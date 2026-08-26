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リヴァプールはカラバオカップでトッテナムと対戦し、マンチェスター・ユナイテッドはブライトンと対戦する。
3回戦では注目の好カードが待っている
『Sky Sports』によると、カラバオカップ3回戦の組み合わせ抽選で注目の国内カードが相次いで決まり、その筆頭はアンフィールドで行われるリヴァプール対トッテナム・ホットスパーだ。今回の抽選では、プレミアリーグ勢同士の対戦が最大6カード実現する可能性があり、ファンにとっては早くもビッグマッチが続くことになる。
マンチェスター・ユナイテッドは、昨季のFAカップでブライトンに敗れて敗退した対戦の再現として、オールド・トラッフォードにブライトンを迎える。一方、アーセナルはイプスウィッチ・タウンとのアウェー戦に臨み、サンダーランドはもう1つの確定したトップリーグ勢同士の一戦でハル・シティと対戦する。エヴァートンもまた、激しい競争が予想される一戦でウルヴァーハンプトン・ワンダラーズをホームに迎える準備を進めている。
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抽選では欧州勢が同組にならないようにされた
マンチェスター・シティやアストン・ヴィラを含む今季の欧州大会出場8チームは、3回戦の組み合わせ抽選で意図的に別々に振り分けられた。
マンチェスター・シティはホームでノリッジ・シティと対戦することが決まり、アストン・ヴィラはミッドランズ・ダービーでコヴェントリー・シティの本拠地に乗り込む。チェルシーは、残っている2回戦でルートン・タウンに勝てば、ホームでリーズ・ユナイテッドと対戦する。そのほか、ニューカッスル・ユナイテッドはロンドンに乗り込み、ミルウォールと対戦する。今大会で唯一勝ち残っている4部所属のフリートウッド・タウンは、4回戦進出を懸けてシェフィールド・ユナイテッドをホームに迎える。
第2ラウンドは木曜日に終了する
3回戦が始まる前に、残っている2回戦のカードは木曜日に消化されなければならない。チェルシーはルートン・タウンと対戦し、ウェストハムはフラム対AFCウィンブルドンの勝者を待つ。これら最後の試合を勝ち抜いたチームが、次のラウンドの全16試合の顔ぶれを完成させることになる。組み合わせ抽選では注目カードがいくつも生まれており、ブラッドフォード・シティはバーンリーとのPK戦を制したことで、レイトン・オリエントとの対戦が決まった。ブレントフォードもレディングと対戦し、イングランド・フットボールリーグ各クラブが名高いカップ戦での快進撃を目指す。
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各クラブの今後は？
カラバオカップ3回戦の各試合は、9月7日と9月14日に始まる週にわたって行われる。チャンピオンズリーグに出場するプレミアリーグの5クラブは、過密な欧州日程に対応するため、2週目に試合を戦う。国内日程がさらに厳しさを増す中、指揮官たちはこれらの重要なノックアウトラウンドに向けてチームの準備を進めることになる。
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