AFP
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リヴァプールは、ヤン・ディオマンデの代役としてブラッドリー・バルコラに注目している。RBライプツィヒのウインガーは、プレミアリーグではなくPSGを選ぶ見込みだ。
ディオマンデ、パルク・デ・プランスへの移籍が濃厚に
リヴァプールはRBライプツィヒのディオマンデ獲得を目指したが、難航している。19歳のウインガーはリーグ・アンの王者への移籍が濃厚だ。リヴァプールはコートジボワール代表に強い関心を示していたが、W杯で輝いた今夏、パリの魅力を若手が選んだようだ。
『Footmercato』によると、PSGは数日以内にライプツィヒとの交渉がまとまると自信を示している。ライプツィヒは巨額の移籍金を要求したが、リヴァプールは内部評価額を超えられず関心を失った。
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レッズはバルコラを最有力候補として注目している
スカイ・スポーツによると、ディオマンデのリーグ・アン移籍が濃厚となり、リヴァプールはバーコラにターゲットを切り替えた。23歳のウインガーは、アンフィールドのスカウトチームが作成した候補リストの上位に名を連ねる。リヴァプールは今夏すでにオサスナからビクター・ムニョスを獲得しており、バーコラのプロフィールはサラーの後継者としての条件に合致する。
PSGでは高く評価されているものの、大一番での起用が見送られ、将来は不透明だ。特にチャンピオンズリーグ決勝のアーセナル戦で先発を外れたことで、エンリケ体制下での展望に疑問符が付いている。
バルコラの撤退の可能性
PSGはバーコラを放出するつもりはないが、今夏に売却する可能性もある。契約は残り2年で、延長を拒否すればこれが高額移籍金を獲得できる最後のチャンスになる。安価での放出は避けるが、適切なオファーがあれば放出も容認するだろう。
アーセナルも関心を示しているが、現在は他の選手に注力している。移籍市場が加熱する中、代表戦後もチーム内での役割に不安が残れば、リヴァプールがPSGの決意を試す最有力候補だ。
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トロフィーで彩られたバルコラのPSGでの足跡
バルコラは2023年夏、移籍金4500万ユーロでパリ・サンジェルマンに加入。以来、公式戦152試合で39ゴール37アシストを記録し、チャンピオンズリーグ2回、リーグ・アン3回など12のタイトルを獲得した。
ワールドカップのグループステージでは、フランス代表としてセネガル戦で得点し、ノルウェー戦ではアシストを記録した。