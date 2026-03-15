テレビ解説者が投げかけた最も鋭い批判の一つは、チームが前回の優勝を祝うのに時間をかけすぎたという指摘だった。彼は、チームが昨シーズン、シーズン終了までまだ数週間残っているにもかかわらず祝賀ムードに浸り、早々に気を緩めてしまったと感じており、それが最終的に競争力を損なう結果となったと述べた。

リーグ戦での9敗を指摘し、キーンは次のように主張した。「昨年、私はリヴァプールを批判したが、彼らは常に祝賀に明け暮れすぎていると感じていた。シーズン終了まであと4、5、あるいは6週間もあるというのに祝っていたのだ…君たちはリヴァプール・フットボール・クラブだ。リーグ優勝するのが当然ではないのか？だから優勝した時は存分に楽しめばいいが、翌年もその実力を証明しなければならない。」