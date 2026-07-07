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リヴァプールはメキシコ代表の若手ジルベルト・モラに強い関心を示しているが、レアル・マドリードなど欧州の強豪とも争奪戦になっている。
リヴァプールがモラに接触
TEAMtalkによると、リヴァプールはモラ獲得に「真剣な関心」を示している。クラブはすでに条件と本人の意向を確認するため打診を行った。モラは先日のW杯でメキシコをベスト16に導き、イングランドに3－2で敗れたものの、17歳ながら優れた vision と技術を披露した。
17歳ながら代表12試合1アシストを記録し、広い視野と技術力を示した。
- AFP
豊富な統計データと中盤での多才さ
モラがトップクラブに魅力的に映るのは、国内での実績とポジションの汎用性だ。ティフアナのトップチームで53試合に出場し10得点を挙げ、ゴールへの嗅覚を示した。また、戦術的にも柔軟で、特定のポジションに縛られない。
左MFや攻撃的MFでの起用が中心だが、両サイドや中央でも高い適応力を示す。このマルチロール性は、将来的な戦術の幅を大きく広げる。
激しい競争と団結した姿勢
リヴァプールは早期優位を狙うも、大きな壁に直面している。レアル・マドリードはかねてからモラに注目。報道によると、モラ自身も同クラブへの移籍を「夢のシナリオ」と捉えているという。アステカ・スタジアムでの試合後、彼はジュード・ベリンガムとユニフォームを交換した。 バルセロナ、マンチェスター・シティ、チェルシー、アーセナルも依然として獲得競争に参加している。一方、マンチェスター・ユナイテッドは6か月間モラを注視してきたが、高額な移籍金と競争の激化を見越し、撤退を決めた。彼の市場価値は現在4000万ユーロ（3400万ポンド／4600万ドル）を超え、急成長を遂げている。
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モラの将来は？
関心は高いが、国際ルールで移籍は難しい。FIFA規定により、モラが海外のトップチームに正式加入できるのは10月に18歳になってからだ。ティフアナは彼を守り、2029年までの契約延長をさせた。ワールドカップが終わり、今後数週間で正式オファーが予想される。彼は国内に集中しているが、欧州への大型移籍は避けられない。
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