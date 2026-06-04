フロリアン・プレッテンベルク氏によると、リヴァプールはヘルタの16歳MFアイヒホルン獲得へ協議を継続している。彼はドイツで注目の若手で、複数クラブが関心を持つ。

リヴァプールは長期的な重要ターゲットと位置づけ、移籍成立へ積極的な方法を模索。獲得競争が激化する中、プレミアリーグのクラブは2000万ユーロ前後の移籍金を提示する可能性もあるという。リヴァプールの動きで同クラブは有力候補に名を連ねるが、選手本人は去就を決めるため選択肢を広く残している。