AFP
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リヴァプールは、リオ・ングモハのバイエルン・ミュンヘン移籍噂に劇的に対応する。10代の天才を巡る望まぬ移籍話が浮上しているからだ。
レッズ、ングモハに大型契約を提示へ
『Football Insider』によると、リヴァプールはングモハを長期的にマージーサイドに留めるため、断固たる措置を講じる構えだ。クラブは、今年後半に彼が18歳の誕生日を迎えるやいなや、代理人と協議し、新契約の詳細を詰める計画だ。昨年9月にプロ契約を結んだばかりだが、クラブは彼のチーム内での地位を反映させ、早急な契約更新が必要だと判断している。
ドイツではバイエルン・ミュンヘンが左サイドの候補として注目していると報じられ、クラブ関係者は動揺。リヴァプールはブンデスリーガの強豪と選手の間で合意済みという報道に特に立腹しており、新契約を提示してプレミアリーグ離脱の憶測を払拭する方針だ。
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イラオラ時代、若き逸材に新たなスタート
昨季はングモハにとって明暗分かれるシーズンだった。2024-25年のFAカップでデビューし、アルネ・スロット監督の最終盤となる29試合で2ゴール1アシストを記録したが、出場時間に不満の声も聞かれた。 しかし、アンドニ・イラオラ新監督は若手を重用するとされ、2028年まで契約する彼は現在評価されている。
ニュージーランド戦（1-0）でイングランド代表デビューを飾り評価はさらに上昇。本大会の代表には選ばれなかったが、クラブ内での評価は過去最高だ。イラオラは、移籍の雑音を遮断できれば、この快速ウインガーを戦術の柱にすると見込む。
リヴァプールで大規模な選手層の入れ替えが迫っている
ングモハの獲得が最優先だが、クラブは他のポジションでも大きな変革期にある。イブラヒマ・コナテの退団により、GKアリソン・ベッカーの将来は不透明だ。
イラオラ監督はハイテンポな戦術に合う新戦力の必要性を検討中だ。アリソンの不調もあり、中軸刷新のため今夏の移籍市場は例年以上に多忙になりそうだ。シーズン終了時にモハメド・サラー、アンディ・ロバートソン、コナテが相次いで退団したため、リヴァプールは大型補強が急務となっている。 この混乱の中でも、世界クラスの才能を欧州のライバルに売却するのではなく育成することに誇りを持つクラブにとって、ングモハの残留は極めて重要な課題だ。
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リバプールは、チームに新風を吹き込む存在としてングモハに期待している。
リヴァプールは2025-26シーズンを不本意な5位で終え、CL出場権は最終節まで持ち越しとなった。CLとFAカップではベスト8、カラバオカップは4回戦で敗退と、カップ戦でも苦戦した。 この結果を受け、クラブはチーム体制の抜本的な刷新を図ろうとしており、ングモハはその中心となる可能性がある。