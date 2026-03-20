リヴァプールは、DFイブラヒマ・コナテに向けられた「卑劣かつ忌まわしい人種差別的暴言」を強く非難した

リヴァプールは公式声明の中で、選手の安全が最優先事項であることを明らかにした。同クラブは、人間としてではなく標的として見なされがちな選手たちが、こうした攻撃によって受ける心理的な負担を強調した。

「リヴァプールFCは、ソーシャルメディア上でイブラヒマ・コナテに向けられた卑劣かつ忌まわしい人種差別的虐待に、愕然とし、強い嫌悪感を抱いています」と声明は述べている。「このような行為は断じて容認できません。それは人間性を否定するものであり、卑怯であり、憎悪に根ざしています。人種差別は、サッカーにも、社会にも、そしてオンラインであれオフラインであれ、いかなる場所にも存在すべきではありません。」

リヴァプールはさらに、ヘイトスピーチを取り締まる責任が被害者に負わされるべきではないと強調した。「ソーシャルメディア企業は責任を負い、今すぐ行動を起こさなければならない。これらのプラットフォームには、こうした虐待を防ぐための力、技術、そしてリソースがあるにもかかわらず、あまりにも頻繁にそれを怠っている。人種差別的な憎悪が野放しになるのを許すのは、ある種の選択であり、それはサッカー界全体の選手、家族、そしてコミュニティに害を与え続けている。」