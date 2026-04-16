リヴァプールの戦術に打撃を与えるだけでなく、今夏フランス代表の攻撃の要と期待されていたエキティケの負傷は、国際的にも大きな影響がある。この時期のけがにより、彼は母国を世界舞台で代表する機会を失った。

クラブは声明で「エキティケは今シーズンの残り試合とフランス代表のW杯を欠場する。回復に向けLFC全員がサポートする」と発表した。