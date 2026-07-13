リヴァプールは、新監督アルネ・スロットとの契約で数百万ポンドを節約する。

『デ・テレグラーフ』紙によると、リヴァプールはスロット氏がオランダ代表監督に就任する道を事実上開いた。この決定でクラブは数百万ポンドの残任金を節約できる。

スロットはフェイエノールト監督からわずか2カ月前に解任されたが、リヴァプールは退職金全額を没収せず、KNVBでの新天地を認めた。

スロットは「ガーデニング・リーブ」期間を経て巨額の補償金を受け取る予定だったが、リヴァプールは彼が代表初年度にアンフィールドでの残額を受け取れるよう給与を補填する。この合意でKNVBはスロットを確保し、リヴァプールは負担を軽減する。