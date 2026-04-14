シュロッターベックの契約延長はドルトムントに安定をもたらすはずだった。しかし「ドリームクラブ」条項により状況は一変。移籍金は5000万～6000万ユーロと報じられたが、この金額を払えるクラブでも移籍できるわけではない。

SPORT BILDによると、今夏に移籍可能なクラブは契約書で3つに限定されており、リヴァプールとレアル・マドリードが含まれる。

なお、契約延長前にこれらのクラブが正式オファーを提示したことはなく、その時点ではより低い移籍金で獲得可能だった可能性がある。







