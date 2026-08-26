『Sky Sports』によると、カラバオカップ3回戦の組み合わせ抽選で注目の国内カードが相次いで決まり、その筆頭はアンフィールドで行われるリヴァプール対トッテナム・ホットスパーだ。今回の抽選では、プレミアリーグ勢同士の対戦が最大6カード実現する可能性があり、ファンにとっては早くもビッグマッチが続くことになる。

マンチェスター・ユナイテッドは、昨季のFAカップでブライトンに敗れて敗退した対戦の再現として、オールド・トラッフォードにブライトンを迎える。一方、アーセナルはイプスウィッチ・タウンとのアウェー戦に臨み、サンダーランドはもう1つの確定したトップリーグ勢同士の一戦でハル・シティと対戦する。エヴァートンもまた、激しい競争が予想される一戦でウルヴァーハンプトン・ワンダラーズをホームに迎える準備を進めている。