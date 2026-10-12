Getty Images Sport
翻訳者：
リヴァプールの120ポンドのブラッドリー・バルコラ、プレミアリーグで最も驚いたことを具体的に明かす
今夏の大型移籍
バルコラは今夏、成績に応じた各種ボーナスを含む移籍金1億2500万ポンドでPSGからリヴァプールへ移籍した。24歳のフランス人ウィンガーは、イングランドサッカーの最高峰で自らの力を試すべく、アンフィールドにやって来た。
新たな国とまったく異なるリーグへの適応は、移籍してきた選手にとって常に大きな課題となる。バルコラは攻撃陣のレギュラー定着を目指し、現在はマージーサイドでの最初の数カ月を過ごしている。
巨額の移籍金には、サポーターやメディアからの大きな期待が伴う。だが、この才能豊かなアタッカーは、新たな環境に自身のプレーを適応させることに全力を注いでいる。
- AFP
強度に適応する
このFWは最近、『スカイスポーツ』のインタビューで、イングランドでの当初の経験を詳しく語った。フランスにいた頃と比べ、毎週の試合でのプレーのあり方には明確で根本的な違いがあると指摘した。
「リーグ・アンとプレミアリーグの大きな違い？ リーグ・アンは、当たりの強い選手が多いので、フィジカル面で非常に厳しい」とバルコラは説明した。「こちらでは、求められる走りの面でフィジカルの厳しさがある。
試合では一方のゴールからもう一方のゴールへとプレーが行き来し、リーグ・アンと比べて戦術的な要素は少ない。たくさん走らなければならない。だから最初の数試合では足がつったんだ。強度がとても高い」
適応の難しさ
バルコラは戦術システムを学び続けるなか、リヴァプールの一員として初めて得点に関与することを目指している。イングランドの名門での出場では、ここまでゴールもアシストも記録していない。
数字の上では出足が鈍いものの、かつてリヨンとPSGで活躍したバルコラは、長期的な見通しについて非常に前向きだ。要求の厳しいイングランドのサッカーを受け入れ、絶え間ない速い展開を成長の機会と捉えている。
「そのためにここに来た。新たな挑戦だ」とバルコラは付け加えた。「うまく適応できればと思う」
- Getty Images Sport
突破口を探る
バルコラは注目を集めた加入後、ここまでリヴァプールで公式戦6試合に出場している。このうちプレミアリーグでは4試合に出場し、3試合で先発した。今後さらに日程が過密になる中、ウイングのバルコラは初ゴールを挙げたいところだ。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。