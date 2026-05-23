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リヴァプールは最優先ターゲットであるヤン・ディオマンデの獲得で有利な立場にあり、RBライプツィヒは移籍金として提示される可能性のある金額を提示している。
リヴァプールがブンデスリーガの若手を狙う
『The Athletic』によると、19歳のコートジボワール代表はドイツで13ゴール10アシストを記録し、リヴァプールの主要な補強候補に浮上した。 リバプール首脳陣は、退団濃厚なモハメド・サラーの後継者として彼を重点的に調査。サイドの穴を埋めるため、クラブは交渉で優位に立つも、ライプツィヒは依然として1億ユーロ超の移籍金を要求するとみられる。
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ディオマンデ、移籍の噂について言及
このテクニカルなフォワードは、代理人が扱うピッチ外の交渉には関与していない。それでも、世界トップクラブから関心を持たれていることは、プロとして大きな励みになると認めた。
今月初め、長期将来を巡る憶測を問われたディオマンデはこう語った。「たとえばチェルシーやレアル・マドリードに行くと言われます。そうすると、もっと頑張ろうと思えます。 でも深くは考えない。ピッチに集中し、サッカーに打ち込むだけ。それだけで満足だけど、話題にされるとさらにやる気が高まる。」
アンフィールドの首脳陣は、チームに躍動感を求めている。
アルネ・スロット監督の戦術は今季、サイドのスピード不足と予測のしやすさからたびたび機能不全に陥っている。信頼できるウイングはコディ・ガクポだけだ。 この問題を解決するため、スカウト部門はディオマンデの獲得を決断。彼はブンデスリーガで5番目のスプリント速度を記録しており、左右両足を活かした直線的なプレーが特徴だ。リヴァプールが過去12か月で4億5000万ポンドを投資したこともあり、クラブ上層部は彼を必須の補強と位置づけている。
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欧州大会出場権をかけた戦いが続く
リヴァプールの契約合意は、スロット監督率いるチームが最終戦でCL出場権を獲得できるかにかかる。出場権を逃すと、パリ・サンジェルマンなどとの交渉で優位性が弱まる。一方、ディオマンデはフェー監督が選んだW杯代表に選ばれ、まもなく北米へ出発する。