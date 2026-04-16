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リヴァプールはヒューゴ・エキティケがアキレス腱負傷でW杯を欠場し、9か月離脱すると発表した。
アンフィールドでの負傷の苦しみ
火曜日のチャンピオンズリーグ準々決勝前半、アンフィールドでフランス人選手が非接触プレー後に痛みを訴え、担架で運ばれた。エキティケは浮き球を追う際に足元をすくわれた。直ちに医療スタッフが対応し、試合を退いた。検査の結果、長期離脱が確定。リヴァプールは今シーズンの佳境で攻撃の要を失った。
- AFP
正式な診断が確定した
ワールドカップでの悲劇
リヴァプールの戦術に打撃を与えるだけでなく、今夏フランス代表の攻撃の要と期待されていたエキティケの負傷は、国際的にも大きな影響がある。この時期のけがにより、彼は母国を世界舞台で代表する機会を失った。
クラブは声明で「エキティケは今シーズンの残り試合とフランス代表のW杯を欠場する。回復に向けLFC全員がサポートする」と発表した。
- AFP
長い道のり
エキティケは、2027年初頭まで戦線離脱する見込みのリハビリに入る前に、まず矯正手術を受ける。リヴァプールは、今週末グディソン・パークで行われるエヴァートンとのマージーサイド・ダービーを控え、フォワード陣の再編を余儀なくされている。チャンピオンズリーグ出場権獲得の望みを繋ぐには、この試合での勝利が不可欠だ。