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リヴァプールは、DFイブラヒマ・コナテに向けられた「卑劣かつ忌まわしい人種差別的暴言」を強く非難した
レッズ、「卑怯な」ネット上の攻撃を痛烈に非難
このリヴァプール所属のセンターバックが、ネット上での執拗な中傷の新たな標的となったことを受け、同クラブは強い憤りを表明した。報道によると、中傷はリヴァプール対ガラタサライのチャンピオンズリーグ戦での激しい身体接触をきっかけに激化したという。この接触により、ストライカーのビクター・オシメンが腕を骨折する事態となった。プレミアリーグの強豪クラブは、フランス代表選手への公的な支援を即座に表明し、このような行為を決して看過しないことを明確にした。
- AFP
同クラブはプラットフォームの説明責任を求めている
リヴァプールは公式声明の中で、選手の安全が最優先事項であることを明らかにした。同クラブは、人間としてではなく標的として見なされがちな選手たちが、こうした攻撃によって受ける心理的な負担を強調した。
「リヴァプールFCは、ソーシャルメディア上でイブラヒマ・コナテに向けられた卑劣かつ忌まわしい人種差別的虐待に、愕然とし、強い嫌悪感を抱いています」と声明は述べている。「このような行為は断じて容認できません。それは人間性を否定するものであり、卑怯であり、憎悪に根ざしています。人種差別は、サッカーにも、社会にも、そしてオンラインであれオフラインであれ、いかなる場所にも存在すべきではありません。」
リヴァプールはさらに、ヘイトスピーチを取り締まる責任が被害者に負わされるべきではないと強調した。「ソーシャルメディア企業は責任を負い、今すぐ行動を起こさなければならない。これらのプラットフォームには、こうした虐待を防ぐための力、技術、そしてリソースがあるにもかかわらず、あまりにも頻繁にそれを怠っている。人種差別的な憎悪が野放しになるのを許すのは、ある種の選択であり、それはサッカー界全体の選手、家族、そしてコミュニティに害を与え続けている。」
変革を求める声が高まる中、コナテへの支持
同クラブはまた、当局と協力して犯人の追跡を進める一方で、コナテに対し包括的な内部支援を提供していることを明らかにした。クラブは、こうした繰り返される事件をスポーツ界の汚点と捉え、すべてのサッカー関係団体が一致団結して対応する必要があると考えている。
「我々は今後もイブラヒマに対し全面的な支援を継続し、可能な限り関係当局と連携して責任者を特定していく」とクラブは付け加えた。「しかし、被害がすでに生じた後に、対応の負担が選手やクラブだけにのしかかり続けることはあってはならない。」
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次は何が待っているのでしょうか？
リヴァプールがあらゆる形態の人種差別を根絶するための取り組みを続ける中、コナテは現在、アンフィールドでの契約期間の最終段階に入っている。報道によれば、新契約に関する交渉は行われていないため、マージーサイドでの彼の将来は不透明なままだ。実際、このフランス人選手は「レッズ」を去る可能性が高まっており、ラ・リーガの強豪レアル・マドリードとの移籍説が絶えない。
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