リヴァプールは今夏、モハメド・サラーへのオファーを真剣に検討する！エジプト人FWが再びベンチ入りを余儀なくされる中、元レッズのスター選手がこの大胆な移籍説の背景を解説

サラーは昨年12月、リヴァプールに対して激しい批判を浴びせ、クラブが自分を犠牲にしたと非難したことで、初めて移籍の噂が浮上した。実績あるスター選手は、ベンチ入りを強いられたことに不満を隠せなかった。

リヴァプールがトッテナムと1-1で引き分けたプレミアリーグの直近の試合でも、彼は再びベンチ入りを余儀なくされた。決定力不足が響き、アルネ・スロット監督はメンバーを入れ替え、17歳の若き逸材リオ・ングモハにアピールする機会を与えた。

アフリカネイションズカップへの出場も含め、2026年のスタートが過密日程だったことを受け、リヴァプールはサラーのコンディションを回復させることを狙っているのかもしれない。しかし、もし再びベンチ入りが余儀なくされたとしても、彼に異議を唱える余地はほとんどないだろう。

サラーの現状について問われたヘスキーは次のように語った。「週末にベンチ入りしたと言うが、その週にはチャンピオンズリーグの試合がある。それがベンチ入りの理由だったのかもしれない。

「とはいえ、現時点では彼がベストなコンディションではないという事実を踏まえる必要がある。だが、彼は依然としてモハメド・サラーだ。チームシートに名前があるだけで脅威となり、相手に不安を抱かせる選手がいる。モハメド・サラーはまさにその一人だった。

「ただ今必要なのは、我々が知っていて、愛しているあのモハメド・サラーに戻ってもらうことだ。トッテナム戦で途中出場した時でさえ、彼はまだ決定機に近いチャンスを作り出していた。我々が知っている、彼ならできるはずのあのモハメド・サラーに戻ってくれればそれでいいのだ。」