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リヴァプールはドイツの注目株ケネット・アイヒホルンの獲得へ引き続き全力だ。
リヴァプール、10代のMF獲得へ動きを加速
フロリアン・プレッテンベルク氏によると、リヴァプールはヘルタの16歳MFアイヒホルン獲得へ協議を継続している。彼はドイツで注目の若手で、複数クラブが関心を持つ。
リヴァプールは長期的な重要ターゲットと位置づけ、移籍成立へ積極的な方法を模索。獲得競争が激化する中、プレミアリーグのクラブは2000万ユーロ前後の移籍金を提示する可能性もあるという。リヴァプールの動きで同クラブは有力候補に名を連ねるが、選手本人は去就を決めるため選択肢を広く残している。
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金銭的な要求が移籍争いの様相を一変させる
報道によると、バイエルン・ミュンヘンは移籍にかかる高額な費用に難色を示し、関心を後退させている。同クラブは16歳の選手に多額を投じることを見送った。
ボルシア・ドルトムントも懸念を示すが、依然として獲得報道がある。巨額の移籍金はドイツのクラブには重荷で、資金力のあるプレミアリーグクラブの方が対応しやすい。
リバプールが長期育成計画を検討
ブレグジットの規制により、アイヒホルンは2027年7月に18歳になるまでイングランドで公式戦に出場できない。そこでリヴァプールは、彼がドイツで成長を続けられるよう、将来を保証する代替案を検討している。 一案として、契約後すぐにバイエル・レバークーゼンへレンタル移籍させ、リヴァプールの登録選手のままハイレベルな環境で経験を積ませる方向だ。
マンチェスター・シティも同様の戦略を検討しているとされ、ヘルタの若手への関心の高さがうかがえる。このプレミア2クラブの競争が、夏の移籍市場を前に評価額を押し上げている。
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関心のあるクラブにとって、決断の時は迫っている。
今後数週間は、各クラブが正式に獲得を決める重要な時期だ。ヘルタ・ベルリンの契約解除条項（最大1200万ユーロ）は6月に期限切れとなるため、獲得を目指すクラブは迅速な対応が求められている。
リヴァプールはドイツ屈指の若手獲得に本腰を入れているが、マンチェスター・シティやブンデスリーガ各クラブの関心も高く、争奪戦の行方はまだ見えない。