この除幕式は、ジョタとシルバがスペインで交通事故に遭って命を奪われてから1年目の日に開催された。クラブは、記念碑が「愛、団結、追悼」の象徴となり、ファンが思いを馳せ、哀悼の意を表する場になると述べた。

クラブは「リヴァプールFCは本日、ディオゴ・ジョタとアンドレ・シルバを偲んで黙祷を捧げます」と声明で述べ、「7月3日は、リヴァプールのフォワードとその弟が亡くなったスペインでの交通事故から1年です。

スタジアム前の97番通りには、兄弟をしのぶ記念碑が除幕され、追悼と黙想の場となりました。

また、リヴァプールで愛され、活躍したジョタの背番号20は全チームで永久欠番となりました。彼は永遠に私たちの「No.20」であり、ポルトガルから来た仲間です。」







