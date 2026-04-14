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リヴァプールは、ニコ・シュロッターベックの特別移籍条項に名を連ねる3クラブの1つで、これによりボルシア・ドルトムントのスター選手は今夏退団する可能性がある。
トリプルクラブ条項の詳細
シュロッターベックの契約延長はドルトムントに安定をもたらすはずだった。しかし「ドリームクラブ」条項により状況は一変。移籍金は5000万～6000万ユーロと報じられたが、この金額を払えるクラブでも移籍できるわけではない。
SPORT BILDによると、今夏に移籍可能なクラブは契約書で3つに限定されており、リヴァプールとレアル・マドリードが含まれる。
なお、契約延長前にこれらのクラブが正式オファーを提示したことはなく、その時点ではより低い移籍金で獲得可能だった可能性がある。
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マテウスは物議を醸す取引を擁護した。
この移籍条項のニュースは、ドルトムントのサポーター全員に歓迎されていない。バイエル・レバークーゼン戦のホーム敗戦では、一部のサポーターがディフェンダーにブーイングした。しかし、ドイツのレジェンド、ロタール・マテウスは「野心ある選手には自然な選択であり、ドルトムントにも財政的利益をもたらす」と擁護した。
「彼にとって大事なのは常に次のステップだ」とマテウスは語る。「同時にドルトムントへの忠誠も示している。だがレアル・マドリードがオファーを寄せたとき、わずかな可能性は残しておきたいものだ」。
夏の移籍の厳格な期限
ドルトムントのスポーツ部門にとって重要なのは、この契約解除条項が夏の間ずっと脅威となるわけではないという点だ。報道によると、この固定金額による契約解除の期限は7月中旬で、7月19日のワールドカップ決勝と時期が重なる。
つまり、リヴァプールなど指定クラブがシュロッターベックを獲得したいなら、市場が開いてから最初の数週間以内に決断しなければならない。
この期日設定は、ラース・リッケンらドルトムント首脳陣にとって極めて重要だ。条項が発動された場合、BVBには約6週間と5000万ユーロ超の予算が残され、後任探しに奔走することになる。
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ドルトムントの財務状況の改善
チームの要を失うリスクがあったが、この契約延長は資産保護の見事な一手と評価されている。シュロッターベックを2031年まで残留させることで、ドルトムントは彼が前契約の最終年を迎える最悪の事態を回避した。マテウスは、違約条項があっても、この契約延長で彼の市場価値が数百万ユーロ上昇したと指摘した。