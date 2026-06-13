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リヴァプールはアルネ・スロット監督のコーチングスタッフを解任し、アンドニ・イラオラ体制への刷新を開始した。
リバプール、スタッフ体制の刷新に着手
リヴァプールは、アルネ・スロット監督の下で成功を収めたシプケ・フルスホフ、ルーベン・ピータース、ジョバンニ・ファン・ブロンクホルストの3名がコーチングスタッフを退任したと発表した。先月退任したスロット監督とともに、プレミアリーグ制覇に貢献した体制は幕を閉じた。これは、新体制構築に向けたアンフィールドでの広範な変革の始まりだ。
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リバプール、退任するコーチ陣に感謝
ハルショフとピーターズは2024年夏にスロットと共に加入し、リヴァプールの20回目となるイングランドリーグ優勝に貢献した。昨夏にはヴァン・ブロンクホルストもアシスタントコーチとして加わり、監督経験でスタッフを強化した。リヴァプールは3コーチの退任を発表し、貢献を称えた。
クラブは声明で「スロット監督の退任に伴い、3名も職務を離れる。LFC全員は、シプケ、ルーベン、ジオの貢献に感謝し、今後の活躍を祈っている」と発表した。
イラオラはスタッフ陣の構築に着手する
これらの退任で空いたリヴァプールのコーチングスタッフ枠に、イラオラ監督は信頼するアシスタントを招へいする方針を急ぐ。英紙『リヴァプール・エコー』によると、監督はアシスタントコーチのトミー・エルフィック、セットプレーコーチのショーン・クーパー、アナリストのトム・ウェバー、フィットネスコーチのパブロ・デ・ラ・トーレなど、ボーンマス時代のスタッフと再会する。 アンフィールドに馴染みのある顔ぶれが加わることで、新時代を切り拓くイラオラは指導法を迅速に浸透させやすくなる。
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プレシーズンが新体制の最初の試金石だ
イラオラ監督は2年契約を結ぶ。来月のプレシーズンから活動を始める。新シーズンを前に、選手を評価し、指導哲学を浸透させる大切な時期だ。リヴァプールはまず米国遠征でサンダーランド、リーズ、レックサムと対戦する。その後、アンフィールドに戻り、モナコとコモと親善試合を行う。