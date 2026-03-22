リヴァプールはますます低迷し、PSGは今や脅威となっている。「このままでは10対0で終わる」とワーノックが警告

サラーらリヴァプールは、シーガルズの本拠地でリーグ戦10敗目を喫した。これは2015/16シーズン以来の数字である。 過去2シーズン（2023/24シーズンと2024/25シーズン）の敗戦総数が8試合だったことを考えれば、これは明らかな失速だ。また、プレミアリーグの歴史において、前シーズンの王者チームが10試合以上も敗れるという「快挙」を成し遂げたのは、これがわずか7度目である。





移籍市場で4億5000万ポンドを投じたにもかかわらずプレミアリーグ5位に沈むリヴァプールは、チャンピオンズリーグ準々決勝進出を決めたガラタサライ戦での圧勝の余韻に浸っていた。代表戦の中断期間を経て、レッズは6日後にイングランドに戻る前に、パリで現欧州王者とのアウェイ戦に臨むことになる。





リヴァプールの現状を鑑みれば、この2連戦はサポーターにとって恐怖そのものだ。BBCのインタビューに応じた元リヴァプールDFのスティーブン・ワーノックは、次のように警告した。「もしパリでもこの調子でプレーすれば、PSG相手に10対0で負けることだってあり得る。今日のリヴァプールのプレーがいかに酷かったかを説明するために言っているんだ。 ブライトンは多くのチャンスを掴みながら活かせなかったが、PSGはもっと冷酷で、あれほど多くの得点チャンスを逃すことはないだろう。リヴァプールのことが非常に、非常に心配だ」。





リヴァプールで育ったウォーノックは、リヴァプールでのプレーに加え、ブラックバーン、アストン・ヴィラ、リーズなどでもプレーした。



