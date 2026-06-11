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Japan v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

翻訳者：

リヴァプールの遠藤航が負傷でW杯代表を辞退し、代表引退を発表。感動的な声明を出した。

遠藤航
日本
ワールドカップ
リヴァプール
プレミアリーグ

日本代表キャプテンの遠藤航選手が、長引く怪我で2026年ワールドカップの代表メンバーから離脱し、代表キャリアに幕を下ろした。リヴァプールのMFである遠藤選手は、北米大会に間に合わず、代表からの完全引退を表明した。

  • 怪我で遠藤の大会出場が絶たれた

    リヴァプールのMFは2月、スタジアム・オブ・ライトでのサンダーランド戦で重傷を負い、事実上今季のプレミアリーグを終えた。その後、集中リハビリを続けながらベンチ外から試合を見守った。

    代表一次登録されたことで復活の兆しが見え、最終節ブレントフォード戦（1－1）ではベンチ入りした。しかしナッシュビルで合流後に状態が十分でないことが判明。33歳の遠藤は代表を離脱した。

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  • Japan Training Session In NashvilleGetty Images Sport

    代表引退が正式に発表された

    負傷で代表を離脱した遠藤が、代表からの引退も発表した。中盤とロッカールームの要だった元シュトゥットガルトの彼は、代表キャリアに早すぎる幕を下ろした。

    彼は声明で「発表の通り、私はワールドカップ代表から離脱します。怪我をしてからできる限りのことは全てやったので、後悔は一切ありません。 今回のワールドカップに出場できない悔しさはあるものの、カタール大会以来、チームが共に成長できたことを誇りに思います。キャプテンとして『ワールドカップ優勝』を当たり前の目標にできたことを喜びたいです。」

  • 船長の日本への最後のメッセージ

    サッカー界最大の舞台に出場できなくなったことを残念に思うが、遠藤は日本代表の未来を見据えていた。彼は残った選手たちを信頼し、北中米での戦いに備えるチームを国民みんなで応援しようと呼びかけた。

    このMFは「今のチームは本当に素晴らしい。どんな逆境も乗り越え、新しい景色を見せてくれると信じています。今回の大会で代表を退きますので、これからはファンとして日本代表を応援します。日本代表がワールドカップで優勝する日は必ず来ると信じています。 その日が来ることを信じて、一緒に応援しましょう。この大会でその瞬間が訪れるよう、日本の力を一つに。皆さん、北中米ワールドカップを共に戦い抜こう！全力を尽くしてください。」

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    「ブルーサムライ」の後任が決定

    遠藤の離脱が正式に決定し、日本代表スタッフは中盤の穴を埋めるため迅速に対応。ボルシア・メンヒェングラートバッハのMF町野修斗が26人の代表メンバーに追加された。町野は新たな要素をもたらすが、遠藤の経験とリーダーシップを失ったことは戦術面で大きな痛手だ。

    日本代表はオランダ、スウェーデン、チュニジアと同居するグループFに入った。73試合に出場した遠藤は、チームに貴重な大会経験をもたらすはずだった。彼は2022年カタールW杯でも4試合に出場し、日本代表はクロアチアとのPK戦の末にベスト16で敗退した。

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