー、ディオマンデをクラブ史上最高額となる8600万ポンド（約1億ユーロ）で獲得する準備を進めている。新体制の下で攻撃陣を強化したいリヴァプールとライプツィヒは木曜日に交渉を大幅に進めた。
それでもドイツの報道によると、最初のオファーはすでに拒否された。ライプツィヒは19歳の同選手に残ってほしいと強く希望し、市場価値を守るため多額の違約金を設定した新契約への署名を働きかけている。
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ライプツィヒはより高い移籍金を求めて粘っている
リヴァプールとライプツィヒの関係は、ナビー・ケイタ、イブラヒマ・コナテ、ドミニク・ソボスライの移籍で強まっている。しかしブンデスリーガのライプツィヒは強硬な姿勢を示し、売却を認める前に約1億3000万ユーロ（1億1200万ポンド）の移籍金を要求している。
この金額を支払えば、ディオマンデはアンフィールドで3番目に高額な選手となる。上回るのは、2025年に1億1600万ポンドで加入したフロリアン・ヴィルツと、昨年9月に1億2500万ポンドで移籍したアレクサンダー・イサクだけだ。
モハメド・サラーの時代後
ディオマンデ獲得は、長期的にサラーの後継者となる選手を確保するためだ。サラーは3月に今季限りでの退団を発表。9シーズンのうち8度得点王に輝いた彼の穴は大きい。
新監督のアンドニ・イラオラは、すでにチーム再構築を開始。彼は攻撃的で前線重視のサッカーを志向し、昨季33試合で12ゴール9アシストをマークしたディオマンデのスタイルが戦術に最適だと判断した。 彼は今週行われたワールドカップのコートジボワール対エクアドル戦で好パフォーマンスを見せ、次は土曜にトロントでヴィルツが所属するドイツ代表と対戦する。
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欧州の巨大企業との競争
元レガネス若手選手にはリヴァプールだけでなく欧州王者パリ・サンジェルマンも注目している。だがリヴァプールは代理人「ロック・ネイション・スポーツ」との交渉で先行し、選手にトップチームでのレギュラー機会を示せるとしている。
ヤンクバ・ミンテやマティアス・フェルナンデス＝パルドも候補に挙げられているが、ディオマンデが依然として最優先だ。オサスナからビクター・ムニョスを3450万ポンドで獲得したクラブは、来季も最高レベルで戦うため、このコートジボワール人選手の加入に強い決意を示している。