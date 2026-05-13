リヴァプールは、アルネ・スロット監督を続投させ、チェルシーにシャビ・アロンソを獲得させたことを後悔するだろう。

今季のリヴァプールは迫力不足で、試合の流れに乗れないことが多い。かつてはチームを支持していた報道陣もスロット監督を厳しく批判し、彼の苛立ちは顕著だ。チェルシー戦では序盤のリード後に守備的に引いたという指摘に、スロット監督は怒りを露わにした。

「1-0でリードし、2-0にする絶好機が来た時にそう言ったよ」と皮肉を込めて語った。「サイドラインから『下がれ、ペナルティエリアを守れ』と叫んでいたのを見なかったのか？ 引くつもりなどない。

「攻め続けたかったが、相手がボールを持つにつれ落ち着きを取り戻した。ウインガー不在の相手はミッドフィールダーが多く、中盤を支配して攻撃を組み立て、我々の守備を突破した。決定機は少なかったものの、試合を通じて相手の方が圧倒的に優位だった。

前半はその流れを変えられなかったが、ハーフタイムに戦術を修正した。

完璧ではなかったが、前半ほどではない。この調整で後半は主導権を握ったものの、2度の決定機を生かせず得点は奪えなかった。

それでも、私が選手に「引け」「下がれ」「プレスをかけるな」と言ったとみなされるのは不公平だ。

「昨季も今季も、私が監督になってからの試合を見ていれば、そんなことは言わないはずだ。下がったように見えても、意図したものではない。」

それでも、意図していないならなぜ繰り返されるのかという疑問は残る。