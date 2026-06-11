リヴァプールの遠藤航が負傷でW杯代表を辞退し、代表引退を発表。感動的な声明を出した。

サッカー界最大の舞台に出場できなくなったことを残念に思うが、遠藤は日本代表の未来を見据えていた。彼は残った選手たちを信頼し、北中米での戦いに備えるチームを国民みんなで応援しようと呼びかけた。

このMFは「今のチームは本当に素晴らしい。どんな逆境も乗り越え、新しい景色を見せてくれると信じています。今回の大会で代表を退きますので、これからはファンとして日本代表を応援します。日本代表がワールドカップで優勝する日は必ず来ると信じています。 その日が来ることを信じて、一緒に応援しましょう。この大会でその瞬間が訪れるよう、日本の力を一つに。皆さん、北中米ワールドカップを共に戦い抜こう！全力を尽くしてください。」