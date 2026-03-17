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リヴァプールは今夏、モハメド・サラーへのオファーを真剣に検討する！エジプト人FWが再びベンチ入りを余儀なくされる中、元レッズのスター選手がこの大胆な移籍説の背景を解説
今シーズン、サラーは何ゴールを決めた？
サラーは2025年4月に新契約を結んだことで、自身の将来をめぐる激しい憶測に終止符を打った。当時、彼は2度目のプレミアリーグ優勝、4度目のゴールデンブーツ賞、そして3度目のPFA年間最優秀選手賞獲得に向け順調に進んでいた。
それから数ヶ月後、33歳の彼がアンフィールドにどれほど長く留まるのかについて、深刻な疑問が投げかけられるようになった。サウジ・プロリーグからの関心を示す噂は絶えず、MLSのチームもこの現代のアイコンに関心を寄せていると報じられている。
今シーズン、サラーのパフォーマンスは高い基準から低下しており、33試合に出場してわずか9得点にとどまっている。11月1日以降、プレミアリーグでの得点はわずか1点のみだ。契約満了まで待って最終的に無償で去られるよりは、リヴァプールは売却に踏み切る可能性はあるのだろうか？
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リヴァプールは夏の移籍市場でサラーへのオファーを検討するだろうか？
その質問をヘスキーに投げかけたところ、元リヴァプールのストライカーは（ベティニアとの提携により）GOALに対し次のように語った。「オファーは常に検討の対象となるものだ。我々は（ルイス）ディアスが去るとは思ってもみなかった。クラブはそれを検討し、『OK』と判断した。オファーは常に検討されるものだ。
「ただ一つ問題なのは、モハメド・サラーの後に誰を置くか、ということだ。そして、サラーがいなくなった後のチームはどうなるのか？ 我々は幸運だった。毎シーズン30ゴール以上を生み出せる選手がいるという点で恵まれていた。それは信じられないことだ。
「もちろん、今の状況は少し異常ではあるが、彼は最高の状態に戻るだろう。彼自身もそう信じなければならない。問題は、私が『彼は戻る』と言ってもいいが、彼自身もそう信じなければならないということだ。それは単にスイッチを切るようなものではない。それでも良いプレーはできる。」
以前リヴァプールへの激しい批判を浴びせたサラが、再びベンチ入りとなった
サラーは昨年12月、リヴァプールに対して激しい批判を浴びせ、クラブが自分を犠牲にしたと非難したことで、初めて移籍の噂が浮上した。実績あるスター選手は、ベンチ入りを強いられたことに不満を隠せなかった。
リヴァプールがトッテナムと1-1で引き分けたプレミアリーグの直近の試合でも、彼は再びベンチ入りを余儀なくされた。決定力不足が響き、アルネ・スロット監督はメンバーを入れ替え、17歳の若き逸材リオ・ングモハにアピールする機会を与えた。
アフリカネイションズカップへの出場も含め、2026年のスタートが過密日程だったことを受け、リヴァプールはサラーのコンディションを回復させることを狙っているのかもしれない。しかし、もし再びベンチ入りが余儀なくされたとしても、彼に異議を唱える余地はほとんどないだろう。
サラーの現状について問われたヘスキーは次のように語った。「週末にベンチ入りしたと言うが、その週にはチャンピオンズリーグの試合がある。それがベンチ入りの理由だったのかもしれない。
「とはいえ、現時点では彼がベストなコンディションではないという事実を踏まえる必要がある。だが、彼は依然としてモハメド・サラーだ。チームシートに名前があるだけで脅威となり、相手に不安を抱かせる選手がいる。モハメド・サラーはまさにその一人だった。
「ただ今必要なのは、我々が知っていて、愛しているあのモハメド・サラーに戻ってもらうことだ。トッテナム戦で途中出場した時でさえ、彼はまだ決定機に近いチャンスを作り出していた。我々が知っている、彼ならできるはずのあのモハメド・サラーに戻ってくれればそれでいいのだ。」
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リヴァプールの2025-26シーズン日程：次はチャンピオンズリーグの試合
2025-26シーズン、厳しいタイトル防衛戦も終盤を迎え、プレミアリーグの順位表で5位につけるリヴァプールは、水曜日にチャンピオンズリーグのラウンド16、トルコの強豪ガラタサライとの対戦の第2戦に臨み、欧州の舞台に復帰する。スロット監督率いるチームは、2試合合計で0-1とリードを許しており、準々決勝進出を果たすためには挽回が必要だ。
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