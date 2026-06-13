リヴァプールはアルネ・スロット監督のコーチングスタッフを解任し、アンドニ・イラオラ体制への刷新を開始した。

ハルショフとピーターズは2024年夏にスロットと共に加入し、リヴァプールの20回目となるイングランドリーグ優勝に貢献した。昨夏にはヴァン・ブロンクホルストもアシスタントコーチとして加わり、監督経験でスタッフを強化した。リヴァプールは3コーチの退任を発表し、貢献を称えた。

クラブは声明で「スロット監督の退任に伴い、3名も職務を離れる。LFC全員は、シプケ、ルーベン、ジオの貢献に感謝し、今後の活躍を祈っている」と発表した。