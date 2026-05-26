スロット監督はサラーの退団を受け、攻撃陣の補強が必要だと公に認めた。また、リヴァプールの指揮官は自身のシステムでサイドの選手がいかに重要かを強調した。

「モ（サラー）が抜けたから、誰もがウインガーについて話すのだ」とスロット監督は記者団に語った。「少なくとも1人は獲得を検討するのは当然だ。昨季の結果が答えだ。我々の成功にウインガーがどれほど重要だったか、明らかだろう？」

彼らは得点を挙げ、アシストも記録した。つまり、昨季のリーグ優勝には不可欠だった。サッカー界全体でもウインガーの重要性は高まっている。我々が相手に手強い理由の一つは、左右両サイドに脅威があったからだ。」