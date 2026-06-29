PSGはバーコラを放出するつもりはないが、今夏に売却する可能性もある。契約は残り2年で、延長を拒否すればこれが高額移籍金を獲得できる最後のチャンスになる。安価での放出は避けるが、適切なオファーがあれば放出も容認するだろう。

アーセナルも関心を示しているが、現在は他の選手に注力している。移籍市場が加熱する中、代表戦後もチーム内での役割に不安が残れば、リヴァプールがPSGの決意を試す最有力候補だ。