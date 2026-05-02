リヴァプールのFWアレクサンダー・イサクが再び負傷、マンチェスター・ユナイテッド戦を欠場へ

英紙『ザ・サン』によると、イサクのアンフィールドデビューシーズンは暗転している。日曜に控えるマンチェスター・ユナイテッド戦も欠場へ。移籍金1億3000万ポンドの26歳ストライカーは、今週の練習で鼠径部を痛めた。

週末に検査を行い、状態を把握する。スウェーデン人FWにとって、これは珍しいことではない。今季は負傷と復帰を繰り返しており、年初には骨折で数カ月離脱。プレミアリーグでは13試合3得点にとどまっている。