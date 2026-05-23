このテクニカルなフォワードは、代理人が扱うピッチ外の交渉には関与していない。それでも、世界トップクラブから関心を持たれていることは、プロとして大きな励みになると認めた。

今月初め、長期将来を巡る憶測を問われたディオマンデはこう語った。「たとえばチェルシーやレアル・マドリードに行くと言われます。そうすると、もっと頑張ろうと思えます。 でも深くは考えない。ピッチに集中し、サッカーに打ち込むだけ。それだけで満足だけど、話題にされるとさらにやる気が高まる。」