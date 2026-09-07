ワーノックもそれを認めている。『GOAL』にGambler Media提供で独占的に語った元アストン・ヴィラDFは、混乱を招くような大きな変化が長い目で見れば実際にはプラスになる可能性があるかと問われ、次のように答えた。「難しいのは、こういうことは少しずつ進めたいものだということだよね。

「でも、ヨーロッパリーグ決勝で先発したチームから6人がクラブを去るところまで来てしまった。これまでの経験は、すべてそこにあった。

「エミ・マルティネスのことは完全に理解できる。彼は以前からクラブを離れたがっていた。実際、そのポジションにはスズキという素晴らしいGKがいると思う。私はワールドカップにいて、ブラジル戦で彼のプレーを見た。あの試合では見事だったと思う。おそらく1失点目にはもっとうまく対応できたかもしれないが、足元の配球は素晴らしい。リヴァプールを見ていて、［アリソンがフリーエージェントに向かっている中で］、あそこは取り逃したと思う。率直に言えばね。

「でも、そうだね、理想的な状況ではない。ただ、ウナイ・エメリに関して言えば、再びクラブを築き上げ、そのチーム、そしてどうプレーするかという理解を作り上げるのにふさわしい人物だ。短期的というより、今後2年から3年で彼らはより良い立場にいると思う。でも、その2年から3年を経れば、これは結果的にプラスだったと言えるはずだ。」