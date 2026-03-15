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「リヴァプールは不甲斐ない王者だ」――トッテナムとの引き分け後、アルネ・スロット監督率いるチームは酷評され、「いつも遊びすぎだ」と非難された
キーン、水準の低下を痛烈に批判
アンフィールドでの試合終了のホイッスルが鳴った後、スカイ・スポーツの取材に応じたキーンは、今シーズンのリヴァプールの劇的な低迷について、遠慮のない評価を下した。元マンチェスター・ユナイテッドのMFは、アルネ・スロット監督率いるチームがここまで落ちぶれてしまったことに驚きを隠せず、現在リーグ首位のアーセナルに驚異的な21ポイント差をつけられていることを指摘した。
率直な物言いで知られるこの解説者は、チームのタイトル防衛について極めて厳しい批判を加え、真に偉大なチームは成功を裏付けるものだと強調した。キーンは次のように述べた。「昨年リーグ王者に輝いたことを考えれば、以前も何度も言ってきたことだが、リヴァプールは『悪い王者』だ。今やアーセナルに21ポイントも離されている。なんという落ち込みだ！ これは本当にひどい。」
- AFP
メンタリティと舞台裏の問題
日曜日の結果により、プレミアリーグの現王者であるリヴァプールは順位表で5位に沈み、4位のアストン・ヴィラに2ポイント差をつけられ、6位のチェルシーにはわずか1ポイントの差しかつけていない。リヴァプールは現在、30試合を終えて勝ち点49を獲得しており、シーズン終了まで残り8試合となっている。
トッテナムとの痛手となる1-1の引き分け後、ドミニク・ソボスライはスカイ・スポーツのインタビューに応じ、チームメイトたちに厳しい警告を発した。キーンもロッカールームに関するこうした懸念に同調し、次のように付け加えた。「裏で何か問題が起きていると思う。もっと大きな問題があると思う…全員が同じ方向を向いているのか分からないし、選手たちの間にあの化学反応が見られないようだ。」
過度な宴会の非難
テレビ解説者が投げかけた最も鋭い批判の一つは、チームが前回の優勝を祝うのに時間をかけすぎたという指摘だった。彼は、チームが昨シーズン、シーズン終了までまだ数週間残っているにもかかわらず祝賀ムードに浸り、早々に気を緩めてしまったと感じており、それが最終的に競争力を損なう結果となったと述べた。
リーグ戦での9敗を指摘し、キーンは次のように主張した。「昨年、私はリヴァプールを批判したが、彼らは常に祝賀に明け暮れすぎていると感じていた。シーズン終了まであと4、5、あるいは6週間もあるというのに祝っていたのだ…君たちはリヴァプール・フットボール・クラブだ。リーグ優勝するのが当然ではないのか？だから優勝した時は存分に楽しめばいいが、翌年もその実力を証明しなければならない。」
- Getty Images Sport
欧州と国内で大きな試練が待ち受けている
早急な挽回を図るリヴァプールは、水曜日にガラタサライをホームに迎えるため、早急に欧州の舞台へと意識を戻さなければならない。スロット監督率いるチームは、UEFAチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の第2戦という緊迫した一戦に臨む。欧州制覇の夢を繋ぐためには、第1戦で喫した1-0の僅差の敗北を覆すことが何としても必要だ。
国内リーグでも重要な一連の試合が待ち受けている。来週土曜にはブライトンとのアウェイ戦があり、その後フルハム、エバートン、クリスタル・パレスとの試合が続く。そして5月の過酷なスケジュールの中で、マンチェスター・ユナイテッド、チェルシー、アストン・ヴィラとの一戦一戦が勝敗を分ける中、トップ4入りを争う戦いが決着する。
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