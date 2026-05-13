リヴァプールは、アルネ・スロット監督を続投させ、チェルシーにシャビ・アロンソを獲得させたことを後悔するだろう。

アロンソはリヴァプールの諸問題を解決するはずだった。コップに愛された彼は、バイエル・レバークーゼンを無敗の2冠に導き、注目の若手監督に成長していた。
2024年にはユルゲン・クロップの後任としてファンが最も期待した人物であり、年明け以降はアルネ・スロットの後任候補とされていた。しかしリヴァプールがアロンソ争奪戦に参加していないことが判明し、スロット続投と合わせて不可解だとの声も。
アロンソはリヴァプールの諸問題を解決するはずだった。コップに愛された彼は、バイエル・レバークーゼンを無敗の2冠に導き、注目の若手監督に成長していた。
2024年にはユルゲン・クロップの後任としてファンが最も期待した人物であり、年明け以降はアルネ・スロットの後任候補とされていた。しかしリヴァプールがアロンソ争奪戦に参加していないことが判明し、スロット続投と合わせて不可解だとの声も。
1月12日、アロンソがレアル・マドリードを去った。するとリヴァプール寄りのジャーナリストたちは、スロットを解任してアロンソを招へいすべきだという声について、オンラインファンの中でも特にせっかちな層を指す蔑称「E-Reds」の短絡的な反応だと一蹴した。
リヴァプールには監督を解任する習慣がない、ましてや前季優勝した監督を解任するのはあり得ないとも指摘された。71年ぶりの最悪成績で11月にはタイトル防衛が絶望的になっても、スロットにはまだ十分な信用があり、ファンはチームに最高の日をくれた恩人として彼に感謝すべきだという主張だった。
だが感情で証拠を覆ってはならない。 Kop席でも自宅のソファでも、ファンはチームの迷走を目撃していた。 5か月たった今もスロットは解決策を示さない。 そのため、普段は冷静なスタジアム常連でさえ、この元フェイエノールト監督への信頼を失った。
週末のチェルシー戦でリヴァプールは敗れなかったものの、リーグ最下位相手にまたも散漫な内容で、試合終盤にブーイングを受けた。
66分には、この日数少ない光明だった10代FWリオ・ングモハをスロット監督が交代させ、ファンは激怒した。監督は「痙攣があった」と説明したが、理由はもはや重要ではなかった。
ファンが監督の采配に公然と反発したことは、彼らのスロットへの信頼が失われていることを示した。ファンは、不安定なガクポではなく、最も危険な攻撃手を下げる選択に納得できなかったのだ。
とはいえ、成長途上のングモハに負担をかけまいとするスロットの判断は、多くのファンも理解している。ブーイングの真の理由は、彼の守備的な采配とチーム全体の消極的なプレーに対する frustration だった。
今季のリヴァプールは迫力不足で、試合の流れに乗れないことが多い。かつてはチームを支持していた報道陣もスロット監督を厳しく批判し、彼の苛立ちは顕著だ。チェルシー戦では序盤のリード後に守備的に引いたという指摘に、スロット監督は怒りを露わにした。
「1-0でリードし、2-0にする絶好機が来た時にそう言ったよ」と皮肉を込めて語った。「サイドラインから『下がれ、ペナルティエリアを守れ』と叫んでいたのを見なかったのか？ 引くつもりなどない。
「攻め続けたかったが、相手がボールを持つにつれ落ち着きを取り戻した。ウインガー不在の相手はミッドフィールダーが多く、中盤を支配して攻撃を組み立て、我々の守備を突破した。決定機は少なかったものの、試合を通じて相手の方が圧倒的に優位だった。
前半はその流れを変えられなかったが、ハーフタイムに戦術を修正した。
完璧ではなかったが、前半ほどではない。この調整で後半は主導権を握ったものの、2度の決定機を生かせず得点は奪えなかった。
それでも、私が選手に「引け」「下がれ」「プレスをかけるな」と言ったとみなされるのは不公平だ。
「昨季も今季も、私が監督になってからの試合を見ていれば、そんなことは言わないはずだ。下がったように見えても、意図したものではない。」
それでも、意図していないならなぜ繰り返されるのかという疑問は残る。
今シーズンのリヴァプールの不振は、主力の長期離脱が相次いだことが大きい。チームは団結と安定を失った。さらに、多くの選手が精神的にも肉体的にも脆弱との印象を強めた。
スロット監督のポゼッション戦術は当初負担軽減に思えたが、多くの選手が疲労を示し、3～4日おきの過密日程に体力が追いつかない。
アンフィールドの水準が下がったためだと見る声もある。退団が決まったモハメド・サラーは、一部のチームメイトが自分ほどジムで努力していないとほのめかした。キャプテンのヴィルジル・ファン・ダイクも、今季の再現を防ぐには「舞台裏」で多くの作業が必要だと公言し、「容認できない」と語った。
スロット監督は、クラブに腐敗が蔓延しているという示唆に再び怒りを示した。「ヴァージル［ファン・ダイク］の言葉はモ（サラー）と同じ意味か？ モが言いたいのは、サッカークラブにとって基準が極めて重要だということだ」と語った。「その点には大いに同意する！ 今の基準が低いとは聞いていない。君は聞いたか？
「私は心配していない。来シーズンの基準が今シーズンやその前よりも下がることを心配しているわけではない。全く心配していない」
だが、ファンが不安を感じるのも無理はない。
マイケル・キャリック率いる平凡なマンチェスター・ユナイテッドに屈辱的な敗北を喫した後、スロットはリヴァプールがどこを改善すべきか把握していると語った。
ここ数週間、練習時間が増えたので、すでに改善に取り組んでいる」とスカイ・スポーツに語った。「それでも同じ問題が再発している。シーズン中に変えられることは限られているので、驚きはない。
「我々、そして私にとって、改善点は極めて明白だ。来季には実現させる」
ただし、具体的な改善内容については「明かす必要はない」と語った。自身の評価のためにも、多少は示してもよかっただろう。そうすれば、アイデアが尽きたとの批判を和らげられたかもしれない。
現状では、ファンは彼がシーズンを通して続く不振を挽回できると示す証拠を見いだせない。リヴァプールはほとんどの相手にスピードで圧倒され、頻繁に攻め込まれている。
もはや彼らは「手ごわい相手」ではなく、元マンチェスター・ユナイテッド主将ロイ・キーンの言葉通り「対戦しやすいチーム」と化している。つまり、リヴァプール戦はウルヴァーハンプトン、トッテナム、チェルシーといった不調チームにとって絶好の特効薬なのだ。
リヴァプールが惨憺たるシーズンを力なく終えたのは、驚くべきことではない。これは予測可能な結果であり、クラブが何もしなかった必然の結末だ。
9〜11月の低迷で限界は明白だった。1月の移籍市場では監督の解任か全面支援が必要だった。
結果としてシーズンは無駄になり、チームは衰退の一途を辿った。そのため、監督にも上層部にも信頼は残っていない。
メディアはマンチェスター・シティやパリ・サンジェルマンとのカップ戦をスロット監督の去就を左右する試金石と報じた。しかし3試合で得点はゼロ、失点は8。それでも監督の座は安泰だという。
ジェイミー・キャラガーだけが、マンチェスター・ユナイテッドで起きたエリック・テン・ハグの混乱再来を恐れているわけではない。ユナイテッドは危険信号を無視し続け、2年目の混乱の末にテン・ハグを解任した。
スロット監督自身も認めるように、残るリーグ戦2試合で無冠のシーズンを覆す手段はない。それでも彼は「計画通りの夏を過ごせれば、来シーズンは全く違うチームになる」と主張する。
それでもファンは、同じ失敗が繰り返されるのではないかと不安だ。クラブが「改革の時期」を認めたとしても、その頃にはアロンソが救世主として戻ることはもうないだろう。