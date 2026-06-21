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リヴァプールはインテルからのカーティス・ジョーンズへの2度目のオファーを拒否し、3500万ポンドの希望価格を堅持している。
インテル、リヴァプールの提示額に合意至らず
『The Athletic』によると、リヴァプールはインテルから提示された約2500万ユーロ（2170万ポンド、2870万ドル）の口頭オファーを拒否した。セリエA王者インテルは今夏2度目の獲得試みだが、提示額はリヴァプールの評価額を大幅に下回る。
このオファーも即座に拒否され、リヴァプールは評価額が大きく上がらなければ交渉成立は難しいと伝えた。クラブ幹部は、今夏に低額移籍を認めるより、来夏にジョーンズをフリーで失うリスクを選ぶとしている。
- AFP
市場の先例から、高額な価格設定は避けられない。
リヴァプールは契約残り1年のジョーンズに移籍金約3500万ポンドを要求。1月にトッテナムがアトレティコ・マドリードに支払ったギャラガー移籍金を根拠とする。
さらにリヴァプールは、契約残り1年のDFファン・ヘッケがブライトンからトッテナムへ5200万ポンドで移籍した例も提示している。この強硬な姿勢を受け、インテルは資金調達を急ぎ、リヴァプールMFの獲得を最優先しているという。
契約交渉の停滞と出場時間の不安
リバプール生え抜きのジョーンズは、カークビー・アカデミー出身で、2019年のデビュー以来トップチームで228試合に出場。2025-26シーズンは公式戦49試合に出場したが先発は28試合のみで、中盤の定位置を確保できずに不満を募らせた。同シーズンは右サイドバックとして起用され、シーズンを終えた。
新契約交渉は停滞しており、現在は具体的な話し合いがない。英紙『ザ・アスレティック』は、選手とクラブの条件が折り合えばリヴァプールも契約延長に前向きだと伝える。だが現時点で進展がなく、インテルが動きやすい状況だ。
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当初は拒絶されたものの、インターは粘り強く取り組んだ
インテルは1月、ジョーンズをレンタル＋買い取りオプションで獲得しようとしたが、リヴァプールのスポーツディレクター、リチャード・ヒューズに即却下された。それでもネラッズーリは、昨季イタリアを制したチームに合う理想的な補強だと考え、粘り強く交渉を続けている。
だが、より高いオファーを出すには「移籍のドミノ」が成立する必要がある。特に、ダヴィデ・フラッテシのプレミアリーグ移籍が鍵だ。その資金が得られなければ、ジョーンズは契約最終年をリヴァプールで過ごすことになる。