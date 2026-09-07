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「リヴァプールは獲得を逃した」 アストン・ヴィラ、エミ・マルティネス、ユーリ・ティーレマンス、オリー・ワトキンス売却による刷新を強いられる中、移籍戦線でライバルを出し抜く 元DFが反応
ヴィラにPSRの問題か
ウェスト・ミッドランズでは、トップ4争いの常連となり主要タイトルも獲得しているにもかかわらず、PSR（利益と持続可能性に関するルール）が大きな悩みの種となっており、アストン・ヴィラは常に、構築と破壊の狭間で綱渡りをしていることを理解していた。
最近は後者が数多く進められており、ピッチ内外で複数の著名な人物がヴィラ・パークに別れを告げている。ユリ・ティーレマンスも最初に去った一人で、このベルギー人MFはマンチェスター・ユナイテッドへ移籍した。
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ロジャーズとワトキンスらが売却対象に
その後、モーガン・ロジャーズをチェルシーへ売却したことで、イギリス記録の移籍金が生まれた。その後、ルーカス・ディーニュはチャンピオンズリーグ王者パリ・サンジェルマンに加わった。大量流出はそこで止まらず、エズリ・コンサがアーセナルへ加入し、エミ・マルティネスもロジャーズに続いてスタンフォード・ブリッジへ向かい、オリー・ワトキンスもサウジ・プロリーグに加わる注目すべき補強の一人となった。
ヨハン・マンザンビ、ジョアン・ゴメス、マッテオ・ルッジェーリ、レオン・ゴレツカ、ニコラス・ジャクソン、アレハンドロ・ガルナチョ、アーロン・ワン＝ビサカ、テイラー・ハーウッド＝ベリス、イブラヒム・ンバイェが、その穴の一部を埋める助けとなっている。一方で、ニュージャージー生まれの24歳、日本代表GK鈴木彩艶は、とりわけ抜け目のない補強と見なされている。
鈴木は抜け目のない補強だ
ワーノックもそれを認めている。『GOAL』にGambler Media提供で独占的に語った元アストン・ヴィラDFは、混乱を招くような大きな変化が長い目で見れば実際にはプラスになる可能性があるかと問われ、次のように答えた。「難しいのは、こういうことは少しずつ進めたいものだということだよね。
「でも、ヨーロッパリーグ決勝で先発したチームから6人がクラブを去るところまで来てしまった。これまでの経験は、すべてそこにあった。
「エミ・マルティネスのことは完全に理解できる。彼は以前からクラブを離れたがっていた。実際、そのポジションにはスズキという素晴らしいGKがいると思う。私はワールドカップにいて、ブラジル戦で彼のプレーを見た。あの試合では見事だったと思う。おそらく1失点目にはもっとうまく対応できたかもしれないが、足元の配球は素晴らしい。リヴァプールを見ていて、［アリソンがフリーエージェントに向かっている中で］、あそこは取り逃したと思う。率直に言えばね。
「でも、そうだね、理想的な状況ではない。ただ、ウナイ・エメリに関して言えば、再びクラブを築き上げ、そのチーム、そしてどうプレーするかという理解を作り上げるのにふさわしい人物だ。短期的というより、今後2年から3年で彼らはより良い立場にいると思う。でも、その2年から3年を経れば、これは結果的にプラスだったと言えるはずだ。」
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2026-27シーズンは低調なスタートに
戦力が壊滅的な打撃を受けていた時、エメリは全体像を見通すのに苦しんでいたのかもしれない。だが、このスペイン人指揮官は指導者の世界で十分な年数を重ねており、トップチームの陣容を時折リフレッシュすることが決して悪いことではないと分かっている。
ウォーノックが示唆したように、アストン・ヴィラとしては再生プロジェクトを1回の移籍市場に押し込めるのではなく、複数の移籍市場にわたって進めたかったはずだが、与えられた条件の中でやりくりしなければならない。
そして、それをうまくやってきた。2026-27シーズンのプレミアリーグでは開幕3試合で勝ち点1、無得点と出だしは鈍かったものの、新たな顔ぶれのチームはなお融合の過程にある。火曜日にはクラブ・ブルージュとのアウェー戦で今季の新たな欧州での戦いが幕を開け、チャンピオンズリーグもそのプロセスの一部となる。
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