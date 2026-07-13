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リヴァプールは、新監督アルネ・スロットとの契約で数百万ポンドを節約する。
オランダの措置で資金面の障害が解消された
『デ・テレグラーフ』紙によると、リヴァプールはスロット氏がオランダ代表監督に就任する道を事実上開いた。この決定でクラブは数百万ポンドの残任金を節約できる。
スロットはフェイエノールト監督からわずか2カ月前に解任されたが、リヴァプールは退職金全額を没収せず、KNVBでの新天地を認めた。
スロットは「ガーデニング・リーブ」期間を経て巨額の補償金を受け取る予定だったが、リヴァプールは彼が代表初年度にアンフィールドでの残額を受け取れるよう給与を補填する。この合意でKNVBはスロットを確保し、リヴァプールは負担を軽減する。
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ファン・ハール前例を避ける
今回のケースは、イングランドで起きた他の監督退任とは対照的だ。ルイ・ファン・ハールはマンチェスター・ユナイテッドを解任された後、1000万ポンドの退職金を満額受け取るため1年間無職だった。一方スロットは、リヴァプールをプレミアリーグ制覇から1年で去ったにもかかわらず、クラブ首脳とプロフェッショナルな関係を保っている。
スロットがアンフィールドで結んだ3年契約は、初年度800万ポンド、優勝で大幅昇給、総額約2500万ポンドと報じられていた。彼はプレミアリーグのライバルではなく国際舞台へ移り、すべての関係者を納得させる着地点を見つけた。
プレミアリーグ復帰の拒否
スロット氏がクラブチームからのオファーを断ったことで、代表監督就任が濃厚になった。45歳の同氏は今夏、再建を目指す複数クラブから有力候補に挙げられていたが、本人はオランダ代表の監督職を希望している。具体的には、フルハムからの監督就任打診を断っている。
クラブはマルコ・シルバの後任として彼を最適任者と見ていたが、スロットは国際舞台で自身の攻撃的哲学を実践する機会を優先した。9月のドイツとのネイションズリーグ初戦を控え、オランダサッカー協会（KNVB）はクーマン監督退任後の空白を避けるため、早急な新監督決定を迫られている。
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オランジェにとっての理想的な候補者
リヴァプール2年目は4億5000万ポンド近くを投じたにもかかわらず5位に終わり、残念な結果となった。それでもスロットは母国で高く評価されている。契約解除時の「極めて整然とした」対応が手続きを円滑にし、金銭面が新天地への移行の妨げになることはない。
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