リヴァプールの120ポンドのブラッドリー・バルコラ、プレミアリーグで最も驚いたことを具体的に明かす

バルコラは今夏、成績に応じた各種ボーナスを含む移籍金1億2500万ポンドでPSGからリヴァプールへ移籍した。24歳のフランス人ウィンガーは、イングランドサッカーの最高峰で自らの力を試すべく、アンフィールドにやって来た。

新たな国とまったく異なるリーグへの適応は、移籍してきた選手にとって常に大きな課題となる。バルコラは攻撃陣のレギュラー定着を目指し、現在はマージーサイドでの最初の数カ月を過ごしている。

巨額の移籍金には、サポーターやメディアからの大きな期待が伴う。だが、この才能豊かなアタッカーは、新たな環境に自身のプレーを適応させることに全力を注いでいる。