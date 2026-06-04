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リヴァプールは、アルネ・スロットの後任としてアンドニ・イラオラを新監督に任命した
アンフィールドに新時代が幕を開ける
リヴァプールは、イラオラ氏が2026-27シーズンから新監督に就任することで合意したと発表した。43歳のイラオラ氏は、土曜日にリヴァプールを去ったスロット氏の後任としてアンフィールドを率いる。
彼はボーンマスで3シーズン指揮を執り、先月6位でフィニッシュしてクラブを初ヨーロッパへ導いた。その進歩的なサッカーが評価され、最高のタイミングでリバプールへ加入する。
壮大な挑戦への期待
新監督は、世界屈指の名門クラブの一員となった喜びを語った。「とてもワクワクしている」とLiverpoolfc.comに語った。「リヴァプールは巨大なクラブで、世界有数のビッグクラブだ。内部に触れ、より深く知るほど、『ここは特別なクラブだ』と感じてきた。」
彼は続けた。「リヴァプールに惹かれるのに特別な理由はない。リヴァプールはリヴァプールだからだ。それでも、雰囲気、サポーター、クラブ、選手たち、トップレベルを指導できる機会、タイトルを争うチャンス……これほど魅力的な環境はなかなか見つからない。だから、早くスタートしたい。」
バスク地方からプレミアリーグへ
スペイン北部のバスク地方出身のイラオラは、右サイドバックとしてアスレティック・ビルバオで12シーズンにわたり500試合以上に出場した。スペイン代表として7試合に出場した後、2015～2016年にニューヨーク・シティFCに移籍し、現役を引退した。
監督転身は迅速で、2018年にAEKラルナカを率いてキプロス・スーパーカップ制覇。その後スペイン2部のミランデスで指揮を執り、戦術家としての評価を高めた。
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戦術の達人の台頭
2020年、イラオラはラヨ・バジェカーノに移籍。就任1年目でラ・リーガ昇格を果たした。トップリーグでも成果を上げ、イングランドのクラブから注目される。昇格から3年後、プレミアリーグのボーンマス監督に就任した。
昨季は後半18試合無敗で6位に入り、欧州カップ戦出場権を獲得。今夏リヴァプールに加入し、来季のタイトル挑戦へ「レッズ」を率いる。