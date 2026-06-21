リヴァプールはインテルからのカーティス・ジョーンズへの2度目のオファーを拒否し、3500万ポンドの希望価格を堅持している。

『The Athletic』によると、リヴァプールはインテルから提示された約2500万ユーロ（2170万ポンド、2870万ドル）の口頭オファーを拒否した。セリエA王者インテルは今夏2度目の獲得試みだが、提示額はリヴァプールの評価額を大幅に下回る。

このオファーも即座に拒否され、リヴァプールは評価額が大きく上がらなければ交渉成立は難しいと伝えた。クラブ幹部は、今夏に低額移籍を認めるより、来夏にジョーンズをフリーで失うリスクを選ぶとしている。