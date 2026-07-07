リヴァプールはメキシコ代表の若手ジルベルト・モラに強い関心を示しているが、レアル・マドリードなど欧州の強豪とも争奪戦になっている。

TEAMtalkによると、リヴァプールはモラ獲得に「真剣な関心」を示している。クラブはすでに条件と本人の意向を確認するため打診を行った。モラは先日のW杯でメキシコをベスト16に導き、イングランドに3－2で敗れたものの、17歳ながら優れた vision と技術を披露した。

17歳ながら代表12試合1アシストを記録し、広い視野と技術力を示した。



