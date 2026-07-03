この除幕式は、ジョタとシルバがスペインで交通事故に遭って命を奪われてから1年目の日に開催された。クラブは、記念碑が「愛、団結、追悼」の象徴となり、ファンが思いを馳せ、哀悼の意を表する場になると述べた。

クラブは「リヴァプールFCは本日、ディオゴ・ジョタとアンドレ・シルバを偲んで黙祷を捧げます」と声明で述べ、「7月3日は、2人がスペインで交通事故に遭って1年目の日です。

スタジアム前の97番通りには兄弟をしのぶ記念碑が除幕され、追悼と黙想の場となりました。

また、ディオゴが着用した背番号20は全チームで永久欠番となり、彼は永遠に私たちの「No.20」であり続けるでしょう。」







