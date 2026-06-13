昨季はングモハにとって明暗分かれるシーズンだった。2024-25年のFAカップでデビューし、アルネ・スロット監督の最終盤となる29試合で2ゴール1アシストを記録したが、出場時間に不満の声も聞かれた。 しかし、アンドニ・イラオラ新監督は若手を重用するとされ、2028年まで契約する彼は現在評価されている。

ニュージーランド戦（1-0）でイングランド代表デビューを飾り評価はさらに上昇。本大会の代表には選ばれなかったが、クラブ内での評価は過去最高だ。イラオラは、移籍の雑音を遮断できれば、この快速ウインガーを戦術の柱にすると見込む。