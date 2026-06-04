リヴァプールは、アルネ・スロットの後任としてアンドニ・イラオラを新監督に任命した

リヴァプールは、イラオラ氏が2026-27シーズンから新監督に就任することで合意したと発表した。43歳のイラオラ氏は、土曜日にリヴァプールを去ったスロット氏の後任としてアンフィールドを率いる。

彼はボーンマスで3シーズン指揮を執り、先月6位でフィニッシュしてクラブを初ヨーロッパへ導いた。その進歩的なサッカーが評価され、最高のタイミングでリバプールへ加入する。