AFP
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リヴァプールは、2人の悲劇的な死から1周年の前夜、アンフィールドでディオゴ・ジョタとアンドレ・シルヴァの記念碑を除幕した。
リヴァプール、ジョタとシルバに永続的な追悼の意を表す
リヴァプールはアンフィールドのメインスタンドに近い「97アベニュー」に、恒久追悼モニュメント「Forever 20」を除幕した。ジョタとシルバの死後、数千人のサポーターが花やスカーフを捧げた場所である。
彫刻家エマ・ロジャースが手掛けた記念碑は、ジョタのトレードマークだったゴールセレブレーションにちなみ、流れるようなハートの形をしています。角度を変えると「20」と「30」の数字が現れ、ジョタを称えてコップが歌った曲の歌詞も刻まれています。
リヴァプールが兄弟の功績を称える
この除幕式は、ジョタとシルバがスペインで交通事故に遭って命を奪われてから1年目の日に開催された。クラブは、記念碑が「愛、団結、追悼」の象徴となり、ファンが思いを馳せ、哀悼の意を表する場になると述べた。
クラブは「リヴァプールFCは本日、ディオゴ・ジョタとアンドレ・シルバを偲んで黙祷を捧げます」と声明で述べ、「7月3日は、リヴァプールのフォワードとその弟が亡くなったスペインでの交通事故から1年です。
スタジアム前の97番通りには、兄弟をしのぶ記念碑が除幕され、追悼と黙想の場となりました。
また、リヴァプールで愛され、活躍したジョタの背番号20は全チームで永久欠番となりました。彼は永遠に私たちの「No.20」であり、ポルトガルから来た仲間です。」
個人的な思い出が形作った記念碑
記念碑には兄弟の人生を称える工夫が凝らされている。悲劇後に支援者が残した品は蝋で保存され、構造に埋め込まれた。石製の台座は故郷ゴンドマルのポルトガル産石材でできている。
また、ジョタのeスポーツへの情熱を称え、花とプレイステーションコントローラーのブロンズ像も設置された。クラブは彼の死を受け、全チームで背番号20を永久欠番としている。
- AFP
恒久的な追悼の場
記念碑は一般公開されており、記念日の週末には多くのサポーターが訪れる見込みです。アンフィールドの景観に溶け込み、ファンや来訪者がジョタとシルバを偲ぶ場所として長く機能するでしょう。
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