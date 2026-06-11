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リヴァプールの遠藤航が負傷でW杯代表を辞退し、代表引退を発表。感動的な声明を出した。
怪我で遠藤の大会出場が絶たれた
リヴァプールのMFは2月、スタジアム・オブ・ライトでのサンダーランド戦で重傷を負い、事実上今季のプレミアリーグを終えた。その後、集中リハビリを続けながらベンチ外から試合を見守った。
代表一次登録されたことで復活の兆しが見え、最終節ブレントフォード戦（1－1）ではベンチ入りした。しかしナッシュビルで合流後に状態が十分でないことが判明。33歳の遠藤は代表を離脱した。
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代表引退が正式に発表された
負傷で代表を離脱した遠藤が、代表からの引退も発表した。中盤とロッカールームの要だった元シュトゥットガルトの彼は、代表キャリアに早すぎる幕を下ろした。
彼は声明で「発表の通り、私はワールドカップ代表から離脱します。怪我をしてからできる限りのことは全てやったので、後悔は一切ありません。 今回のワールドカップに出場できない悔しさはあるものの、カタール大会以来、チームが共に成長できたことを誇りに思います。キャプテンとして『ワールドカップ優勝』を当たり前の目標にできたことを喜びたいです。」
船長の日本への最後のメッセージ
サッカー界最大の舞台に出場できなくなったことを残念に思うが、遠藤は日本代表の未来を見据えていた。彼は残った選手たちを信頼し、北中米での戦いに備えるチームを国民みんなで応援しようと呼びかけた。
このMFは「今のチームは本当に素晴らしい。どんな逆境も乗り越え、新しい景色を見せてくれると信じています。今回の大会で代表を退きますので、これからはファンとして日本代表を応援します。日本代表がワールドカップで優勝する日は必ず来ると信じています。 その日が来ることを信じて、一緒に応援しましょう。この大会でその瞬間が訪れるよう、日本の力を一つに。皆さん、北中米ワールドカップを共に戦い抜こう！全力を尽くしてください。」
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「ブルーサムライ」の後任が決定
遠藤の離脱が正式に決定し、日本代表スタッフは中盤の穴を埋めるため迅速に対応。ボルシア・メンヒェングラートバッハのMF町野修斗が26人の代表メンバーに追加された。町野は新たな要素をもたらすが、遠藤の経験とリーダーシップを失ったことは戦術面で大きな痛手だ。
日本代表はオランダ、スウェーデン、チュニジアと同居するグループFに入った。73試合に出場した遠藤は、チームに貴重な大会経験をもたらすはずだった。彼は2022年カタールW杯でも4試合に出場し、日本代表はクロアチアとのPK戦の末にベスト16で敗退した。